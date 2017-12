Mutluluğun bilimi mi olur demeyin, elbette var. İşte bakın bilimsel veriler mutlulukla ilgili neler söylüyor?

Hippocampus: Beynin hafıza ve yön bulma ile ilgili bölgesi. Küçücük bir kısım ama anıların hafızada kalmasını sağlıyor.



Serotonin: İnsanda mutluluk ve canlılık hissi uyandıran bu hormon sinir hücreleri arasında sinyallerin iletiminden sorumlu. Eksikliği depresyona, endişeye ve melankoliye neden oluyor. Serotonini yükselten en etkili şey ne peki, tabii ki çikolata.



20 dakika: Güzel bir havada dışarıda geçireceğiniz 20 dakika ruh halinize iyi geliyor, algınızı güçlendiriyor ve çalışma isteğini güçlendiriyor.



Evlilik: Araştırmalar evli insanların evli olmayan insanlara oranla yüzde 10 daha mutlu olduğunu gösteriyor.



Tüketim: Yine araştırmalar gösteriyor ki mutluluğu baskılayan en önemli unsur tüketim.



Proteinler ve endorfinler: Beynin daha mutlu hissetmesini sağlıyor.



Refah, huzur, mutluluk

Birleşmiş Milletler’in 5. Dünya Mutluluk Raporu’na göre dünyanın en mutlu ilk 10 ülkesinde Kuzey ülkeleri ağırlıkta. Mutluluğun refah düzeyi ile direkt ilişkisi olduğunun kanıtı.



1. Norveç

2. Danimarka

3. İzlanda

4. İsviçre

5. Finlandiya

6. Hollanda

7. Kanada

8. Yeni Zelanda

9. Avustralya

10. İsveç







Kış masalı

En basit dekorasyon fikirleri bile hayatınıza biraz neşe, biraz mutluluk katabilir. Soğukla kavga etmek yerine kışın güzelliklerini görmeye çalışmalı, değil mi? Yumuşacık bir battaniye, koltuk şalı, ekose yastıklar, mumlar ve sıcacık bir kahve… İşte budur!



Keyif aşılayan şarkılar

Ruh halinize anında iyi gelecek, içinizi kıpır kıpır edecek şarkılar arıyorsanız sizi buraya alalım.



1. Happy/Pharrell Williams

2. Shake It Off/Taylor Swift

3. Beautiful Day/U2

4. Girls Just Want to Have Fun/Cindy Lauper

5. Fly Me To The Moon/Frank Sinatra