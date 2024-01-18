Podologlara göre ayak sağlığı için kaçınılması gereken 7 ayakkabı

Şık stilettoları giymeden veya başka bir ucuz parmak arası terlik tercih etmeden önce, bunların ayaklarınıza ve vücudunuza verebilecekleri zararın farkına varmalısınız.

MUTLU VE SAĞLIKLI AYAKLAR İÇİN KAÇINMANIZ GEREKEN 7 AYAKKABI

1. Yüksek topuklu ayakkabılar

Podologlar, ayak problemlerini ve ağrıyı önlemek için belirli ayakkabılardan kaçınılması gerektiğini söylüyor; yüksek topuklu ayakkabılar da en kötü suçlular arasında yer alıyor.

Yüksek topuklu ayakkabı giymek baldır kaslarının kısalmasına ve Aşil tendonunun daha kalın ve sert olmasına neden olabilir. Topukların neden olduğu doğal olmayan ayak kemeri de ayak tabanına ekstra baskı uygulayarak Morton nöroması gibi ağrılı durumlara yol açar. Unutmayın, topuk ne kadar yüksek ve ince olursa etkileri de o kadar kötü olur.

2. Parmak arası terlik

Parmak arası terlikler kullanışlı görünebilir ancak ayak hastalıkları uzmanları, neden olabilecekleri hasar nedeniyle bunların düzenli olarak giyilmemesi konusunda uyarıyorlar. Ayak kemeri desteği veya topuk yastığı sağlamadığından bunları sık sık kullanmak kemer ağrısına, topuk ağrısına ve yürüme duruşunun değişmesine neden olabilir.

Desteğin olmaması kemerlerinizin düzleşmesine ve topuklarınızın yere daha güçlü çarpmasına bile neden olur. Zamanla bu durum plantar fasiit ve stres kırıkları gibi durumlara neden olabilir.

Ayrıca parmak arası terliklerin açık tasarımı ayaklarınızı açıkta ve savunmasız bırakır. Kesilme, sıyrık, güneş yanığı, ayak tırnağı yaralanmaları ve ayak mantarı gibi enfeksiyonlara yakalanma riskiniz daha yüksektir.

3. Bale ayakkabıları

Bale ayakkabıları sadeliği ve rahatlığı nedeniyle popüler olsa da çoğu zaman uygun kemer desteği ve yastıklamadan yoksundur. Bununla birlikte, uzun süre düz ayakkabı giymek, ayağın alt kısmındaki dokunun ağrılı bir iltihaplanması olan plantar fasiite neden olabilir.

Bunun yanı sıra, destek eksikliği, ayağın aşırı derecede içe doğru yuvarlandığı aşırı pronasyona yol açabilir ve potansiyel olarak ayak bileği ve diz sorunlarına neden olabilir. Bu endişeleri azaltmak için ek kemer desteğine sahip düz ayakkabılar kullanmayı veya bunları daha kısa süre giymeyi düşünün.

4. Çoraplı spor ayakkabı

Slip-on spor ayakkabı olarak da bilinen çoraplı spor ayakkabılar, şık tasarımı ve esnek kumaşıyla ayaklarınıza yeterli stabilite ve destek sağlayamayabilir. Yapı eksikliği, ayak kemeri desteğinin yetersiz olmasına yol açarak ayak yorgunluğu ve rahatsızlık riskini artırabilir.

Rahat uyum aynı zamanda batık ayak tırnakları veya kabarcıklar gibi sorunlara da katkıda bulunabilir. Çorabı andıran histen hoşlanıyorsanız, spor ayakkabıların uygun kemer desteği sağladığından emin olun ve ekstra konfor için yastıklı tabanlık eklemeyi düşünün.

5. Kovboy çizmeleri

Kovboy çizmeleri şık olmasına rağmen ayak sağlığı açısından zorluklar oluşturabilir. Sivri burunlu ve dar tasarımı ayak parmaklarını sıkıştırarak rahatsızlığa neden olabilir ve nasır veya bunyon oluşumuna katkıda bulunabilir.

Birçok kovboy çizmesinin yüksek topuk özelliği de yürüyüşünüzü değiştirebilir ve ayak bileği ve baldır sorunları riskini artırabilir. Kovboy çizmelerini tercih ediyorsanız, rahatlığı ve ayak sağlığını artırmak için burun kısmı daha geniş ve orta topuk yüksekliğine sahip olanları tercih edin.

6. Stilettolu bilekte botlar

Stiletto topuklu ayak bileği botları iki potansiyel ayak sağlığı sorununu birleştiriyor. Birincisi, stilettonun yüksekliği ayak tabanı üzerindeki baskıyı artırıyor ve potansiyel olarak metatarsaljiye yol açıyor.

Bilekte bot tasarımı aynı zamanda ayak bileği hareketini de kısıtlayarak burkulma veya dengesizlik riskini artırabilir. Ayak konforunu artırmak ve rahatsızlık ve yaralanma riskini azaltmak için uygun ayak kemeri desteği sağlayan daha düşük topuk yüksekliklerini ve botları tercih etmeyi düşünün.

7. Eski veya yıpranmış spor ayakkabılar

Eski veya yıpranmış spor ayakkabıları giymek ayak sağlığını ve genel konforunu etkileyebilir. Ayakkabılar yaşlandıkça yastıklama ve destekleri azalır, bu da yetersiz şok emilimine ve eklemler ile bağlarda artan strese yol açar.

Zamanla spor ayakkabılarının gerekli yastıklamayı sağlayan orta tabanı sıkışır ve etkinliğini kaybeder. Bu, topuk ağrısı, kaval kemiği ateli ve stres kırıkları gibi çeşitli ayak sorunlarına katkıda bulunabilir.