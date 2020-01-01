Enerji azalması, düşük bir ruh hali, zevk veya ilgi kaybı, hızlı öfkelenme, umutsuzluk, suçluluk ve değersizlik duyguları kış depresyonunun temel belirtileri arasında yer alıyor. Bu depresyon türüne yakından bakalım ve kendimizi daha iyi hissetmek için neler yapabileceğimizi hatırlayalım.

Mevsimsel duygudurum bozukluğu, mevsime bağlı olarak ortaya çıkan geçici bir depresyon türü. Duygu durumundaki bu değişimin sıklıkla kış aylarında baş göstermesi, semptomların bu sert mevsimde belirgin hale gelmesi ve şiddetlenmesi sorunun ‘kış depresyonu’ olarak tanımlanmasına sebep olmuş. Bu depresyon türüne yakından bakalım ve kendimizi daha iyi hissetmek için neler yapabileceğimizi hatırlayalım istedik.





İşlerin Yolunda Olmadığını Nasıl Anlayacağız?

Enerji azalması, uykulu hissetmek, düşük bir ruh hali, günlük aktivitelerde zevk veya ilgi kaybı, hızlı öfkelenme, umutsuzluk, suçluluk ve değersizlik duyguları kış depresyonunun temel belirtileri arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra normalden daha uzun süre uyumak, sabah kalkmakta zorlanmak, az hareket ve daha fazla karbonhidrat tüketimi sebebiyle kilo almak da kış depresyonunun belirgin işaretleri arasında.





Uzman Bakış Açısı

Kış depresyonunun geçici olduğunun altını çizmiştik, ancak bazı insanlar için bu belirtilerin şiddetli olabileceğini de eklemek gerek. Günlük rutin üzerinde de etkileri görülebilen kış depresyonunu büyük bir sorun gibi algılamayın ama çok da hafife almayın. Başa çıkmakta zorlandığınızı hissettiğiniz anda bir uzmandan tavsiye almak, durumu oldukça hafifletebilir.



Danıştığınız uzman büyük ihtimalle size bazı kilit sorular sorarak pratik bir ön değerlendirme yapacak. Soru başlıkları arasında genel yaşam tarzınız, yeme alışkanlıklarınız ve uyku düzeniniz yer alacak. Dolayısıyla kendinizi iyi hissetmiyorsanız ya da olumsuz anlamda farklı hissediyorsanız bunun tek sebebi kış olmayabilir. Yaşam tarzınızdaki ufak değişimler, kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayabilir.







Neden Depresyona Giriyoruz?

Güneşin ruhumuzda ne kadar önemli bir rol oynağını kolaylıkla ölçebiliyoruz. Kış depresyonunun sebebi genellikle güneş ışığı eksikliğine bağlanıyor. Güneş ışığı eksikliği, beynin hipotalamus adı verilen kısmının görevini yerine getirmesini engelleyebiliyor. Bu durum da uyku düzeninden sorumlu olan melatonin hormonu üretimine olumsuz etki ediyor.





Vücut Saatinin Önemi

Vücut saatimiz en doğru biçimde gün ışığıyla çalışıyor. Vücutta temel bazı işlemler gün ışığıyla aktive oluyor. Buna sirkadiyen ritim adı veriliyor. Gün ışığı eksikliği vücut saatimizin de bozulmasına neden olabiliyor. Serotonin üretimi kışa bağlı olarak değişkenlik gösterebiliyor. Serotonin duygularımızı, uykumuzu ve hatta iştahımızı etkileyen bir hormon. Güneş ışığından yeterince faydalanamamak, depresyonla bağlantılı olan düşük serotonin seviyesine neden olabiliyor.





Atılması Gereken İlk Adımlar

Genetik yapı nedeniyle depresyona eğilim mümkün olabilir, ancak ailesinde depresyon öyküsü olan birinin mutlaka bir sorunu yaşayacağını söylemek son derece yanlış olur. Elbette doktorunuz nedenler ve sonuçlarla ilgili size en doğru bilgiyi verecek, olabilecek en kısa sürede kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayacaktır.

Bu durum karşısında atılabilecek en pratik ve doğru adımları hatırlamakta fayda var. Öncelikle mümkün olduğu kadar güneş ışığı almakla işe başlanabilir. Düzenli egzersiz, sağlıklı beslenme ve strese neden olan şeylerden uzak kalmak da daha iyi olmaya giden yolda hızı ikiye katlar.



