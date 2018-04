Ayrı ayrı tatil olur mu?

Evli çiftler ya da sevgililer, hep birlikte mi tatile çıkmalı?

- Canım, biz önümüzdeki hafta arkadaşlarla tatile çıkıyoruz.

- Harika fikir, hem sana da iyi gelecek!



Konu ayrı tatil yapmak olunca, bir diyalog, kaç çiftin arasında tam da bu şekilde geçer? Bir de işe farklı ama gerçekçi bir yaklaşım yapalım:



Eee, canım, şey diyecektim.

- Söyle hayatım.

- Biz erkek erkeğe tatile mi çıksak diyoruz.

- Kimmiş onlar?

- E işte Ahmet’le, Bora var ya…

- Olur, gideriz.

- Şey. Erkek erkeğe…

- Hop, sen biraz dur orada. Saçmalama.



Bizim diyalog biraz daha buna yakın aslında. Ayrı ayrı tatil yapma fikri konu toplantımızda gündemimize düştüğünden beri ay boyunca ünlü, ünsüz önümüze gelen herkese sorduk: “Ayrı ayrı tatil olur mu? Sevgiliniz/eşiniz sizden ayrı tatile çıkabilir mi?” diye… Ve gördük ki, kadınlar bu konuda erkeklerden çok daha fazla tutucu! Bir kere, evli çiftlerin çoğu birlikte tatile çıkmaktan yana. Gençler ve sevgililer biraz daha özgür ruhlu, izin var. Ama yine de kadınların yüzde 70’i kocalarınısevgililerini göndermemekten yana.



Gazeteci, avukat ve mühendis gibi iş kollarında çalışan erkekler ise, konuya daha ılımlı yaklaşıyor. Yani, iyi tahsilli, çalışan, modern erkek kitlesi, aynı kültür seviyesine sahip kadınlara nazaran bu konuda daha açık görüşlü. Erkekler, arkadaşların kimliğini, gidilecek istikameti, kaç gün kalınacağı gibi detayları merak ederken, kadınlar açık ara farkla, soruya hiç düşünmeden ‘hayır’ diyor. Peki, uzmanlar ne diyor?



İlişkiniz nefes alsın

Ünlüler yaparsa, ayrılıyorlar dedikoduları yayılıyor. Çevremizdeki çiftlerden biri yaparsa, erkeğin adı çapkına çıkıyor. Evli, çocuklu kadın yaparsa, ayıp oluyor. Ayrı ayrı tatil yapmak hep negatife yoruluyor. Oysa ilişkinin dinamiğine bir es vermek, ilişkiye enerji katabiliyor. Sonuçta hepimizin her şeyden uzaklaşıp bir nefes almaya ihtiyacımız var. Uzmanlar, ayrı tatili genel anlamda öneriyor ancak her zaman değil; belli zamanlarda ve durumlarda. İlişkiniz hakkında düşünmek ve hayatınıza yeni bir perspektiften bakmak için bir şans olabilir, diyorlar.



Evlilik terapisti Anıl Saraç, dikkat edilmesi gereken noktanın, güven duygusu olduğunu söylüyor: “Kocasının yanında eşi olmadan Çeşme’ye gitmesi ve güneşin altında birkaç gün kafa dağıtması, kadın için ne ifade ediyor? Bikinili kızlara rahat rahat bakabilecek olması mı? Bir kadınla bir kadeh içki içip felekten bir gece çalma ihtimali mi? Eşinin dırdırından uzaklaşması mı? Yoksa sadece yoğun iş temposuna ara verip stres atması ve karısının yanına daha zinde dönecek olması mı? Bu güveni karısına ya da kocasına verecek olan, elbette eşin kendisi. Bu da ancak sağlam bir evlilik kurmanın sonucunda başarılabilir.”



Uzm. Psikolog Sevda Sevimli Yurtseven ise, her insanın kendi başına kalacağı belirli bir zamana ihtiyacı olduğunu söylüyor ve ekliyor: “Bunun yanında partner, arkadaşlar, aile bireyleri ile paylaşılacak zamanlar da olmalı tabii. Çiftler ilgi alanlarına ve hobilerine vakit ayırabilecek zamanı birbirlerine tanımalı. Partnerinizin başka bir konu ile ilgilenmesi, sizinle ilgilenmediği anlamına gelmiyor. Bu düşünülüyor ve hissediliyorsa, ilişkinin içeriğine ve niteliğine bakılması gerekir. İlişkide, ne çok fazla bireysel ve ayrı durmalı ne de fazla bağımlı olmalı. İlişkide kişilerin ‘çift’ oluşuna dair mesafelerinde uzaklık varsa, ayrı ayrı tatil yapmak ilişkiden çıkışı kolaylaştırır. Ancak ortak amaç dahilinde, kişilerin ‘soluk alma’ ihtiyacına olumlu şekilde hizmet eder.



