Durdurulamayan yalanlar hastalığı: MİTOMANİ

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Durumu kurtarmak ya da karşınızdakini üzmemek için beyaz yalanlara başvuruyor olabilirsiniz. Bunlar size ve karşınızdaki kişiye zarar vermiyorsa sorun yok! Peki ya yalan söylemek sizin için alışkanlık haline geldiyse?

Yazı: Seray Özdöl



Sonucu ne olursa olsun karşınızdaki kişiye dürüst olmak, uzun vadede ilişkilerinizin güven temeline dayanması ve sağlıklı devam etmesi açısından önemli. Belki tamamen iyi niyetle söylediğiniz küçük bir yalan, fark edildiğinde aradaki güven duygusu zedelenmiş oluyor ve sonrası çorap söküğü gibi geliyor. Bazı insanlar bir kez yalan söyledikten sonra her şeyin yolunda gidebilmesi için yalanlarını devam ettirmek ve ona yenilerini eklemek zorunluluğu hissediyor. Hayatlarındaki gerçekliklerin yerini kendilerinin kurguladığı yalanlar aldığında da, hayatlarını söyledikleri yalanlar üzerine kuruyor ve buna göre yaşıyorlar. Hatta artık kendi yalanlarına kendileri de inanıyor. İşte bu noktada mitomaniden söz etmek gerekiyor.



Kişi kendi yalanına inanıyor

Liv Hospital’dan Klinik Psikolog İrem Can Esenkaya, mitomaniyi, kişinin sürekli yalan söylemesi ve bazı durumlarda kendisinin de söylediği yalana inanması olarak tanımlıyor. Fakat kişide mitomani olduğunu söylemek için, yalan söylemenin arkasındaki motivasyonu iyi incelemek gerekiyor. Örneğin, eşinden şiddet gören bir kadın cüzdanındaki parayı çaldırdığında şiddet göreceğini biliyorsa, “Paramı çaldırdım” demek yerine, “Annemin ihtiyacı vardı ona verdim” diyebiliyor. Bu durumdaki kişiye mitomanik denmiyor. Veya kişide şizofreni, bipolar bozukluk, hezeyanlı bozukluk gibi psikotik rahatsızlıklar varsa, bu kişi söylediği yalana inansa bile bunun adı mitomani olmuyor.



