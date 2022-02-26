En kıskanç burç hangisidir? En çoktan en aza en kıskanç burçları sıraladık
İlişkilerin en büyük sorunlarından biri olan kıskançlık, burçların özelliklerine göre de değişkenlik gösterebiliyor. Kimisi kıskançlığını belli etmezken kimisi kıskançlık konusunda zirve yapıyor. Peki en kıskanç burç hangisi? İşte en kıskanç burçtan en aza doğru sıraladığımız listemiz...
Kıskançlık hissi oldukça karmaşıktır; bu his yüzünden insanları incitir ve hayatlarına müdahale ederiz. Partnerimizi kıskanmaya başladığımız zaman güvensizlik ortaya çıkmaktadır. Kıskançlığın temelini de güvensizlik oluşturur. Bazı insanlarda kıskançlık bir yaşam tarzıdır bazılarında ise hayatın akışında yaşananlardan oluşan bir olgudur. Tabi kıskanmamak da iyi bir şey varsayılamaz ancak yerine göre ve dozunda kıskançlık en olması gerekendir. Astrolojiyi ele alarak en kıskanç burç sıralaması yapsak da her zaman kesin sonuç vermeyebilir. Kişilikle ilgilidir veya umursamazlık seviyesiyle... Bazı insanlar, diğerlerinin hayatlarıyla ilgilenmeyi sevmezken bazıları da eski sevgilisinin yeni biriyle birlikte olduğunu öğrendiğinde bile küplere biner. Kıskançlık, pek kontrol edilebilen bir şey değildir. Hastalık gibidir ve insanı ele geçirir. Fakat yine de istisnalar kaideyi bozmaz. Bu yüzden burçların 'en'lerine bir göz attık ve en kıskanç olan burçtan en az kıskanç olan burca göre listeledik. İşte en kıskanç olan burçlar. (Ayrıca en sadık burç hangisi merak ediyorsanız 'En sadık burç hangisidir?' sıralamamıza da bakabilirsiniz.)
1-Akrep (23 Ekim-21 Kasım)
Burçlar arasında açık ara en kıskanç olan Akreptir. İnsanlara güvenme eğilimi asla göstermezler. Bu güvensizlik de onları, kıskançlıktan kaynaklanan yanlış suçlamalar yapmaya yönlendirir. Akrepler duygularını çok saklayamazlar, birisi partnerlerinin yanında bile dursa kıskançlık saçarlar.
2- Yengeç (21 Haziran-22 Temmuz)
Yengeçler kıskançlık yaşasalar da bunu çok iyi saklayabilirler. Kıskançlığa yenik düştüklerinde çoğu zaman karşı tarafın ruhu bile duymaz ama gösterdiklerinde şova hazır olun! Kolay kolay belli etmeyen yengeç burcu başka bir kavgada bile kıskançlığını gösterebilir. Size belli etmese de alttan alttan laf almaya veya laf söylemeye çalışabilir.
3- Aslan (23 Temmuz-22 Ağustos)
Aslanlar, tartışmasız en tutkulu burçtur. İşler istedikleri gibi gitmediğinde bunu anlarlar ve çok da kafa yormazlar. Ancak partnerinin ilgisi, kendisinden başkasına daha çok kayarsa kıskançlık hisleri devreye girer. Aslanın kıskançlığı korkutucudur.