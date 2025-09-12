'Okul çeyizi': Sosyal medyadaki bu trend için bir uzmandan uyarı var

3) Ailenin bu tavrının çocuk üzerinde olumsuz yanları nelerdir? Okul sürecine zarar verir mi?

Bu tür sosyal medya akımları maalesef ki çocuklar üzerinde olumsuz etki bırakabiliyor: Empati becerilerini zayıflatıyor, ahlak ve görgü kurallarını olumsuz etkiliyor, birbirleriyle kıyas içerisinde olmalarını sağlayıp üstünlük yanılsaması oluşturabiliyor, her şeyin en iyisi en güzeli en pahalısı algılarını yaratıyor, tüketim odaklı olmayı aşılıyor, çocuklar arasında rekabet, eşitsizlik ve yetersizlik hissi maalesef ki çocukta olumsuz benlik algısı oluşturabiliyor. Bununla birlikte akran zorbalığı da maalesef kaçınılmaz kılınıyor.

Ayrıca, okul gibi duygusal bağlanma ve öğrenme odaklı bir sürecin, materyalle temsil edilmesi çocukta yanlış değer yargıları geliştirebilir. Çocuğun okul kavramını “materyal bağlamda” anlamlandırmasına yol açabileceği için bu akımı sağlıklı bulmuyorum. Çocuğun okulda “özel eşyaları” ile değerli olduğu mesajını alması, onun içsel motivasyon yerine dışsal nesnelere bağlı bir benlik geliştirmesine sebep olabilir. Asıl odak noktamız öğrenme ve gelişim olmalı, Çocuğa verebileceğimiz mesaj materyallerin ondan daha önemli olmadığı yönünde olmalı. Ama bu akımda maalesef eşyalar ve gösteriş ön plana çıkıyor Eğer dış dünyadan onay bekleyen çocuklar yetiştirmek istemiyorsak amacımız çocuğumuzun içsel motivastonunu güçlendirmek olmalıdır.