Ramazan ayında kilo almamak için yapılması gerekenler ve örnek liste

Ramazan ayında tok kalabilmek kadar, sağlıklı ve dengeli beslenmek çok önemlidir. Uzmanlar sahur ve iftarda kaliteli ve sağlıklı bir beslenme programıyla tok kalmanın mümkün olabildiğini söylüyor. İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Klinik Beslenme ve Diyet Uzmanı Uzm. Dyt. Derya Fidan Ramazan ayı için örnek bir menü hazırladı.

Sağlıklı bir yaşam sürebilmek için dengeli ve sağlıklı beslenmek gerekir. Ramazan ayını sağlıklı bir şekilde geçirebilmek için beslenme düzeninin kaliteli ve sağlıklı olması gerekir. Ramazan ayında kilo vermeyi engelleyen şey, uzun süre açlık sonrasında öğünlerde fazla kalori almaktır. Doğru bir diyet uygulayarak Ramazan ayında hem sağlıklı kalıp hem de kilo vermek mümkün olacaktır.

Ramazan Ayında Kilo Vermek İsteyenler İçin Örnek Beslenme Listesi

Sahur;

Haftada 3 Gün;

4 Yemek Kaşığı Kadar Yoğurt

3 Yemek Kaşığı Kadar Yulaf ( Eti- Lifalif)

3 Adet Hurma / Kuru Kayısı / 1 İnce Dilim Ananas

10 Tane Çiğ Badem/ Fındık

1 Çay K. Toz Tarçın Ve Çörekotu



Haftada 4 Gün;

Açık Şekersiz Çay/ Ihlamur/ Bitki Çayı

45 Gr Kadar Yarım Yağlı Beyaz Peynir / Lor Peyniri / Yağsız Köy Peyniri

1 Adet Haşlanmış Yumurta/ Menemen/ Omlet

2 Adet Ceviz

5 Adet Zeytin

2 Adet Hurma

Domates- Salatalık- Dereotu- Maydanoz- Yeşillikler

3 Bardak Su!



İftar 1

1 Bardak Su

1 Yemek Kaşığı Kuru Üzüm

30 Gr Kadar Lor Peyniri Üzerine 1 Çay Kaşığı Zeytinyağı

1 Kase Ezogelin Çorbası

15 Dk Ara Verilmeli;

İftar 2;

120 Gr Kadar Et- Tavuk- Balık- Köfte- Izgara- Fırında- Haşlama

Mevsim Salata (Nar Ekşisi Ve Mısır Yok)

4 Yemek Kaşığı Kadar Sebze Yemeği (Etsiz Ve Susuz)

1 Bardak Maden Suyu



Veya

80 Gr Kadar Ton Balıklı Ve 45 Gr Beyaz Peynirli Bol Yeşillikli Mevsim Salata

1 İnce Dilim Tam Buğday Ekmeği / 1/8 Dilim Pide Ekmeği

1 Bardak Maden Suyu



Veya

8 Yemek Kaşığı Kadar Sebze Yemeği ( Etli Olursa 2 Çorba Kaşığı Kadar Et

3 Adet Tam Ceviz

Az Miktarda Tuz Ve Pulbiber

1 İnce Dilim Tam Buğday Ekmeği /1/8 Adilim Pide Ekmeği



Gece;