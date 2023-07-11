Duygusal zeka (EQ) belirtileri nelerdir? EQ'nuz düşük mü, yüksek mi?

Duygusal zeka sadece kendi duygularınızı tanımakla ilgili değildir, aynı zamanda başkalarının duygularını anlamak ve davranışlarınızı ve ilişkilerinizi etkili bir şekilde yönetmek için bu farkındalığı kullanmakla ilgilidir.

YÜKSEK DUYGUSAL ZEKAYA SAHİP OLMANIN AVANTAJLARI

Duygusal zeka dört farklı alana ayrılabilir: öz farkındalık, öz yönetim, sosyal farkındalık ve ilişki yönetimi. Yüksek duygusal zeka sergileyen insanlar genellikle sosyal sıkıntıları idare etmede, çatışmaları çözmede, liderlik etmede ve başkalarına ilham vermede daha iyidir. Genellikle daha empatiktirler, başkalarıyla daha derin bir düzeyde bağlantı kurmalarını sağlar, güçlü ve pozitif ilişkiler yaratır. İş yerinde, yüksek duygusal zekaya sahip bireyler işbirlikçi ve üretken bir ortam yaratmaya önemli ölçüde katkıda bulunur. Sadece kendilerinin değil, ekip üyelerinin duygularını da anlayıp yönetebildikleri için mükemmel liderlik becerilerine sahip olma eğilimindedir.

Ancak duygusal zeka sadece profesyonel ortamlarda öneme sahip değildir. Kişisel ilişkilerde de önemli bir rol oynar. Yüksek duygusal zeka, size yakın olanları daha iyi anlamanıza ve onlarla daha iyi ilişki kurmanıza, daha güçlü ve daha tatmin edici ilişkiler geliştirmenize olanak tanır.

Hayatınız boyunca nispeten statik olan IQ'nun aksine, EQ'nun geliştirilebileceğini ve iyileştirilebileceğini bilmek önemlidir. Bu nedenle, yüksek ve düşük duygusal zekanın belirtilerini anlamak, kişisel gelişim ve daha iyi sosyal etkileşimler için bir yol haritası görevi görebilir. Daha iyi anlamak için, yüksek EQ'nun ilk 10 işaretine bir göz atalım.

YÜKSEK DUYGUSAL ZEKAYA SAHİP OLMANIN 10 İŞARETİ

En aşina olduğunuz ve yanında rahat olduğunuz kişilere bile saygı ve sabır gösterirsiniz. Önem verdiğiniz biriyle tartışırken, onu incitecek sözler söylemekten kaçınırsınız. Kendinizi en kötü hissettiğinde bile, yemek yemek, uygun şekilde giyinmek ve kendini sevmek gibi temel ihtiyaçları karşılarsınız. Birine ne kadar yakın olursanız olun, özellikle başkalarının yanında onun kusurlarını açıkça belirtmekten kaçınırsınız. Rolünüzün farkındasınız ve uygun şekilde davranırsınız, uygunsuz şaka ve yorumlardan kaçınırsınız. Ayrılık zamanı geldiğinde, sakince veda eder ve daha fazla temastan kaçınırsınız. Durumun kontrolünü elinizde tutar, gelecek için plan yapar, başkalarına hoşgörü gösterir ve kendinize hakim olursunuz. Başkalarıyla tartışma esnasında, onları önce onaylar, sonra düzeltirsiniz; başkalarının kabul etmesini kolaylaştırmak için "hayır" gibi olumsuz terimleri daha az kullanırsınız. Sohbetleriniz başkalarını rahatlatır; onları dikkatle dinler ve benmerkezci olmaktan kaçınırsınız. Hiçbir şeyin basit olmadığını anlarsınız; tüm ilişkiler -arkadaşlık, aşk, aile- amaçlı bir uygulama ve bakım gerektirir.

DÜŞÜK DUYGUSAL ZEKA BELİRTİLERİ

Bazı eylemler duygusal zekada bir eksiklik olduğunu ortaya koyar. Bunları tanımak, uygunsuz davranışlardan kaçınmanıza ve sosyal ipuçlarına karşı duyarlılığınızı artırmanıza yardımcı olabilir.

DÜŞÜK DUYGUSAL ZEKAYA SAHİP OLDUĞUNUZUN 10 İŞARETİ