Kendinizi yorgun, uykulu ve mutsuz mu hissediyorsunuz? Yalnız değilsiniz! Depresyon en çok kış aylarını seviyor!

Kış aylarında güneş ışığını daha az görmek karamsarlığa neden oluyor. Açık alanda yapılan aktivitelerin azalması ve kapalı alanlarda fazlasıyla vakit geçirmek psikolojiyi olumsuz etkiliyor.

Emsey Hospital’dan Psikiyatri Uzmanı Uz. Dr. Mirvari Özaltay, mevsim geçişlerinde insanların ruhsal yapısında değişiklikler meydana gelebileceğine dikkat çekerek bundan korunma yolları ve tedavi yöntemleri hakkında öneriler paylaştı.

Kış psikolojisi

Kış aylarında güneş ışığını daha az almamız beyindeki bazı hormonların işleyişinde bozulmalara neden olabiliyor, bu sebeple depresif duygularımız da artmaya başlıyor. Artık yüzünü göstermek istemeyen güneş, bizi kalın giysiler içine hapseden soğuk hava ve yavaş yavaş ruh halimizi sarıveren karanlık... Kış mevsimi ve onun getirdikleri çoğumuzu olumsuz etkileyebiliyor.

Gecelerin uzun, gündüzlerin kısa ve sisli olduğu kış aylarında insan organizması normal olarak uyanık-uyku ritminin ihtiyaç duyduğundan daha fazla melatonin üretir. Bu uyku hormonunun fazla olması sadece bedensel aktiviteyi frenlemekle kalmayıp ruhsal durumumuzu da etkiler.

Melotonin hormonu hareketsizleştirir, ruh halini olumsuz yönde etkiler, uykulu ve yorgun yapar. Çoğu zaman on, on iki saat uyuduğumuz halde dinlenemeyiz, zihinsel ve bedensel verimlilik bitme noktasına gelir. Dahası durmadan bir şeyler yemek isteriz, özellikle de tatlı şeyler. Ve bu hormon sadece karanlıkta üretilir.



Kış depresyonu

"Kış depresyonu" olarak tanımlanan hastalık tablosuna sahip bazı kişiler, kış aylarıyla birlikte ruh hallerinde değişiklikler hissederler. Şikayet olarak isteksizlik, azalan enerji, huzursuzluk, artan iştah ve uyku isteği onların yaşadıkları başlıca sıkıntılardandır.



Aslında mevsimlerin ruh sağlığına ve hastalıklarına olan etkisiyle ilgili bilgiler, antik yunan tıbbına kadar uzanmaktadır. Kışları uzun süren Kuzey Avrupa ülkelerinde intihar oranlarının yüksek olduğunu bildiren çalışmalar, sonbaharda depresyona girme ve hastaneye yatma sıklığının arttığını ortaya koyan araştırmalar da güneş ışığıyla ruhsal durumumuzun fazlasıyla bağlantılı olduğunu ortaya koymaktadır.



Dr. Norman Rosenthal SAD (Seasonal Affective Disorders), 20 yıl öncesinde “mevsimsel duygu bozuklukları” nın ruh hali ve ışık arasındaki ilişkiye dayanmakta olduğunu belirtmektedir. Bugün kış depresyonundan dünya nüfusunun yüzde 5-10 oranında bir bölümünün etkilendiği bilinmektedir.

Genellikle bazı anksiyeteli ve huzursuz olan bu kişilerde nadiren intihara eğilim de görülmektedir. Bu durum 2–3 haftadan uzun sürdüğünde ve belirtilerde artma görüldüğünde depresyondan söz edilebilmektedir.



Stresli yaşam olaylarından herkesten daha fazla etkilenen, morali çabuk bozulan ve alıngan kişilerin kış aylarında daha fazla depresyona girdiğini belirtmektedir. Ayrıca güneş ışığının azalması vücutta Vit D3 sentezinin azalmasına da neden oluyor ki bu da psikolojik duruma negatif yönde etki etmektedir. Bazi yapılan çalışmalarda kış aylarında doğan çocuklarda psikiyatrik hastalıkların daha çok gelişmesine neden olan bilgiler vardır.



Neler yapabilirsiniz?

- Güneşli günlerden mutlaka yararlanın, açık havada bol ışık almaya çalışın.

- Kapalı havalarda, iç mekanları bol bol ışıklandırın.

- Kış boyunca sizi zihinsel ve ruhsal olarak tatmin edecek, zevkli uğraşlar planlayın.

- İsteksiz bile olsanız mutlaka belli bir fiziksel aktiviteyi hayatınıza katın (yürüyüş, spor) gibi.

- Ruhsal bir çöküş ve kontrol kaybı hissediyorsanız fazla beklemeden profesyonel yardım almayı deneyin.

