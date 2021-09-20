Yeşil Çayın Faydaları Nelerdir? Nasıl İçilir? Yeşil Çay Tarifleri

Yeşil çay (Camellia sinesis), antikanser ve antiinflamatuar özellikleri ile yaygın olarak bilinen antioksidan kapasitesi en yüksek olan çay çeşitlerinden biridir. Peki yeşil çayın faydaları nelerdir? Yeşil Çay nasıl tüketilmelidir? Kimler tüketmemeli? Merak edilen bu soruları Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük Budak yanıtladı. (Bu makalenin ardından kefirin faydaları nelerdir? başlıklı yazımıza da bakabilirsiniz)

YEŞİL ÇAYIN FAYDALARI NELERDİR?

Öncelikle Yeşil Çayın faydaları nelerdir? Budak bu soruyu şöyle yanıtlıyor:

Yeşil çayın içeriğinde bulunan kafein ve L-theaninin maddelerinin birlikteliği sayesinde düzenli yeşil çay tüketimi sonucu kaygının azalması, hafıza ve odaklanmanın artması gibi yararlı etkiler görülüyor.

Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalık risklerini azaltabileceği öngörülüyor.

Yeşil çayın antioksidan aktivitesinden sorumlu olan ‘kateşin’ adındaki maddeler antimikrobiyal aktivite göstererek bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde ve önlenmesinde iyileşme sağlıyor,

Bağışıklık sistemini destekliyor.

Her gün tüketilen yeşil çay; yağ hücrelerin dağılımını ve farklılaşmasını azaltıp termojenezi artırır bu sayede metabolizma üzerinde olumlu etkiler gösterip, yağ kütlesinde azalış sağlar.

Çalışmalar yeşil çayın kolajen ve elastin lif içeriğini artırdığını ve vücudumuzdaki kolajen parçalayıcı enzimin aktivitesini baskılayarak kırışıklık önleyici bir etki sağladığını gösteriyor.

KİMLER YEŞİL ÇAY TÜKETMEMELİ, KİMLER DİKKAT ETMELİ?

Uzman Diyetisyen Budak, "Kalp ve damar hastalığı, böbrek hastalığı, karaciğer hastalığı ve psikolojik rahatsızlığı olup medikal destek olan bireyler yeşil çay tüketmeden önce mutlaka bir sağlık profesyoneline danışmalıdır" bilgisini de paylaşıyor.

YEŞİL ÇAY NASIL İÇİLİR

Peki, Yeşil Çay nasıl içilir? Budak bu soruyu şöyle yanıtlıyor: İçme suyu kaynatıldıktan sonra yaklaşık 5 dakika ilk sıcaklığı geçmesi için bekletilir. 1 kupa suya 1 çay kaşığı yeşil çay ilave edilip demlenmesi için 3 dakika kadar bekletilir. Çok fazla demlenen yeşil çay vücutta toksik etki yaratabilir bu nedenle demleme süresine dikkat edilmelidir. Her gün 2-3 kupa yeşil çay güvenle tüketilebilir.

Ama bu şekilde tadını sevmeyenler için hem tok tutan hem de şahane bir aroma sunan şeftalili yeşil çayımızı denemelisiniz:

YEŞİL ÇAY TARİFLERİ

ŞEFTALİLİ YEŞİL ÇAY TARİFİ

2 su bardağı demlenmiş sade yeşil çay

2 adet şeftali

2 dal nane

1 tatlı kaşığı bal

ŞEFTALİLİ YEŞİL ÇAY YAPIM AŞAMALARI

Yeşil çayı 5 dakika demleyin ve soğumaya bırakın.

Şeftalileri soyup rondodan geçirin ve 1 çay kaşığı balla tatlandırın.

Soğuttuğunuz yeşil çay ile püre şeftaliyi karıştırıp taze nane yaprağıyla tatlandırın.



ELELE ARŞİVİNDEN YEŞİL ÇAYLI TARİFLER

Limonlu Yeşil Çay

Limonlu Yeşil Çay İçin Gerekli Malzemeler

7-8 adet poşet yeşil çay

1 orta boy limon

8 su bardağı kaynar su

1 parça kök zencefil

Buz

Limonlu Yeşil Çay Tarifi Yapım Aşamaları

Poşet çaylar kaynar suyun içine atılır.

