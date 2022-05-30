Selülit giderici örnek menü ve selülit yakıcı detoks tarifi! Selülitten kurtulmanın en etkili yolları!

Selülit tüm kadınların korkulu rüyalarından birisi. Özellikle yaz mevsiminde selülit oluşumunu önlemek için detoks diyetleri, masaj, egzersiz dahil pek çok yönetim deniyoruz. Selülitten kurtulmanın yolları neler? Selülitten kurtulmak için beslenme nasıl olmalı? Diyetisyen Ezgi Dilan Şeker bu konu hakkında merak edilenleri anlattı, selülit giderici detoks tarifi verdi.

Selülit oluşumunu önlemek ve selülitlerinizden kurtulmak için izlemeniz gereken 10 adım

Paketli gıdaları hayatınızdan çıkarın.

Ekmek, poğaça, börek gibi hamur işlerine veda edin.

Her gün 3 litre su tüketmelisiniz.

C vitamininden zengin besinleri tercih edin. Koyu yeşil yapraklı sebzeler, brokoli tercih edebileceğiz sebzelerden.

Çalışmalar günde 3 yemek kaşığı limon suyunun selülit oluşumunu azaltacağını göstermiştir. Suyunuza ekleyebilir veya salatalarınıza ekleyebilirsiniz.

Selülit oluşumunu engellemek ve var olan selülit görünümünü yok etmek için kan dolaşımını hızlandırmak ve ödem atmak önemli. Ananas, kiraz sapı, maydanoz ödem atmada en etkili yiyecek ve besin grubu. Günlük beslenmenizde bunlara sıklıkla yer verin.

Yine kan dolaşımını arttırmak için her gün düzenli masaj yapmalısınız. Ve vücudunuzu iyi nemlendirmelisiniz.

Kızartmalar, omega-6 dan zengin yağlar selülit oluşumuna en çok sebep olan yiyecekler. Ayçiçek yağı yerine zeytinyağı, avokado yağı gibi yağları tercih edin.

Gün içerisinde omega 3 yağ asiterinden zengin ceviz, çörekotu, keten tohumu gibi tohumları tercih edin. Keten tohumunun öğütülmüş olmasına ve 2 haftadan fazla kullanmamaya dikkat edin. Kullanım miktarı ise günlük 1 tatlı kaşığını geçmemeli.

Kalite protein kaynaklarından et, tavuk ve balığı tercih edin. Balık omega 3 yağ asitlerinden zengin olduğu için haftada 3 gün tüketin. Balık yiyemiyorsanız omega 3 takviyesi alabilirsiniz. Kan sulandırıcı ilaç kullanıyorsanız takviye için doktorunuza danışın.

Selülitlerden kurtulmak için örnek menü

Aç olarak 1 bardak suya ½ adet limon sıkın

Kahvaltı:

1 adet yumurta+1 dilim ananas+2 yemek kaşığı lor peyniri (1 çay kaşığı çörekotu eklenecek)+2 adet ceviz+maydanoz+kapya biber+dereotu

Ara:

10 adet çilek veya 1 dilim ananas veya 2 adet kivi+1 fincan yeşil çay

Akşam:

200 gram balık+salata

Ara:

1 tane maden suyu

Selülit yakmak için detoks suyu tarifi

2 litre kaynamış suya ½ adet ananas kabuğu+1 adet portakalı (kabuklarını soyup)+1 tutam kiraz sapı+1 adet tarçın ekleyin 30 dakika kısık ateşte kaynatın 30 dakika demleyip süzüp tüketin.

Yaz mevsiminde portakal yerin karışımı demleyip süzdükten sonra 1 adet limon sıkıp için.

Kan sulandırıcı ilaç kullananlar, kanser hastaları, böbrek hastaları ve hamileler bu karışımı tüketmesin.