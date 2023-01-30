Strep A nedir, belirtileri neler? Strep A (Streptokok) nasıl bulaşır? 9 soruda Strep A

Streptococcus pyogenes olarak da adlandırılan Strep A, çocuklarda sıkça karşılaşılan bir bakteri. Enfeksiyon, tanı ve tedavide geç kalınması durumunda istenmeyen yan etkilere neden olabiliyor. Acıbadem Fulya Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ülkü Yılmaz Tıraş, Strep A (Streptokok) belirtileri, tanısı, tedavisi ve korunma yollarına dair merak edilenleri anlattı.

Strep A nedir? Yeni bir salgınla mı karşı karşıyayız?

A Grubu beta hemolitik streptokok çocuklarda sıkça karşılaşılan bir bakteridir. Yeni bir salgınla karşı karşıya mıyız sorusunun cevabı ise bu sene çok virüslerle karşılaştığı için çocukların dirençleri düştü ve grup B streptokoklarla enfekte olma riskleri daha da arttığı için bu yıl streptokok enfeksiyonlarını daha sık görmekteyiz. Grup B enfeksiyonları özellikle 2 ile 15 yaş arasında sık görülen bir üst solunum yolu enfeksiyonudur.

Strep A belirtileri neler?

Enfeksiyonun belirtileri ateş, boğaz ağrısı, bademciklerde kızarıklık, beyaz noktalanmalar, boyunda lenf bezlerinde şişlik, cilt döküntüleri, kusma, karın ağrısı, halsizlik şeklinde görülür.

Strep A neden olur? Nasıl bulaşır?

Streptokok enfeksiyonu bakteriyel bir enfeksiyondur hasta kişilerle temasla yani aynı ortamda bulunmakla ortak havlu çatal bıçak gibi materyali kullanmakla ya da hasta olmadığı halde sağlıklı olarak boğazında bu mikrobu taşıyan kişilerle temasla hastalık kişiden kişiye geçer.

Riskli gruplar hangileri?

Riskli grupla 2 ila 15 yaş arası çocuklar ve 65 yaş üzeri erişkinlerdir. Bunlarda hastalık daha ağır seyredebilir.

Strep A tanısı nasıl konur?

Strep A tanısı boğaz kültürü ile ve hızlı stres testi ile konur.

Strep A aşısı var mı?

Bu hastalığın aşısı yoktur sadece hızlı tanı ve antibiyotik tedavisinin erken başlaması hastalığın komplikasyonlarından kişileri korur.

Strep A tedavisi nasıl olur?

Bu hastalığın tedavisi antibiyotiktir on gün süren düzgün antibiyotik kullanımı veya tek doz penisilin kullanımı hastalığın tedavisini sağlar. Önemli olan mümkün olan en kısa zamanda hızlı Strep A testiyle hastalığın tanısının konması ve tedavisine başlanmasıdır. Mikrobun ya da bakterinin Penisilin direnci yoktur o yüzden tedavideki tek seçenek ya da en uygun seçenek Penisilindir.

Strep A riskini nasıl azaltabiliriz?

Bu hastalıkta gelişebilecek; zatürre, böbrek iltihabı, glomerulo nefrit, kalp romatizması gibi komplikasyonları engellemek için üst solunum yolu enfeksiyonlarında sık viral nedenler de araya girdiği için ateşli boğaz ağrısı olan bir çocukta en kısa zamanda boğaz kültürü ve Strep A testinin yapılması ve erken tedaviye başlanması komplikasyonları engeller. Komplikasyonları engelleyebilmek için hastalığın başlangıcından en geç dokuzuncu güne kadar tedavi başlanmış olmalıdır.

Strep A'dan korunma yolları neler?

Üst solunum yolları arasında viral nedenler en fazla yer kaplamakla birlikte Strep A enfeksiyonları da komplikasyonları açısından önem kazanmaktadır. Özellikle en bulaşıcı engellemek önemlidir kış aylarında kapalı ortamlarda mümkünse bulunmamak, bulunmak zorunda ise maske kullanımı el hijyeni, ortamların havalandırılmasının sağlanması, hasta olup tedaviye başlayan kişilerin 24-48 saat kendilerini izole etmeleri ortak kullanımların azaltılması bulaş azaltacaktır.

Bu enfeksiyonun ağır seyreden formuna invaziv Strep A diyoruz. Bu formu direnci düşük olan çocuklarda ölümcül olabilmektedir yaygın organ tutulumu ve kanamalarla ağır seyreder. Burda tedaviye erken başlanması hastalığın gelişmesini engelleyebilir bu nedenle üst sonum yolu enfeksiyonlarında boğaz kültürünün alınması eğer bulgular Step A yı düşündürüyor ise gerekirse sonuçlar beklenmeden bile antibiyotik başlanması bu ölümcül komplikasyonun gelişmesine engel olacaktır. Hızlı Strep A testi ve boğaz kültürü birlikte alınmalı hızlı testin sonucu çıkar çıkmaz en kısa zamanda ya tek doz penisilin ya da on günlük ağızdan penisilin tedavisi başlanmalıdır tedavi mutlaka on güne tamamlanmalıdır.