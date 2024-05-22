Sinir krizi geçirirseniz ne yapmalısınız?

Hayatta bazen durumlar duygusal ve fiziksel olarak o kadar bunaltıcı hale gelir ki, baskı altında ezilirsiniz ve sonunda sinir krizi geçirirsiniz. Zihinsel veya duygusal çöküntü olarak da bilinen sinir krizi, yoğun stres ve düşük uyku kalitesi nedeniyle düzgün çalışma yeteneğinizi önemli ölçüde bozabilecek yoğun bir psikolojik sıkıntı dönemidir. Gelin size sinir krizinin anlamını ve başınıza gelirse ne yapmanız gerektiğini anlatalım.

SİNİR KRİZİ NEDİR?

Psikolog Neha Dutt, sinir krizinin klinik bir terim olmadığını, ancak sıradan birinin ciddi bir akıl sağlığı krizini tanımlaması olduğunu söylüyor. Tipik olarak ani bir aşırı stres, duygu ve başa çıkamama durumunu içerir ve kişinin normal şekilde çalışabilme yeteneğinde önemli bir bozulmaya yol açar. Sinir krizinin süresi kişiye, krizin şiddetine ve müdahalelerin etkinliğine bağlı olarak büyük ölçüde değişir. Tedavi edilmezse birkaç saat, gün, hafta ve hatta aylarca sürebilir.

Sinir krizi tanısı genellikle bir ruh sağlığı uzmanı tarafından yapılan kapsamlı bir değerlendirmeye dayanır. Semptomların, tıbbi öykünün ve altta yatan zihinsel sağlık koşullarının kapsamlı bir değerlendirmesi yapılacaktır.

SİNİR KRİZİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Sinir krizi geçirirseniz ağlayabilirsiniz. Sage Journals'da 2016 yılında yayınlanan bir araştırmaya göre, yorgunluk ve uyku eksikliğinin yanı sıra stres, normalden daha fazla ağlama isteği duymanıza neden olabilir. Sinir krizinin diğer belirtileri şunları içerebilir:

Ciddi endişe

Panik atak lar

lar Ezici stres

Duygusal uyuşukluk veya kopma, uykusuzluk veya aşırı uyku

Konsantre olamama

İştah kaybı veya aşırı yeme

Sosyal aktivitelerden çekilme

Umutsuzluk veya umutsuzluk duyguları Kendine zarar verme düşünceleri

SİNİR KRİZİNİN NEDENLERİ NELERDİR?

Kronik stres

Sevilen birinin kaybı, boşanma veya işsizlik gibi travmatik yaşam olayları

Depresyon ve anksiyete bozuklukları gibi altta yatan ruh sağlığı bozuklukları

ve anksiyete bozuklukları gibi altta yatan ruh sağlığı bozuklukları Madde bağımlılığı

Ezici sorumluluklar

Sosyal destek eksikliği

Zayıf başa çıkma becerileri

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİĞİNİZİ DÜŞÜNÜYORSANIZ NE YAPMALISINIZ?

1. Mola

Sizin için çok stresli bir durumla aktif olarak meşgulseniz, kişisel zamanınızı ayırın. Kendinizi o ortamdan uzaklaştırın ve zihninizi ve bedeninizi sakinleştirmek için biraz zaman tanıyın.

2. Derin nefes egzersizleri yapın

Ağzınızı kapatın ve derin nefes almak için burnunuzu kullanın. İki saniye bekleyin ve ardından yavaşça nefes verin. Kendinizi daha iyi hissedene kadar bunu yapın. Dutt, meditasyon gibi rahatlama tekniklerini de deneyebileceğinizi öne sürüyor.

3. Bir doktora danışın

Durumdan bunalmış hissederseniz doktorunuzu arayın. Bir terapist veya psikiyatrist doğru tanıyı koymanıza yardımcı olabilir ve size doğru tedavi seçeneklerini sunabilir. Bilişsel-davranışçı terapi, kişilerarası terapi veya diğer konuşma terapisi biçimleri, varsa altta yatan sorunları tanımlamanıza ve ele almanıza ve ardından başa çıkma stratejileri geliştirmenize yardımcı olabilir.

4. Destek sistemi

Stresli anlarınızda sizi anlayacak ve rahatlık sağlayacak aile üyelerinize veya arkadaşlarınıza ulaşın. Ayrıca destek gruplarına da danışabilirsiniz.

5. İlaç kullanmayı düşünün

Bir psikiyatrist size reçeteli ilaçlar verirse, bunları alabilirsiniz. Antidepresanlar ve anti-anksiyete ilaçları gibi bazı ilaçlar semptomları hafifletmeye ve ruh halini dengelemeye yardımcı olabilir.