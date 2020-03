Bugünlerde bedenimizin sağlığı için evimizden çıkmamamız gerektiğini biliyoruz. Ancak diğer bir yandan insanlar olarak sosyal yaratıklarız. Sosyal etkileşim olmadan geçtiğimiz süre arttıkça, psikolojik sorunlar yaşamamız olası. Bu yüzden bugünlerde bedenimiz kadar ruhumuza da dikkat etmeliyiz.

Rutinlerinizi Mümkün Olduğunca Devam Ettirin

Bu kısıtlılık dönemini bir tatil olarak algılamamanız ve günlük rutinlerinizi sürdürmeniz oldukça önemli. Üretkenliğiniz devam ettiği sürece yaşamınızdaki normal akışı sürdürebilirsiniz. Sabah normalde kalktığınız saatte kalkmaya özen gösterin. Eğer koronavirüs nedeniyle evden çalışmak durumundaysanız evde kendinize sadece çalışmak için bir alan oluşturun. Çalışma saatlerinizde pijamalarınızı çıkarıp gündelik kıyafetlerinizi giyin. Akşam yemeğini her zamanki saatte yiyip her zamanki saatinizde uyuyun. Bu dönemde özellikle çocukların rutinlerini sürdürmeniz oldukça önemli.



Özellikle çocuklar etraflarında olan değişiklikleri anlamakta güçlük çekebilir, bu yüzden bu dönemi bir tatil olarak algılayabilirler. Bu yüzden çocuklarınızın da günlük rutinlerine devam etmelerini, uzaktan eğitim programlarına katılımlarını sağlayın.



Evde Egzersiz Yapın

Bugüne kadar hiç spor yapmadıysanız ya da bir egzersizlerinizi bir spor salonuna yapıyorsanız, evde spor yapmaya başlamanın tam sırası. Kendinize bir egzersiz rutini oluşturun ve bu rutini takip edin. Fiziksel sağlığınızı korumanız, ruh sağlınızı korumanızda yardımcı olacaktır.



Haberleri Daha Az Takip Edin

Bu dönemde özellikle sosyal medyada müthiş bir bilgi kirliliği var. Evde kaldığınız dönemde yaşadığınız endişeyi kontrol altına almak için bu bilgi kirliliğinden kendinizi uzak tutun ve sadece güvenli kaynakların sunduğu bilgilerle güncel durumu takip edin.



Ertelediğiniz İşleri Yapın

Daha önce zaman bulamayıp ertelediğiniz işleri yapmak için bu dönem iyi bir fırsat. Dolabınızı organize etmek ya da gezi fotoğraflarınızı düzenlemek gibi ertelediğiniz işleri bu dönemde yapabilirsiniz.



Can Sıkıntısıyla Savaşın

Bu dönem en büyük düşmanlarınızdan biri can sıkıntısı olacak. Can sıkıntısıyla savaşmak için kendinize izleme ve okuma listeleri oluşturun. Evde yeni bir hobiye ya da yeni bir bilgisayar oyununa başlamak için de iyi bir zaman.



Diğerleriyle İletişim Halinde Olun

Sosyal çevrenizle fiziksel olarak görüşemeseniz de onlarla iletişimi koparmamanız önemli. Bu konuda teknolojinin imkânlarından yararlanın. Görüntülü konuşmalar yaparak etrafınızdaki insanlarla iletişim halinde olun.