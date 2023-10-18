Soğuk su içmek sağlığınız için iyi mi yoksa kötü mü?

Her sıcaklıkta (soğuk, sıcak veya ılık) su içmek genel sağlığınızı desteklerken, sıcak su içmenin daha faydalı olduğu düşünülmektedir. Ancak bazı insanlar serinlemek ve susuzluklarını gidermek için soğuk su içmeyi tercih ederler. Sıcak suyun kilo vermek için daha iyi olduğu düşünülse de soğuk su içmenin özel faydaları var mı? Gelin, öğrenelim!

SOĞUK SU İÇMENİN FAYDALARI

Beslenme uzmanı ve diyetisyen Nupuur Patil,"Soğuk su içmek, özellikle sıcak yaz günlerinde veya yorucu bir antrenmanın ardından birçok insan için yaygın bir alışkanlıktır, çünkü kendinizi yenilenmiş hissetmenize yardımcı olur." diyor.

SOĞUK SU İÇMENİN 7 FAYDASI

1. Susuz kalmanızı önler

İster soğuk, ister ılık, ister oda sıcaklığında su içiyor olun, susuz kalmanıza yardımcı olur. Ancak Patil, "Soğuk su daha ferahlatıcıdır ve ılık suya kıyasla genel su alımınızı artırabilir" diyor. Soğuk su aynı zamanda terleme sorununun azaltılmasına ve dehidrasyon riskinin önlenmesine de yardımcı olabilir. Genel sağlığınızı desteklemek, sindirimi ve vücut ısısındaki dalgalanmaları önlemek için yeterince sıvı tükettiğinizden emin olun.

2. Metabolizmada hızlanma

Şaşırtıcı bir şekilde, soğuk su metabolizmanızı önemli ölçüde hızlandırabilir. Active dergisinde yer alan habere göre, Alman araştırmacılar tarafından yakın zamanda yapılan bir araştırma, günde altı bardak soğuk su tüketmenin dinlenme halindeki metabolizmanızı hızlandırarak günde yaklaşık 50 kalori yakılmasına yol açtığını ortaya çıkardı; bu da yaklaşık olarak yürüdüğünüzde yakacağınız kaloriye eşdeğerdir. 15 dakika için. Bu gelişmiş metabolizma etkili ve sağlıklı kilo kaybına katkıda bulunur.

3. Vücudunuzu detoksifiye edin

Soğuk suyun, sağlığınız üzerinde olumsuz etkileri olabilecek toksinleri temizleyerek ve bunların birikmesini önleyerek vücudu detoksifiye etmede oldukça etkili olduğu düşünülmektedir. Ancak detoks faydalarından yararlanmak için uygun sıvı alımını sürdürmek çok önemlidir. Aksi takdirde baş ağrısı, baş dönmesi ve yorgunluk gibi belirtilerle karşılaşabilirsiniz.

4. Egzersiz sonrası iyileşme

Yorucu bir antrenmanın ardından vücudunuzda kas iltihabı ve vücut ısısında artış görülebilir. Patil şöyle diyor: "Soğuk su vücudunuzun soğumasına yardımcı olur ve çekirdek sıcaklığı azaltır, aşırı ısınmayı hafifletir ve egzersiz sonrası (veya hatta egzersiz öncesinde) kasların iyileşmesine yardımcı olur." Ayrıca vücudunuzun daha hızlı iyileşmesini sağlamak ve ağrıyı azaltmak için antrenmandan sonra buz gibi bir küvette biraz zaman geçirebilirsiniz.

5. Ağrı kesici

Soğuk su, belirli ağrı türleri için rahatlama sağlama potansiyeline sahiptir. Patil'e göre, "Kan damarlarını daraltarak ve başa giden kan akışını azaltarak baş ağrılarını ve migreni hafifletmede etkili olabilir, böylece ağrıyı hafifletebilir. Ancak dikkatli olmalısınız çünkü boğaz ağrınız, adet ağrınız varsa veya yiyeceklerin yemek borusundan geçişini engelleyen akalazya hastalığınız varsa soğuk su rahatsızlığı daha da kötüleştirebilir.

6. Parlayan cildi teşvik edin

Soğuk su terapisinin cilde faydalarını hepimiz biliyoruz. Yüzünüzü buzlu suya batırmak tahrişi hafifletir, gözeneklerinizi sıkılaştırır, genel cilt renginizi iyileştirir ve kızarıklığı, şişliği ve şişlikleri azaltır. Bu nedenle soğuk su cilt sağlığını çeşitli şekillerde geliştirebilir. Aslında soğuk su içmek gözeneklerin küçülmesine de yardımcı olabilir ve size doğal bir ışıltı kazandırabilir.

7. Dikkat ve uyanıklığı artırabilir

Kafein içmenin yanı sıra soğuk su içmenin de dikkatli ve daha odaklı kalmanıza yardımcı olduğu biliniyor. Patil şöyle diyor: "Soğuk su hızlı bir enerji artışı sağlayabilir ve uyanıklığı artırabilir, bu da onu uyanık kalmanız ve odaklanmanız gerektiğinde mükemmel bir seçim haline getiriyor."