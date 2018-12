Yaşamınızdan mutlu değilsiniz ve köklü bir değişim gerektiğini düşünüyorsunuz ama nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız, bu önerilere bir göz atmaya ne dersiniz?

Yazı: Ayşegül Uyanık Örnekal



Hayatınızın memnun olmadığınız yanlarını değiştirmek istiyorsunuz. Belki işinizde veya özel hayatınızda değişiklik yapmanın vakti geldi de geçiyor diye düşünüyorsunuz. Peki bunun için neler yapılmalı, nereden başlamalı, nasıl uygulamaya geçmeli biliyor musunuz? “Yaşam Sihirbazı” kitabının yazarı Kişisel Gelişim Uzmanı Dr. Turhan Güldaş, hayatımızda köklü değişiklik yapmanın püf noktalarını anlattı...



Gerekli değişimleri saptayın

Değişim sürecinde atılması gereken ilk adım, nasıl bir değişim istenildiğine karar verilmesi. Sonrasında bu değişimle ilgili sorular sormak ve cevaplar bulmak ise değişim sürecinde büyük bir adım atmaya yardımcı oluyor. Gerçekçi bir yaklaşım için dürüst sorular sormak ve aynı şekilde cevaplar elde etmek gerekiyor. Bahane uydurmanın, anlık cevaplar vermenin insanın kendini kandırmasından öteye gitmeyeceğini unutmamak ise önem taşıyor. Sorular ve cevaplar ne kadar dürüst ise teşhis de o denli doğru oluyor. “Kişiler bir problemleri ya da eksikleri olduğunu kabul edip, ilk adımı attıktan sonra değişim süreci başlıyor” diyen Dr. Güldaş, şöyle devam ediyor: “Bu süreçte başkalarının verdiği fikirler subjektif olacağından kalıcı ve uzun vadede çözüm odaklı olmuyor. Çünkü kişi kendi kararını özgür iradesi ve arzusuyla vermediği sürece bağlayıcılığı bulunmuyor. Değişim sürecinde sorunları ortaya dökmek ve bunları yazılı bir şekilde kağıda aktarmak ise önem taşıyor. Yazılı olan çalışmalar insan zihnini her zaman daha net bir şekilde etkiliyor. ‘Hayatımı nasıl değiştirebilirim?’ sorusu ise bu noktada iyi bir başlangıç olabiliyor. Bu soruya; düşünmeden, akla gelenleri arka arkaya sıralayarak cevap vermek ise etkili bir yöntem oluyor.”



Radikal kararlar alın

Hayatınızı değiştirmek için radikal kararlar alabilmeniz önem taşıyor. Eğer bunun yerine radikal kararlar alıyormuş gibi yaparsanız, sonucun hüsran ve motivasyon kaybı olacağını unutmamak gerekiyor. Bir yaranın iyileşmesi için pansumandan daha fazlasına ihtiyaç olduğunu; gerekirse dikiş atılması ya da cerrahi müdahalede bulunulması gerektiğine dikkat çeken Dr. Güldaş, “Eğer sorun kişiye zarar verecek düzeydeyse, örneğin kangren olmuşsa kesilip atılması dahi gerekebiliyor. Bu kararları almaya ve uygulamaya hazır olmak değişimin temelinde yer alıyor. İnsanın en büyük problemi, yapması gerekeni bildiği halde yapmamasıdır. Her zaman yanlış, sorunlu olanın farkında olsak da bir şey yapamıyoruz. Hata olarak görülen şeylerin radikal kararlarla yeniden tekrarlanmaması ise değişimin önemli bir parçası oluyor” diyor.







Farkındalık dönemine girin

Hayatı değiştirmek için düşünce biçimini değiştirmek gerekiyor. Bunun anlamı; bugün sahip olunan hayatın her anında, bugüne kadar alınan kararların etkisinin olduğu!Yani yarın yaşayacağınız hayatı değiştirmek için bugün alacağınız kararları değiştirmeniz önem taşıyor. Memnun olmadığınız durumlardan kurtulabilmek adına; daha iyi, daha rahat ve daha az problemli bir hayat için düşünce şeklini değiştirmek gerekiyor. Hatalı olduğunuz konuların teşhisini yaptıktan sonra aynı hataları yapmamak için değiştirdiğiniz düşünce biçimiyle daha doğru ve sağlıklı kararlar almanız mümkün. Teşhis yaptıktan sonra tedavinin doğruluğu daha kolay oluyor. Hayatınızın değiştirmek istediğiniz yönlerini iyi tespit edip, bu konudaki düşünce yapınızı toptan değiştirerek, olmasını istediğiniz şekilde daha sağlıklı karar almak için farkındalık dönemine girmeniz gerekiyor.



