Optik nevrit nedir, neden olur? Tedavisi nasıl yapılır? İşte belirtileri

“Optik Nevrit genellikle bir gözü tutmakla birlikte bazı durumlarda her iki gözde de ortaya çıkabilir.” diyen Liv Hospital, Göz Hastalıkları Doç. Dr. Ayşe Burcu Dirim’e Optik Nevrit hakkında merak edilenleri sorduk.

OPTİK NEVRİT NEDİR?

Optik sinirin enflamasyonuna optik nevrit adı verilir. Kısaca görme sinirinin iltihabıdır. İltihaplanma sonucunda ödem gelişerek görme kaybına ve bulanık görmeye neden olmaktadır. Hastalık daha çok 30’lu yaşlar olmak üzere 18 ile 45 yaş arasında her an görülebilir. Kadınlarda daha sık rastlanır.

ALTINDA YATAN NEDENLER NEDİR?

Hastalık genellikle bir gözü tutmakla birlikte bazı durumlarda her iki gözde de ortaya çıkabilir. Altında yatan nedenler arasında en sık multiple skleroz (MS) ve Neuromiyelitis Optika (NMO) bulunur. MS’de beyin ve göz sinirlerinin etrafında bulunan miyelin kılıfında iltihaplanma meydana gelir. Hastaların %50’sinde hayatının bir döneminde optik nevrit atağı görülür.

Neuromyelitis optika da MS hastalığına benzer ve fakat bu hastalıkta beyin sinirlerinin hasar görmesi MS hastalığında olduğu kadar sık değildir.

NEDEN OLUR?

Optik nevritler travma, tümör, damar tıkanıklıkları, Lyme hastalığı, kedi tırmığı hastalığı, sifiliz gibi bakteryel enfeksiyonlar, kızamık, kabakulak ve herpes gibi viral enfeksiyonlar, metabolik veya genetik hastalıklar sonucunda da oluşabilmektedir.

ÇOCUKLARDA DA GÖRÜLÜR MÜ?

Özellikle çocuklar kızamık, kabakulak, grip gibi viral enfeksiyon sonrasında nadir de olsa optik nevrit tablosu yaşayabilirler. Tüberküloz tedavisinde kullanılan etambutol ve bazı boya ve çözücüler içinde bulunan metanol gibi maddeler de görme siniri iltihabına neden olabilmektedirler.

OPTİK NEVRİT BELİRTİLERİ

Optik nevrit yavaş başlayan ve giderek kötüleşen bulanık görme yakınmasına neden olur. Hastalarda göz hareketleri ile ortaya çıkan ağrı da olabilir. Diğer bulgular görme alanında kayıp, renk görme kaybı, ışık çakmalarıdır.

TEŞHİSİ NASIL KONULUR?

Tanıda, rutin bir göz muayenesinde görme seviyesi, renk görme seviyesi ve görme alanı değerlendirilir. Göz bebeğinin ışığa reaksiyonuna da bakılır. Optik nevritte göz bebeğinin ışığa verdiği reaksiyon azalır. Gözün arka kısmı göz dibi muayenesi ile değerlendirilir. Oftalmoskopla göz dibi incelendiğinde görme sinirinde ödeme bağlı genişleme izlenir, ancak optik nevrit teşhisi her zaman kolay olmamaktadır. Bunun nedeni bazı hastalarda göz sinirinin gözün arkasında iltihaplanması ve gözden bakıldığında sinirin normal görünmesidir. Bu durumda ilaçlı beyin MR incelemesinin yapılması önerilmektedir. Ayrıca optik nevrit sonucu gelişen görme iletimi bozulması görsel uyandırılmış potansiyel (VEP, GUP) testlerle anlaşılabilmektedir. Ayrıca Optik Koherens Tomografi (OCT) testi ile gözün arka kısmında görme sinirini oluşturan sinir liflerinin kalınlığı tespit edilerek optik nevritten etkilenip etkilenmedikleri değerlendirilir.

TEDAVİSİ NASILDIR?

Tedavide, optik sinirdeki iltihaplanmayı azaltmak için steroid ilaçları (kortizol) kullanılır. Steroid tedavisi damardan uygulanan, yüksek doz, metilprednizolon ile yapılmaktadır. Bu tedavi hastanın görme kaybının şiddetine göre 3 ile 10 gün civarında verilmektedir. Bazı protokollerde ağızdan verilen kortizon da tedaviye eklenebilir.

Liv Hospital, Göz Hastalıkları Doç. Dr. Ayşe Burcu Dirim