Güzel konuşma teknikleri olarak da adlandırılabilecek bu teknikler sayesinde hem duygu ve düşüncelerin dışa vurumu çok daha kolay bir hal alıyor hem de kişilerin ikna kabiliyetlerinde gözle görülür bir artış yaşanıyor.

İnsanların anlaşmaları konuşmaları ile mümkünken buna bir de etkili konuşma teknikleri eklemek var olan iletişim gücünü artırmadaki en büyük etkenlerden biri. Sosyal yaşam kişilerin hayatında iletişimi zorunlu bir hale getirirken istenilen sonuçları elde etme adına konuşma dilinde farklılıklar yaratmak gerekiyor.



Güzel ve etkili konuşma teknikleri

Düşüncelerinizi ya da kendinizi kabul ettirmek istediğiniz bir alanda görüşmeye gittiniz. Duruşunuz, kıyafetiniz tam bir bütünlük içinde. Fakat bu noktada bir sonraki adımın önceki tüm adımlardan öne geçeceğini unutmamalısınız. Eğer tüm bu artılara rağmen duygu ve düşüncelerinizi doğru kelimeler ve akıcılıkla aktaramıyorsanız düşündüklerinizi karşı tarafa kabul ettirme imkanınız neredeyse hiç yok. Günlük yaşamda ve iş yaşamında sorunların genel kaynağının yanlış iletişim ya da iletişimsizlik olduğu düşünüldüğünde etkili konuşma teknikleri ile ilgili önem bir kez daha hissedilmeye başlanıyor. Bu alanda kendinizi geliştirmek ve özellikle etkili konuşma teknikleri ile ikna kabiliyetlerinizi artırmak adına diksiyon alanında bir eğitim alabilirsiniz. Etkili bir diksiyon ile gerçekleşen konuşmanın iyi bir beden dili ile takviye edilmesi hem konuşmanın seyrini hem de kazanımlarını artırmak adına olumlu sonuçlar sağlayacaktır.



Karşılıklı iletişim

Etkili konuşmayı bilmek kadar karşı tarafı dinleyebilme yetisi de güzel konuşma teknikleri arasında ön planda yer alıyor. İstediğiniz kadar güzel ve etkili konuşun eğer karşı tarafa söz hakkı tanımıyor ya da karşı tarafı dinlemiyorsanız konuşmanızın bir yere varmayacağından emin olabilirsiniz. Konuşma genel olarak tarafların karşılıklı olarak etkileşim içinde bulunduğu bir sözel iletişim metodudur. Konuşma esasında duygu ve düşüncelerin doğru bir şekilde harmanlanması etkili konuşma teknikleri arasında büyük bir öneme sahip. Çünkü insanlar salt düşüncelerden oluşmazlar. İnsanı tetikleyen ve etkileyen en önemli kavramlar biri de duygulardır. Kırıcı, aşağılayıcı ve incitici bir konuşma karşı tarafı rahatsız ederek konuşmanın kötü bir hal almasına neden olacaktır. Konuştuğunuz kişinin inançlarına ve duyguların anlayışlı bir şekilde yaklaşarak düşündüğünüzden çok daha etkili bir şekilde sonuç almanız mümkün olacak.









İlgiyi dağıtmadan konuşmak

Eğer kendinizi ne söyleyeceğinize odaklarsanız diğer kişilerin ne söylediğini duyamazsınız. Oysa konuşma ve dinleme eylemi eş zamanlı yapılmalı ve aradaki denge sağlanmalıdır. Karşınızdaki kişiye yeteneklerini çıkartmak adına şans vermelisiniz. Eğer konuşma tek bir kişi tarafından sürecekse diğer kişilerin ilgisinin bir süre sonra kaybolacağı unutulmamalıdır. Konuşmanız gereksiz detaylardan uzak bir şekilde gerçekleşirse hem ilgiyi canlı tutmuş hem de sizi zevkle dinleyenleri gördükçe çok daha fazla motive olursunuz. Sözlü bir anlatımda bir metin üzerinden okuma fırsatı bulunmadığı için kelimelerin peşi sıra belirli bir akıcılık ve düzen içerisinde sürmesi oldukça önemli. Güzel bir metin yazabiliyor olmanız güzel konuşabileceğiniz anlamına gelmiyor. Eğer işiniz gereği sık sık konuşma yapmak durumundaysanız mutlaka bu alandaki kurslar ve eğitimler ile kendinizi geliştirmelisiniz.



• Konuşmalarınız yüksek dozda nasihat içermemeli.



• Diksiyonunuza ve kelimeleri doğru anlamları ile doğru yerde kullanmaya özen gösterin.



• Konuşma üslubunuz samimi ve yapmacıklıktan uzak olsun.



• Eğer uzun cümlelere hakim olmakta güçlük çekiyorsanız kısa cümleler ile konuşmanızı sürdürün.



• Ses tonu bir konuşmadaki en etkileyici unsurdur. Doğru tonlama ve vurgu ile konuşmanızın çok daha etkili olmasını sağlayabilirsiniz.



• Konuşmayı gerçekleştirirken beden dilinizi de kullanın.