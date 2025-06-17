Eda Ece ve Buğrahan Tuncer çiftinin tekne keyfi
Yetenek Sizsiniz programı ile ekrana dönen Eda Ece, sosyal medya hesabını da aktif kullanan ünlülerden. Ece o paylaşımlara yenisini ekledi ve eşiyle teknede pozlarını yayınladı.
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Ünlü oyuncu Eda Ece, basketbolcu Buğrahan Tuncer ile olan uzun soluklu birlikteliğini 21 Haziran 2023 tarihinde evlilikle taçlandırmıştı. Çift, düğünden aylar sonra, hayranlarını sevindiren bir haberle bebek beklediklerini duyurdu.
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Hamilelik sürecindeki heyecanını Instagram hesabından takipçileriyle sık sık paylaşan ünlü oyuncu Eda Ece, 4 Nisan 2024 tarihinde kızı Mina İpek'i kucağına almanın mutluluğunu yaşadı.
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Bir süredir ekranlardan uzak olan Eda Ece, ekranlara Yetenek Sizsiniz programı ile döndü.
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34 yaşındaki oyuncu sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanıyor. Ece, İstanbul'da eşi ve arkadaşlarıyla tekne keyfi yaptığı anları hesabından paylaştı.