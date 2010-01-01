Sakinleşmenizi sağlayacak on uygulama ile gündelik yaşamın stresinden, kaygılarınızdan, zihninizin yorgunluğundan kurtulabilmeniz için sizlere çeşitli uygulamalar sunduk.

Gündelik yaşamın stresinden kısa bir an için bile olsa uzaklaşmak ve rahatlamak isteriz. Zihnimizi yormayacak, bizi rahatlatacak seslere, renklere ve bazı imgelere ihtiyaç duyarız. Son yıllarda insanları stresten ve dikkat eksikliğinden uzaklaştıracak birçok telefon uygulaması mevcut. Bu uygulamalar kısa bir süreliğine sizi mevcut mekan ve zamandan kopararak meditatif bir etki sağlarlar. Eskiden stres toplarını avucumuzun içinde sıkarak negatif enerjimizi bedenimizden ve zihnimizden uzaklaştırmaya çalışırdık ama çağımızda telefonumuza indirebileceğimiz uygulamalar bu stres toplarının ya da oyuncaklarının yerini aldı. Şimdi sizi ve zihninizi rahatlatacak, stresten uzaklaştıracak ve dikkatinizi toplamanıza yardımcı olacak 10 uygulamaya kısaca bakalım.





Tide: Dikkatini Topla ve Sakinleş

Tide uygulaması beyaz ses olarak tanımlanan doğal seslerle gündelik stresten ve zihin yorgunluğundan uzaklaşmanızı sağlayacak bir uygulama. Özellikle dikkatini toparlayanlar ya da gece uykuya dalamayanlar için çok iyi bir kolaylaştırıcı. Uygulamada okyanus, yağmur ve su sesi gibi sesler mevcut. Bu sesler aynı zamanda müzikle birlikte de dinlenebiliyor. Odaklanmanız için programlayıcıyı da sahip olan uygulama, uyku sorunu yaşayanlar için birebir.





Relax Melodies: Sleep and Yoga

Yoga bilindiği üzerine dikkati toparlamak ve meditatif bir yoğunluğa geçmek için en önemli tekniklerden biridir. Bu uygulama hem yoga yapmanıza yardımcı olacak hem de uygulamada yer alan müzikler zihninizi ve bedeninizi rahatlatacak. Aynı zamanda uygulama kendi müziğinizi tasarlamanıza da yardımcı oluyor.





Pranayama Free: İyi Nefes Alın

Bu uygulama hem dikkatinizi toplamanız için hem de rahatlamanız için nefes egzersizi sunuyor. Doğru nefes almak tüm bedenimizin sağlıklı çalışması açısından çok önemli. Bu uygulama sayesinde nasıl doğru nefes alabileceğinizi öğrenip, strese bağlı yorgunluk, baş ağrısı gibi sorunlardan kurtulabilirsiniz.





Buddhify: Meditasyon Zamanı!

Buddhify uygulaması sayesinde gün içinde nerede olursanız olun, size meditasyon yapacak imkânlar sunuyor. İster yolda yürürken, ister metroda ya da otobüste size önerdiği uygun meditasyon yöntemleriyle her yerde huzurlu olmanızı sağlıyor. Gün içinde size hatırlatmalar yaparak, uygun zamanında meditasyona davet ediyor.



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Çağımızda telefonumuza indirebileceğimiz uygulamalar kısa bir süreliğine mevcut mekan ve zamandan kopararak meditatif bir etki sağlıyor.





Smilingmind: Çocuklarada Meditasyon

Smilingmind da bir meditasyon uygulaması. Bu uygulama çeşitli yaş aralıklarına uygun meditasyon seçenekleri sunuyor. Çocuklar için de seçenekler var. Her yaş grubuna uygun bir rahatlama ve gevşeme uygulaması.





SAM: Uzmanların Hazırladığı Uygulama

SAM yani Self-help for Anxiety Management uygulaması Batı İngiltere Üniversitesi mensubu psikologlar tarafından üretilmiştir. Uygulama özellikle anksiyete sorunu olan kişiler için tasarlanmıştır. Anksiyete nöbetlerinde kullanılması için tasarlanmış uygulamanın önemli bir sakinleştirici özelliği bulunmaktadır.





Happify: for Stress & Worry: Oynayarak Rahatla

Bu uygulama çeşitli oyunlar ve görevler eşliğinde sizi meditasyon dünyasına davet ediyor. Oyunlar, sizlere pozitif bir duygu oluşturmak için tasarlanmış. Empati, huzur ve hayatının tadını çıkarmak için sizi oyunlarla başka bir dünyaya davet ediyor.





Worry Box: Derdini Söyle Dermanı Bul

Bu uygulamanın en temel özelliği kişiye özel rehberlik hizmeti vermesi. Uygulama sizden kaygılarınızı ve bunlarla baş etme süreçlerinizi aktarmanızı istiyor. Aktardığınız bilgilere göre sesli bir rehber aracığıyla çeşitli alıştırma ve terapi önerileri sunuyor.





Storytel: Uyurken Kulağına Biri Masal Fısıldasın

Storytel uygulaması bir sesli kitap projesidir. Çeşitli kitapların sesli halini uygulama üzerinden dinleyebilirsiniz. Okuyacak dermanınız yoksa yatağınıza uzanın sevdiğiniz bir masalı ya da öyküyü seçin ve uykuya dalın.





Simple Habit: Gevşemenin Farklı Tonu

Gündelik yaşamın yoğun temposu içinde zihninizi boşaltmak için beş dakikalık çeşitli görseller üzerinden rahatlama egzersizleriyle huzuru bulabilirsiniz. Simple Habit, size rahatlayacağınız görselleri sunan bir rahatlatıcı.