Birlikte tatil yapmak önemli

Almanya’da yapılan bir araştırma sonucunda, çiftler birlikte tatile çıkmamalı sonucuna varılmış. Bu araştırmaya göre, kadınlar ve erkekler birlikte tatile çıktıklarında kıskançlık artıyor ve normalden daha çok kavga ediyorlar. Kıskançlık daha çok; içki içmek, götürülen eşya miktarı, hobilerin ortak olmaması gibi nedenlere dayanıyor. Erkekler genellikle, kadınların tüm gün kumsalda yatıp güneşlenmesine, yanlarına çok fazla eşya almalarına sinirleniyor. Kadınlar, eşlerinin başka kadınlara bakmalarına ve kocalarının kendilerini yalnız bırakıp barda içki içmelerine kızıyor...



Bu araştırmanın aksine, Uzm. Psikolog Yurtseven, çiftlere sık sık birlikte tatil yapmalarını öneriyor. “Stresli şehir ve iş yaşamından uzaklaşıp, çiftlerin birbirlerine rahatça vakit ayırması adına tatiller etkilidir. Çiftlerin sık sık birlikte tatil yapmalarını öneriyorum. Hatta anksiyetenin (kaygı) ve tansiyonun arttığı ilişkilerde, tatil üçgenleşmede bir uç olarak işlev görüp anksiyeteyi azaltabilir. Ayrıca tatillerde çiftlerin cinsel ilişki sıklığında da artış görülebilir. Bunun pratik nedeni daha fazla vaktin olması, ilişki bağlamında nedeni ise kaygının azalmasıyla doğal ve olağan olan cinsellik güdülerinin ortaya çıkabilmesi” diyor.



Eşinizle ya da sevgilinizle birlikte tatile gitmek şu an harika bir fikir gibi geliyor olabilir... Ama ufak tartışmalara, küçük anlaşmazlıklara hazırlıklı olun. Yapmanız gerekene gelince; sessizliğinizi koruyun, denizin ve güneşin tadını çıkartın!



Ne zaman yapmalı?

• Eski arkadaşlar ya da aile üyeleriyle bağları güçlendirmek istediğiniz zaman

• Birbirinizin ilgi alanına girmeyen hobileri ve aktiviteleri gerçekleştirmek istediğinizde

• Birkaç yılda bir yapılan ve artık gelenekselleşen aile ya da arkadaş buluşmalarında

• Çocuğunuz için gerekliyse

• Biraz yalnız kalmaya ihtiyaç duyduğunuzda



Yeni evliler ne yapmalı?

Ayrı tatil yapmamalı! Evlilik terapisti Anıl Saraç, ayrı ayrı tatil yapmayı evliliğin ilk yıllarında önermiyor: “Evlilik demek ‘biz’ demek, ‘birliktelik’ demek. Çiftin sağlıklı bir başlangıç yapması adına bu duyguyu yaşayıp pekiştirmesi çok önemli. Bekar alışkanlıklarının devam etmesi yerine, eş ile hayatı paylaşmayı öğrenmek gerekiyor. Ama herkesin bir birey olduğu, karıkocanın ayrı zevklere, farklı iş tempolarına sahip olabileceği de unutulmamalı. İki tarafın da zaman zaman farklı ihtiyaçları olabilir. Bu nedenle ben, evliliğin ilerleyen yıllarında çiftin kısıtlı dönemler için bireysel tatile çıkmalarını savunuyorum. Bu, aynı zamanda kişisel bir hak. Sonuçta evlilik, içine bir kadın ve erkeğin konduğu bir kafes değil. Her bireyin kendi ihtiyaçlarını karşılamasına, kişisel zevklerini tatmin etmesine izin verilmeli. Karşılıklı anlayış ve anlaşma olduğu sürece kısıtlı dönemlerde ayrı tatil yapmanın hiçbir dezavantajı olmadığı gibi, eşlerin birbirini özlemesine imkan tanıdığı için de değerli bir deneyim.”



Hadi eşinizi razı ettiniz; bir de bunun çevre, konu komşu, anne, kayınpeder bölümü var. Ne yazık ki kültürümüzde bunu toplumsal baskı olmadan yapabilen çok az çift var. Eşler birbirlerine güven duysalar bile anne-babalar ayrı tatil yapılması fikrine hiç hoş bakmayabiliyor ve eşleri bu konuda vicdanen de rahat bırakmıyorlar…