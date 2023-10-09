Serçe parmakta uyuşma neden olur? Serçe parmakta uyuşma nasıl geçer?

His ve duyu değişikliği olarak tanımlanabilen uyuşma, kişinin uyuşan vücut bölgesini hissedememesine yol açabilen önemli bir sağlık sorunu. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümünden El Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kadir Uzel serçe parmakta uyuşmaya dair merak edilenleri anlattı.

Serçe parmakta uyuşma nedir?

Koldaki 3 ana sinirden biri olan Ulnar sinirin dirsek iç tarafında geçtiği bazı anatomik noktalarda sıkışması nedeni ile basınca maruz kalarak hasar görmesi sonucu meydana gelen rahatsızlığa Kubital tünel sendromu denir.

Serçe parmakta uyuşma neden olur?

Ulnar sinirin bu bölgelerde sıkışması sonrasında serçe parmağı ve yüzük parmağının yarısında uyuşma, karıncalanma ve ağrı gelişir. Dirseğin iç tarafında sinir üzerinde meydana gelen çarpmalarda elektrik çarpma hissi gelişir. Ulnar sinir sıkışmasının ilerlemiş olduğu vakalarda, serçe ve yüzük parmaklarda pençeleşme, el iç kaslarda erime, parmakları birbirine yaklaştırma ve uzaklaştırmada güçlük ve elin kavrama kuvvetinin azalması görülebilecek diğer bulgulardır.

Serçe parmakta uyuşma daha çok kimlerde görülür?

Kubital tünel sendromu erkeklerde kadınlara göre daha sık görülür. Dirseğimizi büktüğümüzde ulnar sinir gerilir ve sıkışır. Dirseğin sürekli bükülü pozisyonda kaldığı ve tekrarlayan travmalara maruz kaldığı durumlarda kubital sendromu gelişme riski artmaktadır. Dirseğin özellikle sert bir yüzeye tekrar tekrar yaslanılması, dirsek bükülü pozisyonda sık cep telefonu ile konuşma ve uzun süreli klavye kullanma, boya yapma ve gitar çalma gibi dirsek açma-kapama hareketinin düzenli olarak sık tekrar edilmesi, tekrarlayan yoğun fiziksel aktivite, dirsek bölgesinde sinire bası yapacak şekilde oluşan kitleler, dirsek bükül pozisyonda iken kol üzerine yatmak ve dirsek bölgesindeki eski kırıklara bağlı meydana gelmiş açısal bozukluklar Kubital tünel sendromunun gelişmesinde neden olur.

Serçe parmakta uyuşma tanısı nasıl konur?

Tanı fizik muayene ve EMG ile konur. Fizik muayenede ulnar sinirin motor fonksiyonları ve duyu muayenesi ayrıntılı olarak değerlendirilir. Yukarıdaki bulguların saptanması ve kubital tünel sendromundan şüphelenilmesi durumunda EMG (elektromyografi) denen sinir ileti testi yapılır.

Serçe parmakta uyuşma tedavisi nasıl yapılır?

Tedavi hastalığın bulunduğu evreye göre değişiklik gösterir. Tedavide ilk amaç kubital tünel sendromu gelişme riskini artıran nedenleri ortadan kaldırmaktır. Bunun için dirsek seviyesinde ulnar siniri basıya maruz bırakacak hareketlerden uzak durmak, yumuşak dirsek pedleri kullanmak, sürekli tekrarlanan dirsek hareketlerini azaltmak ve dirseğin uzun süre bükülü tutulmaması ve sık pozisyon değiştirilmesi önerilmektedir. Ayrıca dirseği daha düz tutacak ateller ve çeşitli fizik tedavi yöntemleri şikayetleri azaltmada fayda sağlayabilir. Bu yöntemler sonrasında şikayetleri azalmayan hastalarda ve geç tanı almış ilerlemiş bulguları olanlarda ise cerrahi tedavi uygulanır. Ameliyat sırasında ulnar sinirin sıkışmasına neden olan bağ dokusu açılarak sinir rahatlatılır. Bazen sinir gevşetildikten sonra tekrar sıkışma ihtimali daha az olan bir bölgeye taşınır.