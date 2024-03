Sigarayı bırakmanıza yardımcı olacak 5 yiyecek ve kaçınılması gerekenler

Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre tütün bağımlılığı, yılda 8 milyondan fazla kişinin hayatına mal olan, dünyadaki halk sağlığına yönelik en önemli tehditlerden biridir. Bu şaşırtıcı rakam, 7 milyon doğrudan tütüne bağlı ölümü ve sigara içmeyenler arasında ikinci el sigara dumanına maruz kalan yaklaşık 1,3 milyon ölümü içermektedir. Bu tür istatistikler her sigara içen kişiyi sigarayı bırakmaya ikna etmek için yeterlidir. Sigara içmek, kalp, hormonlar, metabolizma ve hatta beyin gibi vücudun çeşitli kısımlarını etkileyen bir dizi sağlık problemini beraberinde getirir. Ancak sigarayı bırakmak vücuttaki bu olumsuz etkilerin tersine çevrilmesi sürecini başlatabilir. Sigarayı bırakmak isteyen ya da zaten denemekte olan biriyseniz bu yiyecek ve içecekleri beslenmenize eklemeyi deneyebilirsiniz.

ZOR AMA İMKANSIZ DEĞİL

Sigara ve tütün istekleriyle mücadele etmek zordur ancak imkansız değildir. Bazı yiyecekler sigarayı bırakmanıza doğrudan yardımcı olmasa da sigara içme isteğini azaltmaya yardımcı olabilir. HealthShots'a konuşan Solunum ve Uyku Tıbbı uzmanı Dr. Akshay Budhraja, bu gıdaların tütün ve nikotin yoksunluğu üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğunu ve insanların sigarayı bırakmalarına yardımcı olabileceğini söylüyor.

SİGARA İÇME İSTEĞİNİZİ KONTROL ALTINA ALMANIZI SAĞLAYACAK 5 YİYECEK

1. C Vitamini Açısından Zengin Besinler

Portakal, çilek ve dolmalık biber gibi C vitamini açısından zengin yiyecekler nikotin isteğini azaltmaya yardımcı olabilir. C vitamininin vücudun nikotini emme ve sistemden daha verimli bir şekilde atma yeteneğini arttırdığı bilinmektedir. Aslında C vitamini, sigara nedeniyle zayıflamış olabilecek bağışıklık sistemini güçlendirir ve sigarayı bırakma sürecinde genel sağlığı destekler. Ek olarak, D vitamini ve B12 vitamini ile paketlenmiş gıdalar da sigara içenler için iyidir, çünkü sigaranın besinlerin emilimini azaltarak eksikliğe neden olduğu bilinmektedir.

2. Süt ürünleri

Süt, krema, tereyağı, yoğurt ve peynir gibi süt ürünleri, kazein adı verilen ve nikotin isteğini azalttığı tespit edilen bir bileşik içerir. Dr Budhraja'ya göre, "Süt ve süt ürünlerinin sigara içmenin tadını değiştirdiği biliniyor ve bu da eğer kişi isterse sigarayı bırakmaya yardımcı olabilir."

3. Yeşil çay

Yeşil çay sigaradan uzak durmada en etkili içeceklerden biridir. Antioksidanlar açısından zengindir ve epigallokateşin galat (EGCG) adı verilen bir bileşik içerir. Bu bileşiğin, güçlü sigara içme isteği, huzursuzluk, uyku sorunları vb. gibi nikotin isteğini ve yoksunluk belirtilerini azalttığı gösterilmiştir. Gün boyunca yeşil çay içmek, sigarayı bırakmaya yardımcı olabilir. iştah açıcıdır ve sakinleştirici bir etki sağlar, bu da onu sigaraya uzanmaya mükemmel bir alternatif haline getirir.

4. Sakız çiğnemek

Dr Budhraja, "Sakız çiğnemek, iştahınızı dağıtır ve ağzınızı meşgul ederek sigara içme isteğini azaltır" diyor. Gereksiz kalorilerden kaçınmak ve ağız sağlığını korumak için şekersiz sakızları tercih edin. Sakız çiğneme eylemi aynı zamanda tükürük üretimini de uyarır, bu da toksinlerin vücuttan atılmasına ve sigara içme isteğinin azaltılmasına yardımcı olabilir.

5. Meyve ve sebzeler

Meyve ve sebzeleri atıştırmak, genel sağlığı desteklemek için gerekli vitaminleri, mineralleri ve lifi sağlarken iştahınızı da tatmin etmeye yardımcı olabilir. Havuç ve kereviz gibi çıtır sebzeler, sigara içmeye bağlı oral saplantının giderilmesinde özellikle yararlı olabilir. Ayrıca meyveler, sigarada bulunan zararlı katkı maddeleri olmadan doğal tatlılık sunar ve bu da onları iştahı tatmin etmek için daha sağlıklı bir alternatif haline getirir.

SİGARAYI BIRAKMAK İSTEDİĞİNİZDE KAÇINMANIZ GEREKEN 5 ŞEY

Sigarayı bırakmayı hedeflediğinizde bazı yiyecekler ilerlemenizi engelleyebilir ve sigara içme olasılığınızı artırabilir. İşte sigarayı bırakmaya çalışırken kaçınmanız gereken 5 yiyecek:

1. Kahve

Kahveden kaçınmak çok önemlidir, çünkü genellikle kafein içeriği nedeniyle iştahı tetikler.

2. Alkol

İnsanlar alkol aldıklarında sıklıkla sigara içerler. Nutrition Research and Practice tarafından yayınlanan bir araştırmaya göre alkol, sigara içmenin tadını daha iyi hale getiren bir şeydir.

3. Et

Et, özellikle de işlenmiş etler, nikotin isteğini artırabilecek bileşikler içerebilir.

4. Baharatlı yiyecekler

Amerikan Kanser Derneği, sigara isteğini artırabileceğinden, sigarayı bırakmaya çalışırken baharatlı yiyecekler tüketilmemesini tavsiye ediyor.

5. Şekerli yiyecekler

Şekerli gıdalar kan şekeri seviyelerinde dalgalanmalara neden olabilir, bu da iştahı ve ruh hali değişimlerini tetikleyebilir.

Bu yiyeceklerden uzak durarak ve meyveler, sebzeler, tam tahıllar ve yağsız proteinler açısından zengin dengeli bir beslenmeye odaklanarak, iştahınızı daha iyi yönetebilir ve sigarasız bir yaşam yolculuğunuzu destekleyebilirsiniz!