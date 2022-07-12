Fosfor, potasyum, lif ve folik asit bakımından iyi bir besin olan patates, kök sebzelerden olduğu için nişasta içeriği yüksek bir sebze. Özellikle diyet yapanların dikkat ettiği ve araştırdığı bir konu ise kalori. Peki patates kaç kalori? Kilo aldırır mı? Diyette patates yenir mi? Diyetisyen Yasin Ayyıldız bu konuda merak edilenleri anlattı.

Patates kaç kalori?

Patatesin kalorisi pişirme yöntemlerine göre değişkenlik göstermektedir. Pişirme yöntemlerinden yağda kızartma ile yapılan patatesin kalorisi ve yağ miktarı artış gösterirken fırın veya haşlama patatesin kalorisi düşüktür.

İçeriğinde bulunan nişasta patatesi önemli bir enerji kaynağı haline getirmektedir.100 gr fırınlanmış patates 93 kalori enerji vermektedir. İçeriğinde 21,25 gram karbonhidrat ihtiva etmektedir. Potasyum da zengin besinler arasında da ilk sıralarda yer almaktadır.

Patates kilo aldırır mı ?

Patates glisemik indeksi yüksek olması sebebiyle tüketilirken dikkat edilmesi gereken bir besindir. Glisemik indeks besinlerin sıcaklığına göre değişiklik göstermektedir. Buharı üzerinde olan patatesin glisemik indeksi yüksek iken haşlanıp soğutulmuş patatesin glisemik indeksi düşüş göstermektedir. Pişirme yöntemleri patatesin hem sağlıklı hem de sağlıksız hale getirebilir. Kızartılan patatesin kalori ve yağ miktarı yükselirken bireyi kilo aldırmaktadır fakat haşlama veya fırınlanmış patates bireyin kilo almasına neden olmamaktadır.

Diyette patates tüketilir mi?

Isıtılıp soğutulmuş patates dirençli nişasta miktarı yönünden ilk sıralarda yer almaktadır. Dirençli nişasta ince bağırsaklarda sindirilip emilemez.

Isıtılıp soğutulmuş patates içerdiği yüksek miktarda dirençli nişasta sayesinde açlık hissini baskılayarak iştah yönetimi sağlamaktadır. Glisemik indeksi düşen patates bireyin uzun süre tok kalmasını sağlamaktadır.

Pişirme yöntemlerine ve porsiyonlarına dikkat edildiği sürece diyet yapan bireyler patates tüketilebilir.