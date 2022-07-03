Safra kesesi taşı belirtileri neler? Neden olur? Safra kesesi taşı olanlar ne yememeli? 10 soruda anlattık

Vücudun en önemli organlarından bir tanesi olan safra kesesi, vücuda besinlerle alınan yağları sindirmekle görevli. Kadınlar arasında daha sık olarak rastlanan safra kesesi taşı şikayetleri ve belirtileri taşların büyüklüğü, ne kadar sürede oluştukları ve sayılarına göre farklılık gösteriyor. Peki safra kesesi taşı belirtileri neler? Neden olur? Safra kesesi taşı olanlar ne yememeli? Ameliyattan sonra şikayetler devam eder mi? Prof. Dr. Vedat Göral safra taşına dair merak edilenleri anlattı.

Safra kesesi nedir, safra kesesi nerede bulunur?

Safra kesesi, karaciğerin sağ alt kısmında ve karnın sağ üst tarafında bulunur. Karaciğerde yapılan safrayı depolar ve gereğinde, yemekten sonra kasılarak, safrayı barsaklara akıtarak gıdaların barsakta sindiriminde kullanılır.

Safra kesesi taşı nedir?

Safra kesesinde karaciğerden gelen safra bulunur. Safranın yapısının bozulması sonrası, safra litojenik yani taş yapıcı bir formata dönüşür. O kişide artık safra taşı oluşur.

Safra kesesi taşı nedenleri nelerdir?

Taş oluşumunda; genetik, beslenme bozuklukları ve bazı hastalıklar (şeker hastalığı, kanda yağ yüksekliği, bazı kan hastalıkları, yağlanma, tiroid bezinin az çalışması gibi), önemli rol oynar. Günümüzde safra taşlarının oluşmasında en önemli neden, genetiktir.

Safra kesesi taşı belirtileri nelerdir?

Safra taşı bazı kişilerde, hiçbir belirti vermeden ömür boyu zararsız olarak kalabilir. Bunlara, sessiz taşlar denir. Bazı kişilerde de, yemeklerden sonra, karnın sağ üst kısmında ağrı, gaz, şişkinlik ve bulantı yapabilir.

Safra kesesi taşı risk faktörleri nelerdir?

Genetik faktörler,

Şeker hastalığı,

Kanda yağ yüksekliği,

Bazı kan hastalıkları,

Yağlanma,

Tiroid bezinin az çalışması gibi faktörler, safra taşı oluşumunda risk faktörleridir.

Safra kesesi taşları başka hastalıklara neden olabilir mi?

Safra taşı, safra kesesinde iltihaba ve az da olsa safra kesesi kanserine neden olabilir. Bazen küçük safra taşları, safra kanalına düşerek, sarılık ve pankreas bezinde iltihaba neden olabilir.

Safra kesesi taşı tanısı nasıl konulur?

Safra taşının en güzel teşhis yöntemi, iyi bir ultrason işlemidir.

Safra kesesi ameliyatı ve taş tedavisi nasıldır?

Safra taşı belirti veriyorsa, yani sağ üst bölgede ağrı, şişkinlik, safra kesesi iltihabı yapmışsa, tedavi cerrahidir. Safra taşını eritmek için bazı ilaçlar var, ancak bazı özel durumlarda bu ilaçlar kullanılabilir.

Safra kesesi ameliyatından sonra şikayetler devam eder mi?

Safra taşı için safra kesesi komple çıkarılacağından, ameliyattan sonra gaz ve şişkinlik, bazen de midede yanma oluşabilir.

Safra kesesi ameliyatı sonrası beslenme nasıl olmalı?

Safra kesesi taşı olanlarda, çikolata, yağlı gıdalar ve yumurta önerilmiyor. Ameliyattan sonra bu gıdaları alabilir, ancak bu gıdalar rahatsızlık yaratıyorsa, tüketilmemelidir.