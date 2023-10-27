Hibiskus çayının faydaları ve zararları nelerdir? 4 soruda hibiskus

Bazı araştırmalara göre hibiskus çayı içmenin çeşitli faydaları var. Ancak bununla birlikte bir de dikkat edilmesi gereken yönleri bulunuyor. Yani hibiskus bitkisi herkes için faydalı değil ve özellikle bazı kişilerin kullanmaması gerekiyor. Bu nedenle uzmanınıza, doktorunuza danışmadan diyetinize tüketmemek çok önemli. Diyetisyen Gülçin Işık hibiskus çayı ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. İşte yorumları...

A-Hibiskusun faydaları nedir?

Işık, Hibuskus çayının faydalarını şöyle sıralıyor:

1-Hibiskus genel anlamda çay olarak tüketilen bir besindir. Bu çayın en etkili olduğu konu; antienflamatuar olmasıdır. Bu etkisi ile beraber enfeksiyon ya da çeşitli iltihaplanmalara karşı savunma mekanizmasını güçlendirir.

2-Bunun haricinde ise antidiyabetik oluşu ile kan şekeri düşürücü etkisini de eklememiz gerekir. Yüksek kan şekeri olan bireylerin şeker dengesini sağlamak amaçlı hibiskus tüketmeleri faydalı olacaktır.

3-Bu durum, dolaylı yoldan iştah kontrolünü sağlaması, zayıflamaya yardımcı olması gibi etkileri de beraberinde getirir.

4-Renginden de anlaşıldığı üzere çok yüksek antioksidan içerir, kanser konusunda koruyucu besin grupları arasındadır.

5-Bağışıklık yükseltici etkisi vardır.

6-Yüksek tansiyonu olan bireylerde tansiyon düşürücü etkisinden faydalanmak mümkündür çünkü kan basıncı düşürerek tansiyonun düşmesini sağlar.

Hibiskusun faydaları sadece bu kadar değil, aynı zamanda diş eti rahatsızlıklarında olumlu etkileri vardır ve de sindirim sistemi rahatsızlıklarında oldukça faydalı bir bitkidir.

7-Yüksek antioksidan seviyeleri cilde parlaklık sağladığı gibi saç ve tırnaklarda da güçlendirmeye yardım eder.

8-Ciltte akne tipi sorunların giderilmesinde, yara izlerinin onarılmasında, soluk görüntünün giderilmesinde, yanıklarda ya da böcek ısırmalarında cilde sürerek de faydalanabilirsiniz.

9-Östrojen hormon seviyelerinin artırmasını sağlaması açısından adet söktürücü olarak da kullanılabilir, hatta adet sancılarını hafiflettiğini söyleyebiliriz.

10- Ayrıca afrodizyak etkisi de bulunmaktadır.

B- Kimler tüketmemeli?

Peki, hibiskusu kimler tüketmemeli? Işık, "Tüm bu olumlu etkilerinin dışında dikkat edilmesi gereken noktalar yok mu dersiniz? Tabi ki var… Hibiskus çayı; östrojen üretimini artırdığı için hamile kadınların düşük yapmasına sebep olabilir, yine hormon tedavisi gören kadınlarda doktora sormadan tüketilmesi önerilmez. Sadece hamilelerde değil, emziren annelerde de tüketilmesi önerilmez, süt üretimini azaltabilir. Tansiyon düşürücü etkisi nedeniyle düşük tansiyonu olan bireylerin tercih etmemesi gerekmektedir ya da yine şeker düşürücü etkilerinden dolayı hipoglisemi olan bireylerde kullanımı önerilmez" diyor.

C-Hibiskusun zararları ne?

Hibiskus, bazı ilaçlarla etkileşime geçebilir. Bu nedenle de kronik rahatsızlığınız varsa ya da ilaç kullanıyorsanız hibiskus kullanmadan önce mutlaka hekiminize danışmanız gerekir. Hangi besin olursa olsun aşırı tüketiminde olumsuz etkilerle karşılaşabiliyoruz. Bu nedenle günlük 1-2 fincan olacak şekilde tüketilmesini öneriyoruz. Yapılan çalışmalarda görülmüş ki düşük doz kullanımda karaciğere faydalı olduğu gibi, yüksek doz kullanımda karaciğer hasarına neden olmuştur. Yani doz her şeydir. Yine yüksek antioksidan içeriğinden dolayı kansere faydalarını söylemiş olsak da fitoöstrojen olması sebebiyle meme ve rahim kanserinde kullanımı önerilmez.

4- Hibuskus çayı kaç kalori? Besin değerleri nedir?

İçerisinde çok yüksek beta karoten, C vitamini, antosiyanin gibi antioksidanlar bulunduğu gibi, A vitamini ve B2 vitamin içeriği de yüksektir. 100 gram hibiskus yaklaşık olarak 37 kalori civarındadır.

Çay olarak tercih edilebileceği gibi şerbet olarak da tercih edilebilir. Şerbet yaparken şeker ilave etmek bu olumsuzluklara gölge düşürebilir, o yüzden şekersiz ya da sağlıklı tat vericiler ile (bal/hurma balı/agave şurubu/akçaağaç şurubu/keçiboynuzuu özü vb.) hazırlanabilir. İçerisinde çubuk tarçın, karanfil ilave edildiğinde çok daha etkili ve de lezzetli olacaktır.

Çay olarak tüketildiğinde oldukça düşük kalori alınmış olur, ancak şerbet şeklinde tükettiğinizde içerisine tatlandırıcı ya da şeker giriyorsa kalori artmış olacaktır. Diyet yapan bireylerin buna dikkat etmesi gerekir.

Doktorunuza danışmadan kullanmayın

Işık, "Gördüğünüz gibi hibiskusun pek çok faydası bulunduğu gibi dikkat edilmesi gereken durumlar da vardır. Bu nedenle bir çay ya da bitki tüketirken doktorunuza ya da diyetisyeninize danışarak hareket etmeniz faydalı olacaktır" diyor.