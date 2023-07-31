İlişkilerde aşırı kıskançlık neden olur? Zararları neler? Uzman Klinik Psikolog anlattı

Kıskançlık, ilişkilerde ki en yıpratıcı duygudur. Kişinin aşırı kıskanıyor oluşu partnerini çok sevdiği anlamına gelmez. Çünkü aşırı kıskançlık, kişinin ilişki içerisinde kendisine olan güvensizliğinin en net göstergesidir. Sağlıklı bir ilişkinin en temel özelliği karşılıklı güven bağının oluşmasıdır ancak aşırı kıskançlık sebebi ile tartışma yaşayan çiftler bir süre sonra ilişkinin sonuna sürüklenir. Çiftler güven duygusunu baskı ve kısıtlama ile değil birbirlerine duydukları sevgi ve bağlılıkla artırabilirler.

Aşırıya kaçılmamış ve dozunda olan kıskançlık duygusu, tıpkı diğer duygular gibi normal bir duygudur. Tehlikeli olan kısım ise kıskançlığın ilişkilerde baskı, kısıtlama, kontrol etme ihtiyacı ile yansıtılmasıdır. Aşırı kıskançlık sonucunda yapılan baskı ve kontrol içeren davranışlar partnerin uzaklaşmasına sebep olur ve ilişkiyi zehirlemeye başlar. Bir nevi ilişkiyi koruma düşüncesiyle yapılan aşırı kıskanma davranışları, o ilişkinin adım adım yitip gitmesine sebep olur. İlişkinizi korumak istiyorsanız aşırı kıskançlık yoluyla değil olumlu davranışlar ve ilginiz ile göstermelisiniz.

"Seven insan kıskanır" düşüncesine sahipseniz sevdiğiniz kişiye gösterdiğiniz sevgi yolu; baskıdan, kısıtlamadan, kontrolcü tutumlardan geçmemelidir. Çünkü bu davranışlar partnerinizde olumlu duygulardan ziyade olumsuz duygularını tetikleyecektir. Partneriniz sevildiğini hissetmeli ve ona sevgiyi olumsuz davranışlarla sunmamalısınız. Aşırı kıskançlık partnerinizin suçluluk duygusu hissetmesine sebep olacak ve onu üzecektir. Sevginizi; ilginiz ve olumlu davranışlarınız ile göstermelisiniz, kıskançlık ile değil.

"Seven insan kıskanır değil, seven insan sevdiğini ilgisi, alakası, davranışlarıyla gösterir." Sevginizi gösterebileceğiniz bir çok farklı duygu ve davranış varken bırakın en son kıskançlık aklınızda olsun.

Uzman Klinik Psikolog Kaan Üçyıldız, "Unutmayın ki kıskançlığın temeli güvensizliktir ve güvenmediğiniz bir kişi ile ilişki sürdürmeniz neredeyse imkansız olacaktır. İlişkiyi oluşturan en büyük duygunun sevgi olduğunu her zaman çiftler birbirine hatırlatmalıdır. Hoş bir bakış, tatlı bir söz, minik bir temas dahi kişinin sevildiğini hissedebilmesi için yeterli oluyor, elinizde sevginizi kolaylıkla gösterebileceğiniz fırsatlar varken aşırı kıskançlıklar ile ilişkinizi kaybetmeyin." dedi.