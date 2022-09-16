Sarımsağı böyle tüketmek etkisini katlıyor! Gıdaların faydasını artırmak için 27 öneri
Sağlıklı besinler tüketsek bile besinin faydasını tam alamıyor olabiliriz bu yüzden bu besinlerden tam yararlanabilmek için besinlerin doğru tüketimini de bilmemiz gerekir. Peki besinleri nasıl tüketmeliyiz? Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, besinlerin faydasını artırmak için 27 öneride bulundu.
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Temelde sağlıklı gıdalar tüketiyor olsak bile besinlerden yeterli verimi alamıyor olabiliriz. Hangi besinin nasıl pişirilmesi gerektiği, neyin yanında tüketilirse faydasının artacağı, saklanma koşulları gibi birçok etkenin sağlıklı beslenmenin temelini oluşturduğunu söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, besinlerin olumlu etkilerini arttıracak 27 öneride bulundu:
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- Sarımsağı çiğneyerek ya da havanda dövülmüş olarak tüketin.
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- Brokoliyi uzun süre pişirmeyin, 5 dakika pişirmek yeterli.
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- Demir emilimi için C vitamininden zengin besinler tüketilebilir. Örneğin etin yanında bol limonlu yeşil ve kırmızı biberden zengin bir salata yiyin.