Propolis nedir? Faydaları nelerdir? Bu makalede bu iki soruya yanıt veriyoruz... Tarım Bakanlığı'nın internet sitesinde Arıcılık Araştırma İstasyonu kaynağıyla yer alan bir araştırmaya göre Propolis'in anlamı şöyle tanımlanmıştır: "Propolis, ağaçların kabukları, yaprakları ve bitki salgılarından bal arıları (Apis mellifera) tarafından toplanan yapışkan bir maddedir. Bal arıları propolisi kovan girişini davetsiz misafirlerden korumak ve kovanda istenmeyen mikroorganizmaların gelişmesini önlemek amacıyla kullanır." Aynı araştırmada Propolis neye iyi gelir sorusu içinse şöyle bir tablo paylaşılmış:

PROPOLİS NEYE İYİ GELİR

Doğal bir arı kaynağı olan propolisin oldukça çok faydası var. Bağışıklık sistemini güçlendiren propolis, vitamin ve minaral açısından oldukça zengin. Propolis nedir? Propolisin faydaları nelerdir? Propolis nasıl kullanılır? sorularını Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük yanıtladı. İşte yanıtları:

Propolis Nedir?

Propolis, bal arıları tarafından kovanı korumak amacıyla kullanılan bir maddedir. Bin yıllardan beridir insanların propolisi çeşitli enfeksiyonların tedavisinde kullandığı bilinen bir gerçektir. Yapısında bulunan 140 üzeri kimyasal bileşik, birçok ilacın aktif maddesi olan flavonoidler ve biyolojik aktiviteye sahip diğer maddeler propolisi sağlık üzerine inanılmaz yararları olan en önemli arı ürünü haline getiriyor.

Propolisin Faydaları Nelerdir?

Önemli not: Her bünye farklıdır, kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışın...

KANSER TEDAVİSİNDE AĞIZİÇİ YARALARINI ÖNLÜYOR

Kemoterapi gören kanser hastalarının %40’ında mukozit olarak adlandırılan ağız içi yaralanmalar görülebiliyor. Yapılan araştırmalar kanser hastalarında propolis ile düzenli olarak gargara yapılmasının tedaviye bağlı oluşan ağız içi yaralanmaların azalttığını gösteriyor. Kanser hastalarında tedavinin güvenliğini sağlamak için propolis kullanımı sağlık profesyonellerinin gözetimi altında olmalıdır.

İNSÜLİN DİRENCİ İLE BAŞA ÇIKIYOR

Araştırmalara göre propolis insülin direnci gelişme riskini azaltıcı etkiye sahiptir. Tip-2 diyabetli bireylerde kan şekerini düşürücü etki gösterir. İnsülin direnci sebebiyle kilo verme zorluğu yaşayan bireyler besin desteği olarak gündelik yaşamlarına ekleyebilir.

KALP SAĞLIĞINI KORUYOR

Propolisin içeriğindeki polifenoller yüksek antioksidan etki göstererek damar sertliği oluşumunun engellenmesinde görev alır. Ayrıca vücutta inflamasyonu azaltarak bulaşıcı olmayan kronik hastalıklara karşı koruma sağlar.

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİYOR

Propolis vücudun savunma hücrelerinin çoğalmasını artırarak bağışık sistemini destekler. Propolisin 600’den fazla bakteri türü üzerindeki etkisinin incelendiği bir çalışmaya göre antimikrobiyal aktivitesi en yüksek propolis Orta Doğu’da üretilirken; en düşük antimikrobiyal aktiviteye sahip propolis türleri Almanya, İrlanda ve Kore'den alınan propolis çeşitleridir.

PROPOLİS NASIL KULLANILIR?

Satın alınan propolisin üzerinde belirtilen kullanma talimatına göre uygulanmalıdır.

Propolisin genel olarak suda çözünen ve suda çözünmeyen şeklinde formları mevcuttur.

Suda çözünen formlarını su, süt, meyve suyu gibi içeceklere ekleyebilir; suda çözünmeyen formunu ekmek, bal, pekmez gibi besinler ile karıştırılabilirsiniz.

Arı ürünlerine karşı alerjisi olan bireyler için propolis tehlikeli olabilir, bu nedenle mutlaka bir hekime danışılarak kullanılmalıdır.



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