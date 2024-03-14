Tansiyon hastaları oruç tutabilir mi? Tansiyon hastaları oruç tutarken nelere dikkat etmeli?

Ramazan ayında uzun süre aç ve susuz kalmak, beslenme tarzının tedavide son derece önem taşıdığı kalp damar hastalarının sağlığı üzerinde olumsuz etki yaratabiliyor. Örneğin iftarda mideye aniden yüklenmek ve aşırı karbonhidratlı beslenmek aniden mide-bağırsak sisteminde aşırı kan akımına ve bu şekilde kalbe giden kan akımının ise azalmasına neden olmaktadır. Bunun sonucunda özellikle kalp ve hipertansiyon hastalarında ritim bozuklukları veya kalp krizi gibi çok ciddi tablolar gelişebiliyor.

Kalp ve tansiyon hastalarının önemli bir kısmı oruç tutabilir

Kalp hastalarının öncelikle hekimleriyle görüşmesi gerekir, İyi bir ilaç dengesi ve bakım ile kalp ve tansiyon hastalarının önemli bir kısmı rahatlıkla oruç tutabilirler. Örneğin kalp damar hastalıkları nedeniyle tedavi altında olan, olağan eforları sınırlanmayan kalp yetersizliği hafif olan hastalar, ilaç tedavisi altında tansiyonu normal seyreden hastalar, kalp ameliyatı olmuş damar ve kapakçık hastaları ilaç tedavisi altında fonksiyonel kapasite kısıtlanması olmayan hastalar, hekimlerinin de klinik durumlarını değerlendirerek izin vermeleri halinde oruç tutabilirler.

Oruç tutmak hangi grup için risk taşıyor?

İleri kalp yetersizliği olanlar,

İlaç tedavisine rağmen efor kapasiteleri kısıtlı olan damar hastaları,

Bacak ödemleri olup yüksek dozda idrar söktürücü ilaç almak zorunda olanlar,

Kalp hastalığının yanı sıra böbrek hastalığı veya ileri diyabeti olanlar,

·Günde 2 dozdan fazla tansiyon ilacı almak zorunda kalanlar veya tansiyonu bu ilaçlarla kontrol altına alınamamış olanlar,

Birkaç ay önce kalp ameliyatı geçirmiş olan hastalar,

Dolaşım sistemi açısında sıvı dengesi takip edilmek zorunda olan kalp ve damar hastalarında oruç tutmak büyük bir risk taşıyor.

Riskli gruplarda ritim bozukluğu ve kalp krizi gelişebilir!

Oruç tutması riskli olan hastalarda şu sorunlar ile karşılaşılabilir: Oruç anında kan şekerinin düşmesi, vücut adrenalin seviyesinin artması, dolaşımın yavaşlaması, pıhtılaşma sisteminin bunların sonucunda aktifleşmesi, aşırı sıcakların da etkisi ile böbrek ve beyin kan akımının olumsuz etkilenmesi bu hasta grubunu istenmeyen sonuçlar ile karşı karşıya bırakabiliyor. Bu zincirleme reaksiyon sonucunda çarpıntı, ritim düzensizlikleri, tansiyonda yükselmeler, kalp yetersizliklerinde ve kalp damar hastalığının dengesinde bozulmalar yaşanabiliyor.

Gün içinde aşırı sıcak ve güneşten kaçınmalı

Oruç tutan kalp hastalarının sağlıklarını riske atmamaları için gün içinde nelere dikkat etmeleri gerektiğini şöyle sıralanabilir: “Aşırı sıcaktan ve güneşten kaçınmalı ve sıvı kaybını bu şekilde azaltmalı. Yine gün içinde ağır, yorucu ve aşırı stresli işler yapmaktan kaçınmalı. Aksi halde kalp hızı ve tansiyonda artış olabiliyor ve bu durum kalp damar spazmlarını tetikleyebiliyor. Gün ortasında serin ortamlarda ve mümkünse klimalı veya gölge şartlarda zaman geçirmeli ve vücudunu dinlendirmek için hafif bir uykuya zaman ayırmalı. Oruç süresince yorucu tatil şartlarından kaçınmalı. Mümkünse yayla gibi daha serin ortamlarda tatil yapmalı.

RAMAZANDA NASIL BESLENMELİ?

Kalp, damar hastaları ve hipertansiyonu olanların ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaşmamaları için ramazan ayında dikkat etmeleri gereken noktalar şunlardır: