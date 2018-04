Hayatımızın seçimleri

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Beş yılda bir değil, her an... Tek lideri biziz. Sonuçları önceden tahmin edilemiyor, anketlerle ölçülemiyor. Rakibi, propagandası, yasakları yok. İşte kesin olmayan sonuçlara göre hayatımızın seçimleri...

Yazı: Yaprak Çetinkaya



Hayatımızın her anında ‘oy kullandığımız’ gerçeğini İnsana Güven’in kurucusu Metin Hara’ya sorduk. Şu tespiti çarpıcıydı: “Bu araba neden bu yöne gidiyor diye sinirleniyorsun ama direksiyondaki senmişsin meğer... Yön seçimini sen yapmışsın. Bununla yüzleşen insan bir anda bu idraktan kaçmak isteyebiliyor. Halbuki o idrakteki amaç kendini yargılamak değil; anlamak, analiz etmek ve sonra harekete geçmek...” En klasik sorudan başlayalım. Hayat bizim seçimlerimizin bir sonucu mu? Bugün burada konuşuyor olmamız da ‘seçimler’ kategorisine girer mi yoksa daha büyük seçimler mi önemli olan? Bana göre bütün alanlarda seçim bizimdir. İnsanlar seçimi sadece kol kaslarını uyarmak gibi düşünür. Yani istemli olarak seçmek ve anında tepki almak... Ama hayatta ancak belki yüzde birlik alanda bu şekilde seçimler yaparız. Bugün buraya gelmeniz sizin için elbette bilinçli bir seçim. Ama daha derindeki mekanizma bu kadar direkt bir neden-sonuç ilişkisi içinde çalışmaz. Örneğin kalp atımı... Şu an hepimizin kalbi atıyor. Ama ‘atsın dursun, atsın dursun’ demiyoruz. Ama aslında bu seçimi de biz yapıyoruz. Mesela ben art arda 10 tane kahve içsem direkt olarak bir seçim yapmıyor gibi gözüksem de aslında kalbimi yormayı seçmişimdir. Daha mutlu olduğum, mutluluk hormonları salgıladığım bir hayat seçmiyorsam seçimimle kalbimi direkt olarak etkilemiyormuşum gibi gözükse de aslında uzun vadede kalbimi yormayı seçiyorumdur. Yani aslında hayat bilinçli seçimlerimizin bilinç ötesi seçimlerimizle birleşmesinin bir sonucu. Bilinç ötesi seçimler de nasıl hissettiğimiz, kendimizi nasıl bir zihin yapısına soktuğumuz ve bunun ötesindeki birçok alandır. Sonuç olarak evet, hayatta her şeyi biz seçeriz.



Öyle bir şey söyleyin ki, ‘Yok artık bunu da insan kendi seçmiş olamaz’ diyelim.

Hastalıklar... ‘İnsan kanser olmayı da seçer mi?’ diyorlar. Evet insan bilinçli olarak kanser olmayı seçmez. Ama sürekli alkol, sigara tüketip, sürekli stres altında hissedip mutsuz olan insan aslında hastalık seçimi yapar. Dışsal olarak iyileşmeyi istediğini söylese de aslında sonucu etkileyecek bilinçötesi seçim her zaman negatife gidendir. Yani mesele otomobille giderken “Hayır, ben duvara çarpmayı seçmiyorum” demek değil, direksiyonu doğru zamanda sağa kırmak şeklinde bir seçim yapmak.



Dış sesle iç ses nasıl aynı şeyi söylemeye başlayacak?

Pozitifliğin bir olumlama süreciyle olmasından ziyade, kendini idrak etme ve anlama süreci ile ortaya çıkması gerektiğini düşünüyorum. Yani pozitiflik bir ‘zorla yapma’ halinden ziyade negatif olma sürecinden sıyrılıp kendin olma süreci. Bizler zaten bir kaplan saldırmadığı sürece pozitif zihin yapısında yaşaması gereken pozitif varlıklarız. Bilinç ötesini etkilemenin en değerli yolu ise harekete geçmek, sadece konuşmak değil. ‘Birini seviyorum’, ‘Ben sağlıklı yaşamak istiyorum’ diyebilirsiniz. O zaman sevdiğinizi söyleyin, kalkın spora gidin, dans edin, zararlı besinler tüketmeyin. Hepimiz başka bir dünya istiyoruz ama kimse kendi dünyasına bile yeterince sevgi üfleyemiyor. Eğer söylediklerimiz, hissettiklerimiz ve yaptıklarımız paralel olursa bu sorudaki bütün anlam karmaşası erir.



Hayatımızdaki her şeyin kendi seçimlerimizin sonucu olduğunu bilmek bazılarının ‘hepsi benim suçum’ diye kendini yıpratmasına neden olabilir mi?

Sufizm’de ‘sırlamak’ kavramı vardır. Sırlamak, bilgileri ve bilinçleri insanların idrak mertebesine göre açmaktır. Birçok kitapta da böyle bu. ‘Aşkın İstilası’ kitabımda da böyle. İçsel yolculuğuna henüz hiç başlamamış insanlar oradan çok güzel bilgiler alır. Biraz yolculuk yapmış olanlar kendi bildikleri ile harmanlayacakları bir süreç yaşar. Daha da ileri seviyedekiler o kitapta italik karakterle yazılmış cümlelerin kalbindeki işleyişini hisseder. Bu, birçok değerli bilgi ve ezoterik öğretide de var. Şimdi belirli bir idrak şemasındaki insanlara siz, ‘Sen her şeyi kendin seçiyorsun’ dediğinizde bu zihinlerine tam oturmuyor. Ama evet, her şeyi biz seçiyoruz. Bir bilgeye soruyorlar, ‘Nasıl bu kadar bilgesin?’ diye. İki kelime ile yanıt veriyor: Doğru kararlar. ‘Nasıl bu kadar doğru karar verdin?’ Tek kelime: Tecrübe. ‘Nasıl bu kadar tecrübeli oldun?’ İki kelime: Yanlış kararlar. Hepimizin seçimleri her zaman istediğimiz noktaya varmayabilir. Ben kendi zihnimi şöyle rahatlatıyorum; bir seçimim beni beklediğim noktaya vardırmış olmayabilir ama bana zaman kaybettirmesine, acı vermesine rağmen deneyim kazandırdıysa ben kendimi karlı sayıyorum. Üç dövmem var. Biri palyaço, biri ölümsüzlük sembolü, diğeri de bir kız suratı. Palyaço ile kız suratını 13 yaşındayken yaptırdım. ‘Anlamı nedir?’ diye soruyorlar. Bir anlamı yok. O yaşta ilgi çekmekti amaç. ‘Pişmansın o zaman’, diyorlar. Hayır, değilim. ‘Niye sildirmiyorsun o zaman?’ diye soruyorlar. ‘Şimdiki Metin olsa koluna palyaço dövmesi yaptırmaz ama pişman değilim’ diyorum. ‘Laf ebeliği yapma’ diyorlar. Hayır... 13 yaşındaki Metin birçok seçim ve birçok hata yaptı. Doğru seçimleri de yanlış seçimleri de onu buraya getirdi. Gelebildiğim nokta mükemmellikten uzak ama içsel anlamda gelişimimden mutlu olduğum nokta. O nedenle 13 yaşındaki Metin’in verdiği kararları, yaptığı seçimleri kutsal görüyorum.