Eşi bebek bekleyen erkeklerin gebelik boyunca ve doğumdan sonra eşinin hamilelik rollerini taklit etmesine Kuvad sendromu deniliyor. Kuvad sendromuna giren baba adayları da bulantılar yaşıyor, aşeriyor, kilo alıyor...

Bebek beklemek heyecan verici, birçok değişimi beraberinde getiren bir süreç. Gebelikte anne adayı birçok değişimi beraberinde getiren bir süreç. Gebelikte anne adayı birçok farklı duygu durumu ve fiziksel değişim yaşıyor. Erkeklerde de baba olmanın getireceği heyecana zaman zaman kaygılar eşlik ediyor. Kuvad sendromu ise bunların ötesinde baba adaylarının yaşadığı daha zorlu bir dönem. Sendromun belirtilerini ve altında yatan nedenleri Çocuk Aile Danışmanlığı Merkezi’nden Uzman Psikolog Burçin Demirkan Baytar’a danıştık.



Babalara bir haller oluyor

Uzman Psikolog Burçin Demirkan Baytar, “Kuvad sendromu, erkek lohusalığı olarak da bilinir. Erkeğin eşinin hamilelik döneminde ve doğumdan sonra onun rollerini taklit etmesidir. Erkek lohusalığı terimi, bazen bebeğin doğumunun ardından anne ve babanın hareketlerinin aynı biçimde kısıtlandığı bir dönemi belirtmekte kullanılır. Bununla birlikte, eski ve yazısız toplumların hemen hemen hepsinde doğumun ardından babanın davranışlarının bir ölçüde kısıtlanması yaygın bir uygulama. Anlatılara göre erkek, ilkel toplumlarda bazen kötü ruhları kovarak çocuğu korumak için bazı ritüeller uygular. Bazı ilkel toplumlarda çocuğu doğuncaya kadar anneyle (eşiyle) aynı acıyı çeker. Günümüzde ritüeller geçmişte kalsa da bir evde iki hamile olmak gibi fotoğrafı görmek mümkün. Bu durumda erkeğin hayatı eşinin hamileliğiyle birlikte iki misli zorlaşıyor. Gebelik süreci baba adayı erkeğin zor günler yaşadığı bir döneme dönüşüyor” diyor.

Kilo alıyor, bulantı yaşıyorlar

“Eşim benimle birlikte kilo aldı” cümlesini çevrenizdeki birçok kadından mutlaka duymuşsunuzdur. Hamile eş yedikçe erkeğin de yemesi ve kilo alması normal ve kaçınılmaz bir durum elbette. Ayrıca bazı erkeklerde de strese bağlı iştah artışı olabiliyor. Kuvad sendromunda ise belirtiler kilo almakla kalmıyor. Kilo artışına eşlik eden belirtileri Uzman Psikolog Burçin Demirkan Baytar şöyle sıralıyor: Sindirim sorunları, bulantı, kusma, karın ağrısı, şişkinlik, iştah, cilt sorunları, diş ağrısı, bacaklarda ağrı.

Psikolojik bir mesele

Kuvad sendromunun empati becerisi gelişmiş erkeklerde daha sık görülüyor. Uzm. Psk. Baytar, “Literatürde farklı görüşler olmakla birlikte, yaygın görüş duygusal kaynaklı yani psikolojik olduğu yönünde. Bununla birlikte kusma, iştah artışı, şişkinlik, bulantı karın ağrısı, kilo değişiklikleri gibi fizyolojik semtomları da var. Kuvad sendromunun sebebi henüz kesin olarak bilinmemekle birlikte psikolojik sebepler öne çıkıyor. Bunlar arasında anksiyete, yeni doğacak bebekle gizli rekabet duygusu, bebekle özdeşleşme duygusu, babalık ile ilgili karmaşık duygular hissedilmesi, babalığın gösterilme çabası olabilir. Bu konuda erkeğin yaşadığı sorunların kendi çocukluğu ile ilişkisi olabilir” diyor.

Baba adaylarına öneriler



Uzman Psikolog Burçin Demirkan Baytar’ın baba adaylarına önerileri ise şu şekilde:

• Baba olmanın kendi dünyanızdaki anlamına bakın.

• Bebeklerle ve çocuklarla vakit geçirin.

• İş stresinden ve rutin yoğunluktan çıkıp ertelediğiniz şeyleri yapın.

• Baba olmanın yaşamda size ne gibi şanslar sunabileceğini anlamaya çalışın.

• Bunları yaşarken anksiyeteniz yüksekse bir uzman eşliğinde dinamik terapi yöntemi ile kendinizde bu duyguya sebep olan kaynağı araştırın. Böyle bir çalışma kendinize, eşinize ve doğacak çocuklarınıza gerçek bir hediye olur.

• Unutmayın; babanın varlığı çocuğun ruhsal gelişimi için çok önemli. Sadece onunla geçireceğiniz kısa bir sürede bile sizin sevginize ne kadar ihtiyacı olduğunu anlayacaksınız ve elbette onun için eve ekmek getiren birinden daha değerli olduğunuzu da!

• Baba olmak sorumluluk gerektirir. Bir ebeveyn olmak ve bir çocuk büyütmek hakkında babanın öğreneceği çok şey var. İyi bir baba-çocuk ilişkisi kurmak bir günde olacak bir iş asla değildir. Bu temeller sağlam ve güvene dayalı kurulmalıdır ki ilişki sağlıklı ve sonsuz olabilsin. Bunun için gerçekten zaman ve enerjiye ihtiyacınız olduğunu unutmayın.



Bunları deneyin!

Kuvad sendromuna yakalanmamış olsalar da baba adayları eşlerinin hamilelikleri sürecinde çeşitli nedenlerle stresli günler geçirebiliyor. Peki anneye psikolojik destek olmanın yanında bebeğin ve annenin sağlığı hakkındaki endişelerle,para ile ilgili kaygılarla ve ‘nasıl bir baba olacağım’ sorusunun yarattığı duygu karmaşasıyla baş etmek için baba adayları ne yapabilir? İşte öneriler:

Konuşun: Endişelerinizi dile getirmek sizi rahatlatabilir. Kaygılarınızı eşinizle, ailenizle, arkadaşlarınızla konuşmayı deneyin.

Okuyun: Hamilelik ve bebek gelişimi konusunda bilgi edinmek, bu konunun doğallığını fark etmenizi sağlayıp rahatlatacaktır.

Araştırın: Bebek koltuğu, mama sandalyesi gibi ihtiyaç listesinde yer alan ürünlerin fiyatları hakkında ön araştırma yapın. Bu, bütçenizi daha kolay planlamanızı sağlar.

Destek olun: Rutin kontroller ve testler sırasında eşinizin size ihtiyaç duyacağını hatırlayın.