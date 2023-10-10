Fazla mı sorumlusunuz? İşte aşırı sorumlu olduğunuzu gösteren 9 işaret

Psikolog Lalitaa Suglani, yakın zamanda Instagram'da aşırı sorumlu kişilerle ilgili bir paylaşım yaptı. Dokuz maddeden oluşan listeye, Dr. Lalitaa'nın aşırı sorumlu olmayı tartıştığı kapsamlı bir başlık da eşlik ediyordu.

"Genellikle yanlış nedenlerle iyi şeyler yapıyorlar"

Başlıkta psikolog, aşırı sorumluluk sahibi kişileri 'insanları memnun eden' olarak tanımladı.

'Başkalarına öncelik vermek ve çatışmayı, eleştiriyi, reddedilmeyi, hayal kırıklığını ve kaybı en aza indirmek veya ortadan kaldırmak için kendilerini bastırıp bastırdıklarını' ekledi.

Dr. Suglani'ye göre: 'Genellikle yanlış nedenlerle iyi şeyler yapıyorlar çünkü başa çıkmanın başka bir yolunu bilmiyorlar.'

Aşırı sorumlu olduğunuzun 9 işareti

1. Hayır derken veya kendiniz olduğunuzda kendinizi suçlu hissedersiniz.

2. Yardım almakta veya istemekte zorlanıyorsunuz.

3. Başkalarını gölgede bırakma konusunda endişeleniyorsunuz.

4. İhtiyaçlarınızı, beklentilerinizi ve ihtiyaçlarınızı önceliksizleştirirsiniz.

5. Başkalarının sorumluluk almayacağını varsayıyorsunuz ve sonunda sorumluluğu üstleniyorsunuz.

6. Aşırı bağımsızlığı hedefliyorsunuz.

7. Başkalarının duygularını üstleniyorsunuz.

8. Aileniz ya da arkadaşlarınızla terapistlik oynarsınız.

9. İnsanlar sizin nezaketinizi ve desteğinizi hak ettiklerini düşündüklerinde kırgın hissedersiniz.

Kaynak: Dr Lalitaa Suglani

Aşırı sorumluluk sahibiyseniz atmanız gereken 5 adım

Ancak psikolog Suglani'ye göre eğer aşırı sorumluluk sahibiyseniz atabileceğiniz adımlar var.

Gönderinin başlığında akılda tutulması gereken 5 noktayı paylaştı.