Evli çiftler ya da sevgililer, hep birlikte mi tatile çıkmalı?
- Canım, biz önümüzdeki hafta arkadaşlarla tatile çıkıyoruz.
- Harika fikir, hem sana da iyi gelecek!
Konu ayrı tatil yapmak olunca, bir
diyalog, kaç çiftin arasında tam da
bu şekilde geçer? Bir de işe farklı ama
gerçekçi bir yaklaşım yapalım:
Eee, canım, şey diyecektim.
- Söyle hayatım.
- Biz erkek erkeğe tatile mi
çıksak diyoruz.
- Kimmiş onlar?
- E işte Ahmet’le,
Bora var ya…
- Olur, gideriz.
- Şey. Erkek erkeğe…
- Hop, sen biraz dur orada.
Saçmalama.
Bizim diyalog biraz daha
buna yakın aslında. Ayrı
ayrı tatil yapma fikri konu
toplantımızda gündemimize
düştüğünden beri ay boyunca
ünlü, ünsüz önümüze gelen herkese sorduk:
“Ayrı ayrı tatil olur mu? Sevgiliniz/eşiniz
sizden ayrı tatile çıkabilir mi?” diye…
Ve gördük ki, kadınlar bu konuda
erkeklerden çok daha fazla tutucu! Bir
kere, evli çiftlerin çoğu birlikte tatile
çıkmaktan yana. Gençler ve sevgililer
biraz daha özgür ruhlu, izin var. Ama
yine de kadınların yüzde 70’i kocalarınısevgililerini
göndermemekten yana.
Gazeteci, avukat ve mühendis gibi iş
kollarında çalışan erkekler ise, konuya
daha ılımlı yaklaşıyor. Yani, iyi tahsilli,
çalışan, modern erkek kitlesi, aynı kültür
seviyesine sahip kadınlara nazaran bu
konuda daha açık görüşlü. Erkekler,
arkadaşların kimliğini, gidilecek
istikameti, kaç gün kalınacağı gibi
detayları merak ederken, kadınlar açık
ara farkla, soruya hiç düşünmeden ‘hayır’
diyor. Peki, uzmanlar ne diyor?
İlişkiniz nefes alsın
Ünlüler yaparsa, ayrılıyorlar dedikoduları
yayılıyor. Çevremizdeki çiftlerden biri
yaparsa, erkeğin adı çapkına çıkıyor.
Evli, çocuklu kadın yaparsa, ayıp oluyor.
Ayrı ayrı tatil yapmak hep negatife
yoruluyor. Oysa ilişkinin dinamiğine
bir es vermek, ilişkiye enerji katabiliyor.
Sonuçta hepimizin her şeyden uzaklaşıp
bir nefes almaya ihtiyacımız var.
Uzmanlar, ayrı tatili genel anlamda
öneriyor ancak her zaman değil; belli
zamanlarda ve durumlarda. İlişkiniz
hakkında düşünmek ve hayatınıza yeni
bir perspektiften bakmak için bir şans
olabilir, diyorlar.
Evlilik terapisti Anıl Saraç, dikkat
edilmesi gereken noktanın, güven
duygusu olduğunu söylüyor: “Kocasının
yanında eşi olmadan Çeşme’ye gitmesi
ve güneşin altında birkaç gün kafa
dağıtması, kadın için ne ifade ediyor?
Bikinili kızlara rahat rahat bakabilecek olması mı? Bir kadınla bir kadeh içki içip
felekten bir gece çalma ihtimali mi? Eşinin
dırdırından uzaklaşması mı? Yoksa sadece
yoğun iş temposuna ara verip stres atması
ve karısının yanına daha zinde dönecek
olması mı? Bu güveni karısına ya da
kocasına verecek olan, elbette eşin kendisi.
Bu da ancak sağlam bir evlilik kurmanın
sonucunda başarılabilir.”
Uzm. Psikolog Sevda Sevimli Yurtseven
ise, her insanın kendi başına kalacağı belirli
bir zamana ihtiyacı olduğunu söylüyor
ve ekliyor: “Bunun yanında partner,
arkadaşlar, aile bireyleri ile paylaşılacak
zamanlar da olmalı tabii. Çiftler ilgi
alanlarına ve hobilerine vakit ayırabilecek
zamanı birbirlerine tanımalı. Partnerinizin
başka bir konu ile ilgilenmesi, sizinle
ilgilenmediği anlamına gelmiyor. Bu
düşünülüyor ve hissediliyorsa, ilişkinin
içeriğine ve niteliğine bakılması gerekir.
İlişkide, ne çok fazla bireysel ve ayrı durmalı
ne de fazla bağımlı olmalı. İlişkide kişilerin
‘çift’ oluşuna dair mesafelerinde uzaklık
varsa, ayrı ayrı tatil yapmak ilişkiden çıkışı
kolaylaştırır. Ancak ortak amaç dahilinde,
kişilerin ‘soluk alma’ ihtiyacına olumlu
şekilde hizmet eder.
