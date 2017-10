Kendinize doğru soruları sorabilmek için belki de bir desteğe ihtiyacınız vardır. Atlarla Liderlik Eğitimi atların sizin belki de farkında bile olmadığınız bazı yeteneklerinizi ortaya çıkarmaya yardımcı oluyor. Tabii bunu yaparken kendinizi biraz sorgulamanız gerekiyor.

Yazı: Gözde Kaynak



ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ 'EN SEVDİĞİN HAYVAN HANGİSİ?' sorusuna verdiğim cevap aynı. At. Bana göre dünyanın en asil hayvanı. Duruşu ve gücünün ardında bir de sakin tarafı var ki asıl etkilendiğim o galiba. Damarına basmadığın, hata yapmadığın sürece gücünü karşı tarafa zarar vermek için kullanmasına imkan yok. ‘Atlarla Terapi’yi ilk kez bundan aylar önce duydum. Aslını sorarsanız enerji, terapi, yaşam koçu kelimelerinin son zamanlarda fazla fazla ve büyük büyük kullanılmasından ötürü kendileriyle mesafemi belirli bir seviyede tutmaya çalışıyorum. Ama söz konusu at olunca bunu deneyimlemek için heyecan duydum. Ve macera başladı...



Sevgi Saybaşılı ile şehir merkezine yakın bir binicilik kulübünde bir araya geldik. At Destekli Yaşam Koçluğu ünvanına sahip kendisi. Tanışır tanışmaz çok keyifli bir sohbet başlıyor aramızda. İlk soru tabii belli: Neden atlar? “Atlar önce enerji seviyesini tartar sonra duygularını algılar, ardından da beden dilini okurlar. Atların karşısında –mış gibi yapmak imkansızdır” diyor. Bunlar tabii ki beni tatmin etmiyor. Görmem, dokunmam, şait olmam lazım. O zaman maneje doğru ilerlemenin zamanı geldi galiba.



TANIŞTIRAYIM BALLYHOO

İşte o an! Ballyhoo ile tanışıyoruz. Atların gerçekten çok farklı bir enerjisi var. Kocamanlar ama gözleri tam içinize bakıyor. Sevgi Saybaşılı onunla biraz yürüyor sonra da dizginleri bana veriyor. Yürümüyor. Neden? Çünkü onu yürütebileceğime inanmıyorum. Karar verip önüme baktığımda ise her şey tıkır tıkır ilerliyor. Hatta engellerden bile geçiyoruz birlikte. ‘Şimdi başka bir şeyler’ düşün diyor Sayıbaşlı, Ballyhoo bir anda olduğu yere sabitliyor kendini. Hadi yapabilirsin diyorum olmuyor, seviyorum olmuyor; ‘biraz zorlamaya ne dersin’ fikrine ise şiddetle karşı çıkıyorum. ‘Zorlarsam hiç yapmaz!’ Bahsettiğim Ballyhoo mu ben miyim bu sırada emin değilim... Yani bir şey için zorlandığında asla yapmayacak olan asıl ben olabilir miyim? Deneyimin devamını anlatmak biraz zor. Biraz kendini keşfetme seansı diyebiliriz aslında bu yaptığıma. Ama dediğim gibi yaşamadan da anlamak zor.



• Kendi yeteneklerinize dair farkındalığınız artıyor.• Takım üyelerine karşı gösterdiğiniz empatiyi arttırıyor.• Korkularınızı tanımanıza yardımcı oluyor.• Sınırlarınızı belirmeniz gerekiyor mu? Cevabını veriyor.• Zor konuşmaları yönetebilmeyi öğütlüyor.• Özgün benliğin gücünü kullanmayı öğretiyor. Yani aslında ne istediğinizi tam olarak kendinize itiraf etmenizi sağlıyor.