Beynin hala tam çözülemeyen sırları bilim adamlarını derin araştırmalara yöneltmeye devam ederken, bazı temel kimyasalların beyindeki etkileşimlerinin mutluluk durumunu etkilediği son zamanların üzerinde en çok durulan konuları arasında.

Yazı: Gülru İncu



Mutluluğun da bilimi mi olur demeyin, elbette var. Mutlu olmamızı sağlayan pek çok etken söz konusu; kişiliğimiz, ruh halimiz, hayat felsefemiz hatta eğitim durumumuz bile bunda etken ama bir de işin pek de tartışmaya açık olmayan bir bilimsel yanı var. Öyle ki bilimadamları dört temel kimyasalın beyni mutlu olma konusunda etkilediğini kanıtlamış durumda. Dopamin, oksitosin, serotonin ve endorfin beyinde farklı farklı roller üstleniyor.



Dopamin: Beyinde salgılanan bu hormon, sinir hücreleri arasındaki bağlantıyı sağlıyor. Temel olarak hareket etme, hafıza, haz alma, kavrama, duygu durumu ve öğrenmeden sorumlu. Sigara, uyuşturucu ve sekse beynin verdiği tepki ve bağımlılığın ardında yatan, dopamin artışına ihtiyaç duymak. Dopamin azlığında ya da fazlalığında parkinson, şizofreni, paranoya, depresyon, hiperaktivite bozukluğu gibi rahatsızlıklara rastlanabiliyor.



Oksitosin: Kadınlara özgü bir hormon olan oksitosin, güven duygusunun oluşmasının baş aktörlerinden. Dokunma, sarılma, ele ele tutuşma gibi sevgi gösterileri, arzulanma ve evcil hayvan beslemek bu hormonun artmasına neden oluyor. Yapılan araştırmalar bu hormonun azlığında güven sorunu, mutsuzluk, huzursuzluk, kaygı, stres, depresyon ve cinsel isteksizlik görüldüğünü ortaya koyuyor.



Serotonin: Beyinde salgılanan serotonin genelde merkezi sinir sistemi ile mide-bağırsak kanalında bulunuyor. Çoğu bilim adamına göre serotonin seviyesindeki dengesizlikler tekrarlayan karakterli depresyonun ve obsesif-kompulsif davranışlar gibi daha ciddi zihinsel bozuklukların ana nedenleri arasında.



Endorfin: Bilim adamları, vücutta ağrı ve acı seviyesinin artması sonucu salgılanan endorfinin etkisinin sentetik bir uyuşturucu olan morfinden daha güçlü olduğunu söylüyor. Fiziksel temas, seks, yürümek, koşmak, yüzmek ve müzik dinlemek endorfin seviyesini artıran başlıca unsurlar.



“Hayatı yaşamanızın iki yolu var: Hiçbir şey mucize değildir fikrine inanmak ya da her şey bir mucizedir fikrini benimsemek.” Albert Einstein



Bilimsel ve keyifli yolculuklar için…

Mutluluğun psikolojisi nedir, beynimizin mutluluk ayarlarıyla oynayabilir miyiz? Tercihlerimizle yaşamanın getirileriyle nasıl başa çıkabiliriz? İşte yeni fikirler verebilecek 10 kitap önerisi.







1. Mutluluk Psikolojisi/Nevzat Tarhan/Timaş

2. Dürtme/Richard H. Thaler, Cass R. Sunstein/Pegasus

3. Beynin Mutluluk Ayarları/Rick Hanson/Okuyan Us

4. Mutlu Beyin/Loretta Graziano Breuning/Aganta

5. Savaşçı/Doğan Cüceloğlu/Remzi Kitabevi

6. Mutluluk Sanatı/Dalai Lama/Nadir Kitap

7. Mutsuzluk Zamanlarında Mutluluk/Wilhelm Genazino/Ayrıntı

8. Kendi Tercihlerinizle Yaşamak/OSHO/Butik Yayınları

9. Bir Yumak Mutluluk/Debbie Macomber/Martı

10. Duygusal Zeka/Daniel Goleman/Varlık







Papatya

Mütevazıdır; minicik bir toprak parçasında bile yetişir. İddiasızdır; girdiği yere enerji getirir. Yemyeşil çayırların sarı-beyaz süsleri papatyalar sizde de kocaman bir gülümsemeye neden olmuyor mu? Bu ayın mutluluk veren çiçeği papatya bizce. Tabii güzelliğinin dışında birçok faydası da var. Örneğin papatya çayı dinlendirici ve rahatlatıcı bir etkiye sahip. Kaynatılmış papatyanın suyu ile yorgun gözlere kompres yapabilirsiniz. Ayrıca annelerimizden öğrendiğimiz eski bir güzellik tarifi de var: Sarı papatyayı birkaç dakika kaynatıp, soğuduktan sonra saçlarınıza sürer ve güneşte kurutursanız saç renginizin açıldığına şahit olursunuz.







Dalai Lama’dan 10 ders

Tibet’in ruhani lideri ve Budizm öğretisinin başöğretmeni olan Dalai Lama, Budizmin kurucusu olan Buda’nın reenkarnasyon sürecini tamamlayarak yeniden doğduğu düşünülen kişilere verilen bir ad. Tibet’in 14’üncü ve son Dalai Lama’sı ise Nobel Barış Ödülü’ne değer görülen Tenzin Gyatso.



1. Hayatımızın amacı mutlu olmaktır.

2. Mutluluk önünüze hazır gelmez. Mutluluk davranışlarınızın bir sonucudur.

3. Mümkün olduğu kadar nazik olmaya çalışın, çünkü bu her zaman mümkündür.

4. Sağlıklı bir yaşam davranışların bir sonucudur, dua etmenin değil.

5. En iyi meditasyon uykudur.

6. Sevgi ve merhamet ihtiyaçtır, lüks değil. Onlar olmadan insanlık ayakta duramaz.

7. Nasıl hoşgörülü olacağınızı öğrenmede düşmanınız en iyi öğretmeninizdir.

8. Minnettar olduğunuzda başkalarına saygı duyduğunuzu da gösterirsiniz.

9. Cahillik ustamız olduğu zaman, gerçek huzuru bulmamızın imkanı yoktur.

10. Diğerlerinin refahı için endişelenen merhametli bir zihin mutluluk kaynağıdır.