Üzerine limon kabuğu eklenir.

8-10 dakika demleme süresinin ardından, poşet çaylar ve limon kabukları suyun içinden alınır.

Kök zencefil ince ince doğranıp, 1/4’üne kadar buz dolu sürahinin içine koyulur.

Üzerine limon dilimleri atılır ve buzdolabında soğumaya bırakılır.

Mandalinalı Soğuk Yeşil Çay

Mandalinalı Soğuk Yeşil Çay Tarifi İçin Gerekli Malzemeler

1/2 bardak yeşil çay

1 adet büyük boy salatalık

1 adet mandalina



Mandalinalı Soğuk Yeşil Çay Tarifi Yapım Aşamaları

Su kaynatılır ve 1/2 su bardağı suyun içine 1 tatlı kaşığı yeşil çay atılarak demlenir.

Salatalık yıkanır, iri parçalara bölünür.

Mandalina soyulur, dilimlere ayrılır.

Blendera salatalık ve mandalina atılarak karıştırılır.

Soğuyan yeşil çay eklenerek karıştırılmaya devam edilir.

Buzlu bardakta, soğuk olarak servis edilir.

Narlı Buzlu Yeşil Çay

Narlı Buzlu Yeşil Çay İçin Gerekli Malzemeler

3 bardak demlenmiş yeşil çay

2 bardak taze sıkılmış nar suyu

2 adet karanfil tanesi

Taze nane yaprakları

Dilimlenmiş limon



Narlı Buzlu Yeşil Çay Yapım Aşamaları

Derin bir cam kapta demlenmiş ve soğutulmuş çayı, nar suyu ile karıştırın.

İçine karanfil tanelerini atın.

Buz, limon dilimleri ve nane yaprakları ile birlikte servis edin.

Dilerseniz bir parça bal ya da agave şurubu ile tatlandırabilirsiniz.

Buzlu Yeşil Çay

Buzlu Yeşil Çay Tarifi İçin Gerekli Malzemeler

1.5 litre su

1 yemek kaşığı yeşil çay

1 limon

Birkaç dal taze nane

Esmer şeker

1.5 tatlı kaşığı bal

1 yeşil elma

Buz parçaları



Buzlu Yeşil Çay Tarifi Yapım Aşamaları

Suyu kaynama noktasına gelene kadar ısıtın ve demliğe alın.

Üzerine yeşil çay yapraklarını ekleyin.

1 limonun suyunu sıkıp kabukları ile birlikte çayın içine atarak ılınıncaya kadar bekletin.

Ilındıktan sonra süzün ve demlenmeye bırakın.

Ilındıktan sonra bal ekleyin.

Yeşil elmayı ince dilimleyin ve çayın içine ilave edin.

Oda ısısında 15 dakika bekletin ve buzdolabında soğumaya bırakın.

Servis yapmadan önce içine buz parçaları, nane yaprakları ve elma parçaları ilave ederek servis yapın.





ELELE ARŞİVİNDEN: YEŞİL ÇAY NEYE İYİ GELİR?

Peki, Yeşil Çay neye iyi gelir? Elele arşivinde bu soruya şöyle yanıt verilmiş:

Kilo Vermeye Yardımcı Olur

Yeşil çayın faydaları arasında belki de en bilineni kilo vermeye yardımcı olmasıdır. Düzenli tüketiminde yağ yakmaya yardımcı olur. Kendi kalori değeri de neredeyse sıfıra yakın olduğundan ideal bir diyet içeceğidir. İçeriğindeki kateşinler antioksidan etkisiye sahiptirler. Bu sayede metabolizmayı hızlandırır ve kilo vermeye yardımcı olur.

Yeşil çayın faydaları arasında belki de en bilineni kilo vermeye yardımcı olmasıdır. Düzenli tüketiminde yağ yakmaya yardımcı olur. Kendi kalori değeri de neredeyse sıfıra yakın olduğundan ideal bir diyet içeceğidir. İçeriğindeki kateşinler antioksidan etkisiye sahiptirler. Bu sayede metabolizmayı hızlandırır ve kilo vermeye yardımcı olur. Kansere Karşı Destek Olabilir

Çağımızın en korkutucu hastalıklarından biri olan kanser, hücre hasarı ve hasarlı hücrelerin çoğalması ile ilişkili bir hastalıktır. Yeşil çayın faydaları arasında sayılan antioksidan etkisi, hücre onarımını sağlamada destek sağlar.

