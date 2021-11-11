Kadınların büyük bir kısmı adet döneminde şiddetli sancıdan muzdarip. Ağrılı adet görme kadınların yaşam kalitesini olumsuz etkilemekte ve günlük performanslarını sekteye uğratmaktadır. Adet dönemini konforlu geçirmek için ilaç alımından, sağlıklı beslenmeye, egzersiz planlamasına kadar pek çok önemli noktaya dikkat edilmesi gerekmektedir. Ağrı kesicilerde bunların başında gelir. Peki regl döneminde ağrı kesici kullanmak zararlı mı?Ağrı kesicinin yumurtalıklara zararı var mı? Ağrı kesici içmek kanamayı azaltır mı? Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Pınar Kadiroğulları, konu hakkında merak edilen soruları yanıtladı.

Ağrının sebepleri nelerdir?

Kadiroğlu, adet ağrısının sebeplerini şöyle anlatıyor: "Rahim, kas dokusundan oluşmuş bir organdır. Adet kanaması sırasında kanamanın çok olmaması ve kan kaybının kısıtlanması için bir miktar kasılır ve bu kasılmalar kadınlarda ağrı olarak hissedilir. Bu kasılmaların şiddeti bazı kadınlarda çok fazla olabilmekte ve bu ağrıyı tolere edememektedirler. Rahimde bölgesel olarak salgılanan ve bu kasılmaları tetikleyen bazı maddeler bulunmaktadır. Özellikle adet döneminin ilk gününde bu maddelerin aşırı miktarda salgılanması, kadınlarda ağrıya yol açmaktadır. İlk gün çok şiddetli olan bu ağrılar, ilerleyen günlerde giderek azalmaktadır. Bu maddelerin salınım mekanizmasını etkileyen ilaçların kullanımı ile ağrının önüne geçilebilmektedir"

Regl döneminde ağrı kesici kullanmak zararlı mı?

Peki, regl döneminde ağrı kesici kullanmak zararlı mı? Kadiroğulları bu soruyu şöyle yanıtlıyor: "Adet sancısının tedavisinde genellikle ilk tercih ağrı kesicilerdir. Kullanılan ağrı kesiciler ile kanamada bir miktar azalır fakat bunun hiçbir zararı yoktur. Ağrı kesicinin yumurtalıklara zarar vermesi ya da kısırlığa yol açması gibi bir durumda kesinlikle söz konusu değildir. Yine kadınlar ağrı kesici kullandıklarında pis kanın içeride kalacağına inanırlar ki, bu şehir efsanesinden başka bir şey değildir. Kadınların ağrıyı yaşamak yerine ilaç kullanmaları önerilmektedir.

Ağrı kesici kullanırken mutlaka doktor önerisi ile ilaç alınmalıdır. Arkadaş ve tanıdık tavsiyesi ile ilaç almak vücutta istenmeyen etkilere neden olabilir.

Adet sancıları için kullanılabilecek ağrı kesici olarak ilk seçenek parasetamol grubudur. Bu grup ilaçlar mide şikayeti olanların da kullanabilmeleri sebebiyle öncelikle tercih edilir.

İlaç kullanılacaksa zaman alınmalı?

Bir diğer seçenek nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlardır ve mutlaka tok karnına alınmalıdır. Adet sancısı için kullanılacak olan ilaçlar adet sancısı başlamadan ya da yeni başladığında ağrı henüz az iken alınmalı ve ağrı olmasa bile düzenli bir şekilde kullanılmalıdır"

Beslenme düzeni önemli midir?

Beslenme düzeninde önemini vurgulayan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Pınar Kadiroğulları şu cümlelerle beslenme düzeninin önemini açıkladı: "Adet döneminde beslenmenin düzenli olması ve tüketilen gıdalarda yapılacak değişikler de adet sancısının azalması için faydalı olabilir. Regl zamanında az yağlı beslenmek, süt ürünleri alımının arttırılması, vitamin takviyeleri adet sancısını azaltılmasına yardımcı olur".

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR