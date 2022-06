Yüksek karbonhidrat değerlerine sahip olan makarna küçükten büyüğe herkesin sevdiği bir yemek. Çin mutfağından, İtalyan mutfağına, zengin sofrasından, öğrenci evine, burgusundan, çubuğuna, yoğurtlusundan, salçalısına her yerde yenen, her çeşidi olan, her menüye uyan tek ürün. "Makarna kaç kalori? Makarna kilo aldırır mı? Diyette makarna yenir mi?" soruları da her zaman arananlar arasındadır. Diyetisyen Yasin Ayyıldız bu konuda merak edilen soruları yanıtladı:

Makarna kaç kalori? Besin değerleri neler?

Öncelikle makarna kaç kalori? 100 gram tam buğdaydan makarna 342 kalori değerine sahiptir. İçeriğinde 61 gram karbonhidrat, 11 gram protein ve 2.5 gram yağ içermektedir.

Makarna kilo aldırır mı?

Makarna içeriğinde yüksek miktarda karbonhidrat içermektedir. Fazla miktarlarda tüketildiği zaman bireyde kilo artışına yol açacaktır.

Diyette makarna yenir mi?

Sağlıklı beslenme her besinden yeterli ve dengeli bir şekilde tüketmek ile mümkündür. Bu yüzden diyette makarna tüketilebilir. Makarna tüketilirken tam buğdaydan yapılan makarnalar tercih edilmelidir. İçeriğinde yüksek miktarda posa içermektedir.

Dünya sağlık örgütü tarafından önerilen sağlıklı bireyler için 25-30 g posa tahıllar, kuru baklagiller ve sebzelerden karşılanmaktadır. Posasız beslenmenin bağırsaklara zararları vardır. Yapılan araştırmalar alınan posanın bağırsak kanserini önlemede etkisinin olabileceğini söylemiştir. Posa içeriği yüksek olan tam tahıllardan yapılan makarnaları porsiyonlu bir şekilde tüketmek bağırsak hareketlerini düzenlerler. İçerdikleri ham selüloz sayesinde bağırsaklardan hızlı geçerek zararlı bakterilerin bağırsaklarla temasını kısaltırlar ve engellerler.

Araştırmalar göstermiştir ki besinsel selülozun bağırsak iltihabıyla meydana gelen ağrıyı azaltmada etkili olduğu sonucuna varılmıştır. Besinsel selüloz alımı artırılarak kan basıncının düşmesi de sağlanır. Bu etkiden dolayı hemoroid ve varis meydana gelmesinde azalma olur .Tam tahıllı makarnalar glisemik indeksinin düşük olmasından dolayı kan şekerinde ani yükselmeler meydana getirmezler. Uzun süreli olarak kan şekerini etki ederler. Bu yüzden diyabetli bireylerin porsiyonlu bir şekilde kullanmasında herhangi bir risk söz konusu değildir. Glisemik indeksi yüksek olan beyaz undan yapılan makarna türleri ise hızlı sindirilerek kan şekerini yükseltirler ve hızlı insülin salınımı uyarılır. Bu durumu insüline bağımlı olmayan diyabetli bireylerde istenmez.

Diyette tam buğday ekmeği, tam buğdaydan yapılan makarnalar tüketilebilir. Sağlıklı beslenmede yasak yoktur porsiyon kontrolü vardır.