En kıskanç burç hangisidir? En çoktan en aza en kıskanç burçları sıraladık

Kıskançlık hissi oldukça karmaşıktır; bu his yüzünden insanları incitir ve hayatlarına müdahale ederiz. Partnerimizi kıskanmaya başladığımız zaman güvensizlik ortaya çıkmaktadır. Kıskançlığın temelini de güvensizlik oluşturur. Bazı insanlarda kıskançlık bir yaşam tarzıdır bazılarında ise hayatın akışında yaşananlardan oluşan bir olgudur. Tabi kıskanmamak da iyi bir şey varsayılamaz ancak yerine göre ve dozunda kıskançlık en olması gerekendir. Astrolojiyi ele alarak en kıskanç burç sıralaması yapsak da her zaman kesin sonuç vermeyebilir. Kişilikle ilgilidir veya umursamazlık seviyesiyle... Bazı insanlar, diğerlerinin hayatlarıyla ilgilenmeyi sevmezken bazıları da eski sevgilisinin yeni biriyle birlikte olduğunu öğrendiğinde bile küplere biner. Kıskançlık, pek kontrol edilebilen bir şey değildir. Hastalık gibidir ve insanı ele geçirir. Fakat yine de istisnalar kaideyi bozmaz. Bu yüzden burçların 'en'lerine bir göz attık ve en kıskanç olan burçtan en az kıskanç olan burca göre listeledik. İşte en kıskanç olan burçlar. (Ayrıca en sadık burç hangisi merak ediyorsanız 'En sadık burç hangisidir?' sıralamamıza da bakabilirsiniz.)