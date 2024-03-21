Siyah fasulyenin faydaları nelerdir? Nelere iyi gelir?

Siyah fasulye sadece lezzetli değil aynı zamanda besleyicidir. Kilo yönetimine yardımcı olabilecek ve bağırsaklarınızı sağlıklı tutabilecek lif ve protein gibi besinlerle doludurlar. Baklagiller olarak sınıflandırılan küçük siyah renkli fasulyeler de kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olabilir. Siyah fasulyenin sağlık açısından daha fazla faydasını ve bunları beslenmenize dahil etmenin yollarını öğrenmeye ne dersiniz?

SİYAH FASULYE NEDİR?

Siyah fasulye dünya çapında çeşitli mutfaklarda yaygın olarak kullanılan baklagillerdir. Kremsi bir dokuya ve hafif tatlı bir tada sahip, küçük, siyah renkli fasulyelerdir. Diyetisyen Shruti K. Bhardwaj, bunların çeşitli vitamin ve mineraller açısından zengin bir kaynak olduğunu ve bu durumun onları yemeklere besleyici bir katkı haline getirdiğini söylüyor.

SİYAH FASULYENİN FAYDALARI NELERDİR?

1. Kas onarımına ve büyümesine yardımcı olabilir

Siyah fasulye, kas onarımı ve büyümesi için gerekli olan bitki bazlı mükemmel bir protein kaynağıdır. Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı'na göre yüz gram haşlanmış siyah fasulye 8,86 gram protein veriyor.

2. Bağırsak sağlığına iyi gelebilir

Yüksek lif içeriğine sahip olan siyah fasulye, kabızlığı önleyerek ve bağırsak hareketlerini düzenleyerek sindirim sağlığına destek olur. Lif ayrıca kendinizi daha uzun süre tok hissetmenizi sağlayarak sağlıklı kilonuzu korumanıza yardımcı olur. USDA'ya göre 100 gram haşlanmış siyah fasulye 8,7 gram lif içermektedir.

3. Kalp Sağlığını İyileştirebilir

Bhardwaj, siyah fasulyenin kolesterol seviyelerini düşürerek ve kalp hastalığı riskini azaltarak kalp sağlığına katkıda bulunduğunu söylüyor. Lif, potasyum ve folat içeriği de sağlıklı kan basıncı seviyelerinin korunmasına yardımcı olur.

4. Antioksidan özellikler

Antosiyaninler gibi antioksidanlarla yüklü olan siyah fasulye, diyabet gibi kronik hastalıklara katkıda bulunabilecek vücuttaki iltihaplanma ve oksidatif stresle mücadelede yardımcı olur.

5. Kan şekerinin düzenlenmesi

Siyah fasulyedeki kompleks karbonhidratlar yavaş sindirilir ve kan şekeri seviyelerinde ani yükselişleri önler. Bu nedenle şeker hastaları veya kan şekeri seviyelerini yönetmek isteyenler tarafından tüketilebilir. Besinler dergisinde yayınlanan 2017 tarihli bir araştırmaya göre, siyah fasulye kan şekeri kontrolünü iyileştirebilir ve tip 2 diyabet de dahil olmak üzere bazı kronik hastalıklara yakalanma riskini azaltabilir.

6. Kilo yönetimi

Siyah fasulye, yağ ve kalori açısından düşük, ancak lif ve protein açısından zengindir; bu da onları kilo vermeyi veya korumayı hedefleyenler için besleyici bir seçenek haline getirir. Doygunluk sağlarlar ve istekleri kontrol etmeye yardımcı olurlar.