Bu bir empatiye davet yazısıdır! İçinizde bir canlı büyüyor; bundan daha önemli ne olabilir ki? İtiraf edin, doğacak bebeğiniz için fazlaca heyecanlısınız ve öncelikleriniz tamamen değişti.

Yazı: Burçin Öztınaz





Biliyoruz, çok heyecanlısınız. Bebeğinizden başka bir şey düşünemez oldunuz... Sağlıklı mı? Doğum nasıl geçecek? Doğduktan sonra işler nasıl olacak? Bu gibi onlarca soru aklınızdan çıkmıyor. Durmadan okuyor, araştırıyor, anneliğe hazırlanıyorsunuz. Alışveriş listenizdeki abur cuburlar yerini sağlıklı seçeneklere bıraktı çoktan. En favori mağazalarınız artık hamile koleksiyonları olanlar. Yakında ‘clutch’larınızın yerini içine bebek bezi, biberon, ıslak mendil gibi her türlü teçhizatı sığdırabileceğiniz koca çantalar alacak. İş yerindeki toplantıları değil, bebeğinizin emme ve uyuma saatlerini takip edeceksiniz bir süre. Hayatınızdaki her şey bir anda öyle farklılaştı ki... Ama durun! Bazıları için hayat bu kadar da fazla değişmemiş olabilir mi? Dünya hala dönüyor, benzin hala pahalı, hala pazartesi sendromu var. Özel olan bir şey var ortada orası kesin ama size özel davranmasını beklediğiniz insanlar da özel bir ilgiyi hak ediyor.



Eşiniz

Büyük ihtimalle: Bu dönemde her türlü karpisinizi çekmeye, isteğinizi yerine getirmeye hazır bekleyen eşiniz de karmaşık duygular içinde. Heyecanlı, meraklı, duygusal... O da hayatının en özel dönemlerinden birini yaşıyor sonuçta. İyi bir rol model olabilecek mi, maddi-manevi sorumlulukların altından kalkabilecek mi? Aklında sorular, karşısında değişen bir kadın var!

Küçük ihtimalle: Biraz kıskançlaştı mı yoksa? Aslında bu son derece normal! Çünkü hamilelik döneminde siz bebekle her türlü bağı şimdiden kurdunuz ama o sadece bir seyirci gibi olup bitenleri izliyor! Ayrıca önceliklerinizin bir anda bu kadar değişmesi de onu şaşırtıyor olabilir. Kendini ikinci plana atılmış hissetmemesi için ona destek olmayı unutmayın!

Yöneticiniz

Büyük ihtimalle: Hem izin sürenizde hem de işe geri dönmemeniz durumunda neler olabileceğiyle ilgili A, B, hatta C planı hazırlamak şu sıralar kafasını meşgul ediyor. Siz doğum iznindeyken işlerin aksamadan yürümesi konusunda neler yapabileceğini düşünmesi onu haksız yapmasın gözünüzde. Onun da işi bu.

Küçük ihtimalle: İşlerde yaşanan aksaklıklar onu fazlasıyla strese sürüklüyor olabilir. Yasal doğum iznine ne zaman çıkacaksınız, ücretsiz izin almayı düşünüyor musuz, süt izninizi ne şekilde kullanacaksınız? Bu soruların yanıtlarını onunla paylaşmanız iki taraf için de işlerin daha rahat ilerlemesini sağlayabilir.

Anne-babanız

Büyük ihtimalle: Siz daha onların gözünde büyümediniz ki, nasıl anne olacaksınız? Duygusallaşmaları, sizi soru yağmuruna tutmaları, her doktor kontrolüne sizinle gelmek için can atmaları işte bu yüzden! Bebeğinizi şımartmak için belki de en çok onlar sabırsızlanıyor!

Küçük ihtimalle: Siz anne olmaya hazırsınız da, onlar anneanne-dede olmaya hazır mı? Belki de bu haber onların kendilerini iyice yaşlanmış hissetmelerine neden oldu! Kendilerini iyi hissettirecek birkaç cümle hiç de fena bir fikir değil!

En yakın arkadaşınız

Büyük ihtimalle: Eğer yeni evliyseniz ve en yakın arkadaşınız bekarsa, fazlasıyla şaşkın olabilir. Daha yakın zamana kadar tatillerinde ona eşlik eden, günün 24 saati arayabildiği, her ihtiyacı olduğunda koşup gelen kankas��nın artık yepyeni bir hayatı var. O hala geceden kalma sabahlar yaşıyor, oysa sizin sabahki bulantılarınızın sebebi artık çok farklı! Böyle anlatınca komik oluyor işte! Önemli olan anlatabilmeyi, paylaşabilmeyi sürdürmek. Eğer en yakın arkadaşınız sizden önce anne olduysa işler daha kolay. Emzirme, alışveriş adresleri, bebek bakımı konusuda tecrübelerini sizinle paylaşmak için sabırsızlanması çok normal.

Küçük ihtimalle: Arkadaşınız bebek sahibi olmak istiyor ama engellerle karşılaşıyorsa, heyecanınızı ona anlatma konusunda bazı tedirginlikler ve çekingenlikler yaşayabilirsiniz. Bunun üstesinden gelmenin tek yolu ise doğal olmak, kendinizi kasmamak.

Kayınvalideniz

Büyük ihtimalle: Anneanne olmak ve babaanne olmak benzer durumlar gibi görünse de değil. Eşinizin annesinin de bazı tedirginlikleri olabilir. İtiraf edin, kayananalar fena ama gelinler de hiç az değil! Oğlu için rekabet ettiği kadın, şimdi torununun da annesi olacak.

Küçük ihtimalle: Verdiği öğütleri yanlış anlama potansiyelinizi azaltır, ördüğü patikleri en azından 1-2 kez giydirirseniz kaynayan kazana düşmeden, olay ciddi boyutlara varmadan, eşiniz arada boğulmadan gül gibi geçinip gidebilirsiniz!