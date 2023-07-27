Siğil nedir, neden çıkar? Siğil nasıl geçer? 7 soruda siğil

Siğiller, çoğu insanın hayatında en az bir defa tecrübe ettiği, deride çıkan küçük kabarcıklar. Zararsız ama bir o kadar da rahatsız edici olan siğiller bazen ağrıya ya da kaşıntıya sebep olabilir. Acıbadem Ataşehir Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Arda Eminzade, siğile dair merak edilenleri anlattı.

Siğil nedir?

Siğil, bir virüsün derinin üst tabakasına bulaştığında ortaya çıkan iyi huylu bir cilt oluşumudır.

Siğil neden olur?

Siğillere neden olan virüslere insan papilloma virüsü (HPV) denir.

HPV virüsü normal ve sağlıklı deride bile siğile sebep olabilir. Ancak hasar görmüş olan deride bu virüslerden birine yakalanma olasılığınız daha yüksektir.

Siğillerin belirtileri nelerdir?

Siğiller genellikle cilt rengindedir ve pürüzlüdür, ancak koyu (kahverengi veya gri-siyah), düz ve pürüzsüz olabilirler.

En çok görünen siğil türleri neler?

1. Ayak(plantar) siğiller: En sık ayak tabanlarında büyür. Kümeler halinde büyüyebilir (mozaik siğiller). Genellikle düzler veya içe doğru büyürler. Yürümek, siğillerin içe doğru büyümesine neden olarak, basınç oluşturur. Bu nenenle acıtabilir, ayakkabında çakıl varmış gibi hissettirebilir ve siyah noktalar tarzında görünebilirler. Bu siğillerin tedavisi zordur.

2. Düz (Plane, Flat) siğiller: Her yerde meydana gelebilir. Özellikle çocuklarda ve yüz bölgesinde görünür. Erkelerde sakal bölgesinde oluşabilir. Diğer siğillerden daha küçük ve pürüzsüzdür. Bir seferde 20 ila 100 olmak üzere çok sayıda olabilir.

3. Filiform siğiller: Dışarı çıkan uzun iplikler veya ince parmaklar gibi görünüyor. Genellikle yüzde, ağız ve göz çevresinde ve burunda oluşur ve hızlı büyür.

Siğil nasıl bulaşır?

Siğiller, siğile temas yolu ile veya siğile dokunan bir şeyle bulaşır. Çocuğunuzun yüzünde bir siğil görürseniz, çocuğunuzun ellerinde siğil olup olmadığını kontrol edin. Virüs dokunma veya tırnak yeme yoluyla ellerden yüze yayılabilir.

Siğil tanısı nasıl konur?

Bir dermatolog ona bakarak siğilin olup olmadığını anlayabilir. Nadir durumlarda, kesin tanı için bir cilt biyopsisi alınması gerekebilir. Biyopsi yapılması gerekiyorsa, doktor siğilin küçük bir parçasını çıkarıp ve bir laboratuvara gönderecektir. Laboratuvarda, örnek mikroskop altında incelenecektir.

Biyopsi, bir dermatoloğun yaptığı güvenli ve hızlı bir prosedürdür ve herhangi bir endişeye neden olmamalıdır.

Siğil nasıl tedavi edilir?

Siğiller özellikle çocuklarda tedavi olmaksızın geçebilir. O yüzden 4-5 yaşın altındaki çocuklarda çok agresif tedaviler önerilmiyor.

Dermatologların siğiller için birçok tedavi yöntemleri vardır. Kullanılan tedavi siğilin tipine olduğu kadar hastanın yaşına ve sağlığına da bağlıdır.

1. Topikal tedaviler: Bir çok farklı asit içerikli ilaç siğillerin üzerine sürülerek etki gösterir.

2. Kriyoterapi (dondurma yöntemi): Yetişkinlerde ve daha büyük çocuklarda en yaygın tedavi yöntemidir. Bu tedavi çok acı verici değildir. Ağrı ve acıyı azaltmak için uyuşturucu kremler sürülebilir. Tekrarlanan tedavilere ihtiyaç duyulması yaygındır.

3. Elektrokoter (yakma): Yaygın siğiller, ipliksi siğiller ve ayak siğilleri için, iyi bir tedavi yöntemidir.

4. Eksizyon: Doktor siğili kesebilir (eksizyon). Çok sık ihtiyaç duyulan bir yöntem değildir.

Tedaviye çok dirençli siğiller için Belomisin uygulaması, İmmünoterapi ve Lazer yöntemleri uygulanır.

Maalesef siğil virüsünün kesin tedavisi yoktur. Bu, siğillerin aynı bölgede veya yeni bir noktada geri dönebilir. Bu durumda en iyisi dermatoloğunuza yeni siğilleri ortaya çıkar çıkmaz tedavi ettirmektir.