Çağımızın en korkutucu hastalıklarından biri olan kanser, hücre hasarı ve hasarlı hücrelerin çoğalması ile ilişkili bir hastalıktır. Yeşil çayın faydaları arasında sayılan antioksidan etkisi, hücre onarımını sağlamada destek sağlar. Nörolojik Hastalıklara Karşı Korur

Yeşil çayın içerisindeki kafein, tavsiye edilen kafein miktarına denk geliyor. Kafeinin olumsuz etkilerini yaşamadan sadece olumlu etkilerini bedeninizde hissedebilirsiniz. Peki kafeinin olumlu etkileri nelerdir? Gün içinde zinde hissetmenizi sağlar, hafızayı güçlendirir, beyin fonksiyonlarını hızlandırır. Ayrıca yeşil çayın içerisinde bulunan L-teanin olarak adlandırılan madde bilişsel fonksiyonlarını güçlendirir ve alzheimer ve Parkinson hastalıklarına karşı korur.

Yeşil çayın içerisindeki kafein, tavsiye edilen kafein miktarına denk geliyor. Kafeinin olumsuz etkilerini yaşamadan sadece olumlu etkilerini bedeninizde hissedebilirsiniz. Peki kafeinin olumlu etkileri nelerdir? Gün içinde zinde hissetmenizi sağlar, hafızayı güçlendirir, beyin fonksiyonlarını hızlandırır. Ayrıca yeşil çayın içerisinde bulunan L-teanin olarak adlandırılan madde bilişsel fonksiyonlarını güçlendirir ve alzheimer ve Parkinson hastalıklarına karşı korur. Tip 2 Diyabette Etkilidir

Yapılan araştırmalar yeşil çayın faydaları arasına kan şekerini düzenleyici etkisini de eklemiştir. Yeşil çay kan şekerini düzenleyerek insülin direncine karşı savaşır.

Yapılan araştırmalar yeşil çayın faydaları arasına kan şekerini düzenleyici etkisini de eklemiştir. Yeşil çay kan şekerini düzenleyerek insülin direncine karşı savaşır. Kalp Sağlığını Korur

Yeşil çayın kan basıncını dengeleme özelliği vardır. Kan basıncını düzenlemesi kalbi destekler. Ayrıca kötü kolesterolü düşürmesi de yeşil çayın faydaları arasındadır.

Yeşil çayın kan basıncını dengeleme özelliği vardır. Kan basıncını düzenlemesi kalbi destekler. Ayrıca kötü kolesterolü düşürmesi de yeşil çayın faydaları arasındadır. Ağız ve Diş Bakımında Etkilidir

Yeşil çayın içerisindeki polifenoller, ağız bakım ürünlerinde ve diş macunlarında da kullanılan bir maddedir. Polifenoller; diş çürümelerini önler, diş eti iltihaplarını engeller, ağız kokusunu giderir. Son olarak diş minesindeki plakları engellemesi de yeşil çayın faydaları arasındadır.

Yeşil çayın içerisindeki polifenoller, ağız bakım ürünlerinde ve diş macunlarında da kullanılan bir maddedir. Polifenoller; diş çürümelerini önler, diş eti iltihaplarını engeller, ağız kokusunu giderir. Son olarak diş minesindeki plakları engellemesi de yeşil çayın faydaları arasındadır. Cilt ve Saçlar İçin Bakım ve Yenilenme Sağlar

Yeşil çayın içerisindeki antioksidanlar cildin tazeliğini korur ve yaşlanmayı geciktirir. Saç derisinin nemlenmesini sağlar, bu şekilde kepek oluşumunun önüne geçer. Yeşil çayın faydaları arasında antiseptik özelliği de sayılmaktadır. Antiseptik özelliği ile kaşıntıyı alır, şişkinlikleri indirir, yanıkları, kesikleri ve güneş yanığını iyileştirir. Daha etkili bir sonuç için pamuk yardımı ile yaralı bölgeye direkt sürmek faydalı olacaktır.



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