Geceleri sık sık uyanıyor musunuz?

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Gece uykusunun sık sık bölünmesi ruh sağlığını olumsuz etkiliyor.

Tel Aviv Üniversitesi'nden bilim adamlarının araştırması, 8 saatlik gece uykusunun "onarıcı" olmayabileceğini, uykunun kısa süreli de olsa sık sık bölünmesinin dikkati, ruh hali ve dengesini olumsuz etkileyebileceğini gösterdi.



Gece uyku süresi ve uyku kalitesini belirlemek üzere 20-29 yaşındaki katılımcıların bileğine bir cihaz takan bilim adamları, gönüllülerden ilk gece 8 saat aralıksız uyumalarını istedi.



Yeni anne-baba olup gece sık sık bebeğine bakmak zorunda kalanlar ve gece çalışanların durumunu anlamak isteyen bilim adamları, ikinci gün katılımcıları gece 10-15 dakikalık testler için birkaç kez uyandırdı. Depresyon ve dengesiz ruh hali gözlenen bu kişilerin odaklanma sorunları yaşadığı da belirlendi.



Bilim adamları, toplamda 8 saatlik uykunun bölünmesinin 4 saat uyumaya denk geldiğini, yetersiz uykunun birçok hastalığa zemin hazırladığını belirtti.



Araştırmanın sonuçları "Sleep Medicine" dergisinde yayımlandı.