İş stresi baş döndürüyor!

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Çalışma yaşamındaki yoğun iş temposu, başta kadınlar olmak birçok kişide vertigo ataklarını artırıyor.

Yoğun iş stresinin, halk arasında baş dönmesi olarak bilinen vertigo hastalığını artırdığı bildirildi.



Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Bolayır, vertigo hastalığının sadece baş dönmesiyle sınırlı olmadığını; bilişsel, görsel ve işitsel bozuklukların da vertigo olarak düşünülebileceğini belirtti.



Birçok hastalığın habercisi olabilen vertigoyu iyi huylu ve kötü huylu olarak ikiye ayırdıklarını ifade eden Bolayır, "Pozisyona bağlı yani ani dönüşlere ya da ayağa kalkmaya bağlı ortaya çıkan baş dönmesi iyi huylu vertigo ataklarıdır, birçoğu geçebilir. Yanında şiddetli mide bulantısı, kusma da eşlik edebilir, kişi bu durumdan korkmamalıdır. Beyindeki rahatsızlıktan kaynaklanan ve kötü huylu diye tabir edilen santral vertigoda ise işitme kaybı yaşanabilir ve çift görme gelişebilir" diye konuştu.



Bolayır, vertigonun ileri yaşlarda daha çok görüldüğünü, damar hastalıkları, kireçlenmeler ve travmaların bunda tetikleyici rol oynadığını dile getirdi.



Enfeksiyonlar, radyoaktif dalgalar ve cep telefonu kullanımının da bu hastalığı tetikleyici etkenler arasında olduğuna işaret eden Bolayır, "Gribal enfeksiyonlar, nezle ve orta kulak iltihapları iç kulaktaki denge merkezlerini etkileyerek vertigonun ortaya çıkmasında dolaylı olarak rol oynuyor. Mevsim geçişlerinde enfeksiyonlara paralel olarak vertigo daha sık görülebiliyor. Bu rahatsızlık kadınlarda daha fazla görülüyor. Çünkü stres faktörleri kadınlarda daha etkili" dedi.



"Psikolojik vertigo atakları arttı"

Kadınların son yıllarda iş hayatında daha fazla rol almaya başladığına dikkati çeken Prof. Dr. Bolayır, şöyle devam etti:



"Çalışma yaşamındaki yoğun iş temposunun kadınlar başta olmak üzere kişilerde vertigo ataklarını artırdığını görüyoruz. Özellikle yoğun strese bağlı psikolojik vertigo ataklarında artış yaşanıyor. Yoğun iş stresi, bu hastalığın artmasında tetikleyici unsur oluyor. İş stresinin yanı sıra ev stresi ve çevresel faktörler, gerilim tipi baş ağrısını ve depresyonu artırdığı gibi vücutla ilgili bazı şikayetleri de artırıyor. Bunlardan biri de vertigodur. Vertigo atağı geçirenlerin ileri yaşlarda ikinci vertigo atağı geçirme sıklığı artıyor. Bu kişilerin tedavisinde kafa boyun egzersizi ya da ilaç tedavisi uyguluyoruz."



Prof. Dr. Ertuğrul Bolayır, vertigo ataklarını damar tıkanıklıkları, beyin tümörleri, kulak burun boğaz hastalıkları ve köşe tümörlerinin de tetikleyebileceğine dikkati çekti. Vertigonun ayırıcı tanısının çok önemli olduğunu ifade eden Bolayır, "Bu nedenle kişiler ataklar sırasında kesinlikle doktora başvurmalı. İnatçı baş dönmeleri, dinlenirken baş dönmeleri, işitme

kaybı, kulak çınlaması gibi durumları yaşayan kişiler doktora başvurarak nörolojik bir muayeneden geçmeli" ifadelerini kullandı. (AA)