Affetmek neden zordur? Karşınızdakini affetmek için ne yapmalısınız?

İnsanların mantıkla değil, duygularla yaratıldığı söylenir. İnsan olduğun için, başkaları seni incittiğinde küskünlük, incinme ya da acı hissetmen doğaldır. Bağışlama karmaşıktır ve yoğun ve karmaşık bir süreci içerir.

Acı çekmenize neden olan kişiyi affetmeden önce, incinme deneyimiyle birlikte gelen kendi duygularınızla yüzleşmeniz gerekir. Ancak tüm bunlara rağmen affetmek, yapılması zor bir eylemdir. Kendilerini inciten başkalarını affedebilen insanların güçlü bireyler olduğunu söylerler.

Neden? Çünkü affetmek güçlü bir karakter, kendini iyileştirme ve sadece kendi hayatına değil, diğer insanların hayatlarına da barış getirme yeteneği gerektirir.

AFFETMEK NE ANLAMA GELİYOR?

Muhtemelen "Affet ve unut" sözünü duymuşsunuzdur. Affetmek, unutmak veya diğer insanların olumsuz davranışlarını bahane etmek anlamına gelmez. Bunun yerine affetmek, olumsuz deneyimi ve ona eşlik eden hoş olmayan duyguları kabul etmek ve bilinçli bir karar vermektir.

Affetmek, diğer insanlara karşı küskünlük veya öfkeyi bırakmaktır. Aynı zamanda intikam alma veya sizi inciten diğerlerini incitme arzusunu bırakma yeteneğidir. Özünde affetmek, kendinize ve gücenmenize neden olan kişiye karşı şefkat göstermektir.

AFFETMEK NEDEN ZORDUR?

Başkalarının yaptıklarını unutmak ya da sizi inciten deneyimlerden vazgeçmek zordur. Dahası, özellikle sizi inciten kişi sevdiğiniz, sizi incitmesini en az beklediğiniz kişiyse, çok fazla kırgınlık hissedeceksiniz. Unutmayın: "En güçlü insanlar affedebilenlerdir."

Affetmek hiç de kolay değildir çünkü kendi incitici duygularınızla yüzleşmenizi gerektirir. Doğal olarak, incinmiş hissettiğinizde, kızgın ve ihanete uğramış hissedeceksiniz ve tüm bu duygular bunaltıcı olabilir. Ancak çoğu zaman, güçlü hisleriniz sizi daha fazla incinmekten korur.

Diğer insanlar tarafından ihanete uğradığınızı hissettiğinizde ve diğer insanlar güveninizi kırdığında, duvarlarınızı yüksek tutmayı ve kimsenin yanınıza yaklaşmasına izin vermemeyi öğrenirsiniz. Çoğu zaman, içinizde barındırdığınız olumsuz duyguları, duygularınızı doğruladıkları için haklı çıkaramayacağınızı hissedersiniz.

AFFETMEKLE NE KAZANIRSINIZ?

İronik bir şekilde, acıya, öfkeye veya incinmeye tutunmak fiziksel, zihinsel ve psikolojik sağlığınızı olumsuz etkileyebilir. Negatif duygularınızı saklamak sizi strese sokabilir, rahatsız olmanıza ve hatta hastalanmanıza neden olabilir. Gerçekten de, affetmemek dönüp yine sizi bulabilir. Bu öfkeyi ve kırgınlığı ne kadar çok taşırsanız, o kadar çok acı çekersiniz.

Öte yandan, affetme eylemi, göğsünüzdeki bir dikeni çıkarmak gibi hissettirir. Ama affetmekle tam olarak ne kazanırsınız? Cevap; empati, mutluluk, iyi ilişkiler...

NASIL AFFEDİLİR?

Bağışlama derin, eksiksiz ve kişisel bir süreçtir. Bunu yapmak her zaman kolay değildir ama affetmek, eğer yapmaya istekliysen imkansız da değildir. Bağışlama becerisini geliştirmek için şu adımları izleyin:

Duygularını kabul et



Kendinize karşı nazik olmak ve yaralanmış kısımlarınızı görmenize izin vermek en iyisidir.



Empati kur

Durumu diğer insanların bakış açısından görmek, neden böyle olduklarını anlamak için çok önemlidir. Empati kurmak, sizi inciten kişinin mücadeleleri olduğunu gösterir.

Nazik olmayı seç

Nezaket, kendinize ve diğer insanlara karşılıksız verebileceğiniz bir şeydir. Ama gerçekte, özellikle sizi inciten veya gücendirenlere nezaket göstermek kolay değildir. Bu yüzden nezaket bir seçimdir. Daha iyi bir insan olmayı seçmeli ve bilinçli olarak duygularınızın mutluluğunuzu sabote etmesine izin vermemelisiniz.

Affedin

Hepimizin şifa yolları var. Bir kişi diğerinden daha hızlı iyileşebilir. Aynı zamanda, diğer insanlar bazılarından daha yavaş iyileşebilir. Ancak bu, affetmenin imkansız olduğu anlamına gelmez. Yaşayacağınız tek bir hayatınız var ve kin veya acıya tutunmak hayatınızı sefil bir şekilde yaşamanıza neden olur. O yüzden yakmak yerine bir köprü inşa edin.