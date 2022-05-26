3 günde kilo verdiren kabak detoksu! Kabak detoksu nasıl yapılır? 3 günlük metabolizma hızlandırıcı kabak detoksu tarifi

Kabak detoksu kısa sürede kilo vermeyi hedefleyen bir detokstur. Amacımız daha çok var olan ödemi atmak, kısa süreli kaçamakları telafi etmek. Kabak detoksu nasıl yapılır? Nelere dikkat etmek gerekir? Kaç kilo verdirir? Kimler yapmamalı? Diyetisyen Ezgi Dilan Şeker kabak detoksu ile ilgili bilgiler verdi ve 3 günlük metabolizma hızlandırıcı kabak detoksu tarifi paylaştı.

Kabak detoksu nasıl yapılır?

Kabak detoksunu yaparken 2-3 litre arasında su tüketmek, kafein içeren çay, kahve ve yeşil çayı tüketmemek önemli. Çünkü kafein vücutta ödeme sebep olabilir. Bizim amacımız ödemi atmak olduğu için bu süreçte ödeme sebep olacak her yiyecek ve içecekten kaçınmalıyız.

Yaz kabağı su oranı yüksek, lif oranı yüksek bir sebze. Bu nedenle en etki detoks sebzelerinden birisi. Fakat bu güzel özelliklerinin yanında tarım ilacını yapısında en çok bulunduran sebze. Bu nedenle kabak detoksu yaparken organik kabak alın veya kabağı hazırlamadan önce mutlaka 10-15 dakika karbonatlı suda bekletin.

Kabak detoksu kimler yapmamalı?

Kabak detoksu sırasında günlük alacağınız kalori azalacağı için gebeler, emziren anneler, kanser, diyabet ve tansiyon hastalığı gibi kronik hastalığı için uygun değil.

Kabak detoksu kaç günde kaç kilo verdirir?

Kabak detoksu ile hedef 3 günde 2 kilo kaybı. Diyeti yaparken maksimum verim almak için kahvaltıdan 1 saat sonra 30 dakikalık orta tempoda yürüyüş yapabilirsiniz. Detoks sırasında uyku düzeninize dikkat edin. 7-8 saat aralığında uyumaya özen gösterin.

Kabak detoksu kısa süreli yapılması gereken bir diyet. 5 günden fazla yaptığınızda kas kaybı yaşayabilirsiniz.

3 günlük metabolizma hızlandırıcı kabak detoksu tarifi

Sabah aç olarak 1 bardak elma sirkeli su

Kahvaltı:

2 adet yumurta+2 adet ceviz+maydanoz+domates+salatalık

Ara:

1 kupa soğuk hibiskus çayı

Öğle:

Semizotlu peynirli salata

Ara:

1 adet maden suyu+3 adet salatalık

Akşam:

4 servis kaşığı fırın kabak+4 yemek kaşığı yoğurt

Semizotlu peynirli salata tarifi

10 dal semizotu+2 dal nane+2 dal fesleğen+2 yaprak göbek marul+1 dilim ananas+4 yemek kaşığı lor peyniri+1 yemek kaşığı zeytinyağı+1/2 adet limon suyu

Fırın kabak tarifi

3 adet kabağı çizgili bir şekilde soyduktan sonra yuvarlak olacak şekilde doğrayın. 2 yemek kaşığı zeytinyağı+2 yemek kaşığı su+1 yemek kaşığı pul biber+1 tatlı kaşığı karabiber ve 1 tatlı kaşığı zerdeçal ile karıştırıp 180 derece fırında 50 dakika pişirin. Afiyetle tüketin.