Hayal kurun

Değişimde başarıya ulaşmak için en önemli noktaların başında hayal kurmak geliyor. Hiçbir olay, beyinde canlandırılmadan gerçek hayata geçirilemiyor. O halde hayatınızda istediğiniz değişimi, “yaratıcı imgeleme” yöntemiyle beyninizde canlandırmakla işe başlayın. Kendinizi o değişimin olduğu zamana götürüp, yaşayarak beyninizde uygulayın. Bu yöntemin, hedef için çok önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu unutmayın. Günde iki kez uzun meditasyon seansında, sabah uyandığınızda ve akşam yatmadan önce hayalinizi ve hedefinizi zihninizde canlandırın.



Sabırlı olun

Sabırlı olmak ve beklemek, değişim için önem taşıyor. Şu an sahip olduğunuz hayatın arkasında yıllar varken, yarın yaşanacak hayatın birkaç günde değişmeyeceğini unutmamak gerekiyor. Değişim için zamana ve inanca ihtiyaç var. Her gün atılan bir adımın, sizi yeni hayatınıza yaklaştırdığını bilmeniz önem taşıyor. Küçük hedeflerin motivasyon sağlaması, mutluluğa giden yolda önemli bir anahtar oluyor. Bunları başarmış olmanın verdiği mutluluk ve motivasyon ise daha fazlasını elde etmeyi sağlıyor. Unutmayın, başarı ufak bile olsa kişiyi mutlu edebiliyor.



Başarısızlıktan yılmayın

İnsanlar genellikle başarısızlık yaşadıklarında hayatlarından memnun olmuyor veya yaşamın anlamını kaybettiğini düşünüyor. İş, kariyer, eğitim ya da kadın-erkek ilişkilerinde başarısızlık yaşanabiliyor. Ancak bu her şeyin sonu olmadığı gibi dünyanın en başarılı insanları, defalarca başarısızlığa uğramış ve hata yapmış kişilerden oluşuyor. Başarısız adımların, tam tersine başarıya giden yolu gösterdiğine dikkat çeken Dr. Güldaş, “Hayatınızı değiştirirken veya ona yön verirken yaşadığınız başarısızlık size doğru yolu gösteriyor. Birkaç günde başarı elde edeceğini düşünen insanlar ise hayal kırıklığı ve başarısızlık elde ediyor. Çünkü başarının en büyük düşmanı acelecilik oluyor” diyor.







Zorlu bir sürece hazır olun

İnsan, hayatında değişim istiyorsa bunun mümkün ama her değişimin de zorlu olduğunu unutmaması gerekiyor. Yeniden başlamak hiçbir zaman kolay olmuyor. Yenilenmek için acılı bir süreci, sabırla atlatmak önem taşıyor. Dr. Güldaş, bu süreci kolay geçirebilmek için şu önerilerde bulunuyor: “Artık radikal kararlar alıp, düşünce yapınızı değiştirdiniz ve farklı davranışlar sergiliyorsunuz. Elbette bu davranışların sonucunda tepki alabilirsiniz ya da zorlanabilirsiniz. Ancak yenilenmek için başlayan süreçte doğru adımlar atıldığı zaman, insan hayatına sıfırdan başlayabiliyor. Yeni başlangıçlar ve kararlarla şekillenen hayat ise tam olarak hayal edilen noktaya geliyor. İnsan bu süreçte hatalarını görüp, planlarını yaparak doğru kararlar alıyor ve zorluklara göğüs gererse hedefine de ulaşabiliyor. Başarının; adım adım gidilen, dönemeçleri veya zorlukları olan bir yol olduğunu unutmamak gerekiyor. Bu asla bir nokta değil, yol macerası oluyor. Dolayısıyla gidilen yoldan zevk almak, maceranın tadını çıkarmak ve durumdan mutlu olmak gerekiyor.”



Harekete geçip, gereğini yapın

Hayatı değiştirmek, aslında bir şeyler yapmak anlamına geliyor. Başarı için gereken de harekete geçmek ve gereğini yapmakla mümkün oluyor. İnsanlar her zaman yanlış, sorunlu olanın farkına varsa da bir şey yapamıyor. Her zaman sıfırdan başlamak için bir şans olduğunu belirten Dr. Güldaş, bu şansı elde etmek için kararlı ve azimli olmanın önemine dikkat çekiyor: “Hayatınızı değiştirmek için yapılması gerekeni yapıp, ertelememek önem taşıyor. Beklemek kimseye bir şey kazandırmıyor. Karar verdiğiniz değişim hareketine şimdi başlamazsanız, birikerek yaşam enerjinizden çalacağını unutmayın. Kararlı ve azimli olup, sabırla hareket ederseniz hayatınızı yeniden kurgulayıp değişiklik yapabilirsiniz.”



*Formsante dergisinden alınmıştır.