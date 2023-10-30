Tahinin faydaları neler? Kaç kalori? Tahin zayıflatır mı? Tahin hakkında 9 soru cevap

Kuzey Afrika, Yunan, İran, Türk ve Orta Doğu mutfağında yaygın olarak kullanılan tahin, öğütülmüş susam tohumlarından elde ediliyor. Sağlığa da birçok faydası bulunuyor. Uzman Diyetisyen Şükrü Can Gülşen tahine dair merak edilenleri detaylıca anlattı.

Tahin nedir?

Tahin, susam bitkisinin tohumlarının zarının ve dış kabuğunun soyulması, gerekli ısıl işlemlerle pişirilmesi sonrasında öğütülmesi ile elde edilen bir Orta Doğu sosu veya çeşnisidir.

Tahinin faydaları nelerdir?

Yüksek miktarda esansiyel yağ asidi içeren tahin, antioksiant içermesi sebebiyle bağışıklığı güçlendirir, yeterli ve dengeli tüketildiğinde kolesterol seviyesini düşürür böylece kalp damar hastalıkları riskini azaltır. Ayrıca tahinin içerisinde bulunan kalsiyum ve magnezyum da kemik gelişiminde etkilidir.

Tahin pekmez faydaları nelerdir?

Aminoasit ihtiyacını karşılar.

Vücudu uyararak enerji verir.

Kansızlığı giderir.

Bağırsakları temizler.

Beyni güçlendirir.

Kalsiyum deposudur.

Vücudu ısıtır.

Zihin gelişimini destekler.

Cinsel gücü arttırır.



Tahin besin değeri nedir?

Tahinin 100 gramı 592 kaloridir. %53 yağ, %22 karbonhidrat, %17 protein ,%3 sudan oluşur. İçerisinde tiamin , fosfor, çinko, niasin , demir magnezyum, folat, kalsiyum, B vitaminleri ve potasyum bulunur.

Tahinin zararları nelerdir?

Yüksek yağ içeriği sebebiyle çok tüketildiğinde alınan kaloriyle beraber kilo alımına neden verebilir.

Tahin aç karnına yenir mi? Yenilirse ne gibi faydaları olur?

Sabahları aç karnına tahin tüketmek gün içinde kişinin daha enerjik olmasını sağlar.

Tahin zayıflatır mı?

Zayıflamayla alakalı hakkında herhangi bir araştırma yapılmamıştır.

Tahin tüketimine kimler dikkat etmeli?

Susama alerjisi olan kişilerin dikkat etmesi gerekmektedir. Ayrıca yağ oranı yüksek kişilerinde tahini yeterli ve dengeli miktarda tüketmesi gerekmektedir.