Birlikte tatil yapmak önemli
Almanya’da yapılan bir araştırma
sonucunda, çiftler birlikte tatile
çıkmamalı sonucuna varılmış. Bu
araştırmaya göre, kadınlar ve erkekler
birlikte tatile çıktıklarında kıskançlık
artıyor ve normalden daha çok kavga
ediyorlar. Kıskançlık daha çok;
içki içmek, götürülen eşya miktarı,
hobilerin ortak olmaması gibi nedenlere
dayanıyor. Erkekler genellikle, kadınların
tüm gün kumsalda yatıp güneşlenmesine,
yanlarına çok fazla eşya almalarına
sinirleniyor. Kadınlar, eşlerinin başka
kadınlara bakmalarına ve kocalarının
kendilerini yalnız bırakıp barda içki
içmelerine kızıyor...
Bu araştırmanın aksine, Uzm. Psikolog
Yurtseven, çiftlere sık sık birlikte tatil
yapmalarını öneriyor. “Stresli şehir
ve iş yaşamından uzaklaşıp, çiftlerin
birbirlerine rahatça vakit ayırması adına
tatiller etkilidir. Çiftlerin sık sık birlikte
tatil yapmalarını öneriyorum. Hatta
anksiyetenin (kaygı) ve tansiyonun arttığı
ilişkilerde, tatil üçgenleşmede bir uç
olarak işlev görüp anksiyeteyi azaltabilir.
Ayrıca tatillerde çiftlerin cinsel ilişki
sıklığında da artış görülebilir. Bunun
pratik nedeni daha fazla vaktin olması,
ilişki bağlamında nedeni ise kaygının
azalmasıyla doğal ve olağan olan cinsellik
güdülerinin ortaya çıkabilmesi” diyor.
Eşinizle ya da
sevgilinizle birlikte
tatile gitmek şu
an harika bir
fikir gibi geliyor
olabilir... Ama ufak
tartışmalara,
küçük
anlaşmazlıklara
hazırlıklı olun.
Yapmanız gerekene
gelince; sessizliğinizi
koruyun, denizin
ve güneşin tadını
çıkartın!
Ne zaman yapmalı?
• Eski arkadaşlar ya da aile üyeleriyle
bağları güçlendirmek istediğiniz zaman
• Birbirinizin ilgi alanına girmeyen
hobileri ve aktiviteleri gerçekleştirmek
istediğinizde
• Birkaç yılda bir yapılan ve artık
gelenekselleşen aile ya da arkadaş
buluşmalarında
• Çocuğunuz için gerekliyse
• Biraz yalnız kalmaya ihtiyaç duyduğunuzda
Yeni evliler ne yapmalı?
Ayrı tatil yapmamalı! Evlilik terapisti Anıl
Saraç, ayrı ayrı tatil yapmayı evliliğin ilk
yıllarında önermiyor: “Evlilik demek ‘biz’
demek, ‘birliktelik’ demek. Çiftin sağlıklı
bir başlangıç yapması adına bu duyguyu
yaşayıp pekiştirmesi çok önemli. Bekar
alışkanlıklarının devam etmesi yerine, eş
ile hayatı paylaşmayı öğrenmek gerekiyor.
Ama herkesin bir birey olduğu, karıkocanın
ayrı zevklere, farklı iş tempolarına
sahip olabileceği de unutulmamalı. İki
tarafın da zaman zaman farklı ihtiyaçları
olabilir. Bu nedenle ben, evliliğin ilerleyen
yıllarında çiftin kısıtlı dönemler için bireysel
tatile çıkmalarını savunuyorum. Bu, aynı
zamanda kişisel bir hak. Sonuçta evlilik,
içine bir kadın ve erkeğin konduğu bir
kafes değil. Her bireyin kendi ihtiyaçlarını
karşılamasına, kişisel zevklerini tatmin
etmesine izin verilmeli. Karşılıklı anlayış ve
anlaşma olduğu sürece kısıtlı dönemlerde
ayrı tatil yapmanın hiçbir dezavantajı
olmadığı gibi, eşlerin birbirini özlemesine
imkan tanıdığı için de değerli bir deneyim.”
Hadi eşinizi razı ettiniz; bir de bunun
çevre, konu komşu, anne, kayınpeder
bölümü var. Ne yazık ki kültürümüzde
bunu toplumsal baskı olmadan yapabilen
çok az çift var. Eşler birbirlerine güven
duysalar bile anne-babalar ayrı tatil
yapılması fikrine hiç hoş bakmayabiliyor
ve eşleri bu konuda vicdanen de rahat
bırakmıyorlar…