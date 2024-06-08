Süt reflü yapar mı yoksa süt reflüye iyi mi gelir?

Reflü, günümüzde insanların karşılaştığı en yaygın sindirim sorunlarından biridir. Yağlı ve kızarmış yiyeceklerin tüketilmesinden obeziteye kadar birçok neden reflüye yol açabilir. Birçoğu, birisinin reflüsü veya mide ekşimesi varsa sütün rahatlama sağlayabileceğine inanıyor. Ancak kalıcı bir çözüm olmayabilir. Aslında bazı durumlarda süt, özellikle laktoz intoleransı olanlarda reflü semptomlarını tetikleyebilir. Bu durumla daha iyi baş edebilmek için süt ve reflü arasındaki bağlantıyı anlayalım.

REFLÜ NEDİR?

Reflü veya asitlik, mide asidi yemek borusuna geri aktığında ortaya çıkar ve göğüste, mide yanması olarak bilinen, boyun ve boğaza doğru ilerleyen bir yanma hissine neden olur. Bazı durumlarda, sık veya sürekli reflü, durumun daha ciddi ve kalıcı bir şekli olan gastroözofageal reflü hastalığına (GERD) bile yol açabilir. Yaygın tetikleyicileri arasında belirli gıdalar (yağlı veya kızartılmış gıdalar, yüksek yağlı gıdalar, peynir, tam yağlı süt, tereyağı vb.), içecekler (kafein), stres ve yemekten sonra yatma yer alır.

SÜT REFLÜYE NEDEN OLABİLİR Mİ?

Asitlik veya reflü, diyet, yaşam tarzı, stres ve bazı tıbbi durumlar dahil olmak üzere çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir. Reflüyü hafifletmek için evde bulabileceğiniz çeşitli ilaçlar olsa da, asit reflü tedavisinde kullanılan en yaygın ilaçlardan biri süttür. Bununla birlikte, bazı insanlar asit reflü semptomlarının süt nedeniyle kötüleştiğinden şikayetçidir.

"Süt, mide asidini geçici olarak tamponlayabilir ve asitlikten kısa süreli rahatlama sağlayabilir. Ancak uzun vadeli etkileri değişebilir” diyor Dr Patil. Amerikan Gastroenteroloji Koleji'nin klinik kılavuzlarına göre, gastroözofageal reflü hastalığının (GRED) tanısı ve tedavisi, süt ürünlerini reflü ve mide yanması nedeni olarak listelememektedir. Ancak tam yağlı süt ve yoğurt gibi yüksek yağlı süt ürünleri mide yanmasına neden olabilir. Aslında Ulusal Diyabet ve Sindirim ve Böbrek Hastalıkları Enstitüsü tarafından 2022'de yayınlanan bir başka araştırma da yüksek yağlı gıdaların tüketilmesinin asit reflüyü tetikleyebileceğini veya kötüleştirebileceğini buldu.

SÜT VE REFLÜ ARASINDAKİ BAĞLANTI

Sütün reflüye neden olmasının nedeni bileşiminde yatmaktadır. Sütteki yağ, alt yemek borusu sfinkterinin (LES) gevşemesini tetikleyerek mide asidinin yemek borusuna yükselmesine ve asit reflü semptomlarının şiddetlenmesine izin verir. Ayrıca süt proteinleri, mide asidi salgısını artıran bir hormon olan gastrin üretimini uyarabilir. Süt bazıları için anında rahatlama sağlayabilirken, diğerlerinde özellikle büyük miktarlarda tüketildiğinde veya yüksek yağlı bir diyetin parçası olarak asitliğin artmasına ve reflüye neden olabilir.

REFLÜ VE LAKTOZ İNTOLERANSI

Yüksek yağlı sütün yanı sıra, sütteki laktoz (bir tür doğal şeker) de laktoz intoleransı olanlarda sindirim sorunlarına yol açarak rahatsızlık ve reflüye neden olabilir. Dr Patil şöyle açıklıyor:

"Mide asidi miktarı arttığında asit reflü meydana gelir ve mide yanmasına ve yanma hissine neden olur. Laktoz intoleransı ise süt ve süt ürünlerinde bulunan bir şeker olan laktozun sindirilememesidir ve şişkinlik, gaz ve ishal gibi semptomlara yol açar.” Laktoz intoleransı olanlar için süt ürünleri tüketmek, mide rahatsızlığını ve asit üretimini artırarak asit reflü semptomlarını şiddetlendirebilir, böylece reflü ataklarını tetikleyebilir veya kötüleştirebilir.

SÜTÜN NEDEN OLDUĞU REFLÜ İLE NASIL BAŞA ÇIKILIR?

Sütün neden olduğu reflüsüyü yönetmek için şu 5 ipucunu aklınızda bulundurun:

1. Reflüyü tetikleme olasılığı daha düşük olan, badem, soya veya yulaf sütü gibi az yağlı süte veya süt ürünü olmayan alternatiflere (bitki bazlı) geçin.

2. Asit üretimi riskini en aza indirmek için genel süt ürünleri tüketimini azaltın.

3. Sindirim sisteminin aşırı yüklenmesini önlemek için sütü daha küçük miktarlarda içirin.

4. Asidin yemek borusuna geri akmasını önlemek için süt içtikten hemen sonra uzanmaktan kaçının.

5. Laktoz intoleransınız varsa, reflüyü kötüleştirebilecek sindirim rahatsızlığını önlemek için laktoz içermeyen süt kullanın.