Sarımsağı böyle tüketmek etkisini katlıyor! Gıdaların faydasını artırmak için 27 öneri

Temelde sağlıklı gıdalar tüketiyor olsak bile besinlerden yeterli verimi alamıyor olabiliriz. Hangi besinin nasıl pişirilmesi gerektiği, neyin yanında tüketilirse faydasının artacağı, saklanma koşulları gibi birçok etkenin sağlıklı beslenmenin temelini oluşturduğunu söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, besinlerin olumlu etkilerini arttıracak 27 öneride bulundu: