Temizlik ürünleri Norovirüs'ü öldürür mü? Ne kullanmalıyız?

Ülke genelinde çok sayıda görülen aynı zamanda bulantı, kusma, ishale neden olan bu mide mikrobu son derece bulaşıcı. Ancak virüsü öldürmek için sıkı el yıkamaktan çok daha fazlası gerekiyor. CNN baş tıp muhabiri Dr. Sanjay Gupta, hangi temizlik ürünlerinin norovirüse karşı işe yarayıp yaramayacağını paylaşıyor.

Norovirüs mikroplarını öldürmenin sadece iki yolu var

Norovirüsü öldürmek son derece zordur ve ne yazık ki, standart temizlik ürünlerinin çoğu bu zorluk için üretilmemiştir. Gupta, "Örneğin, virüslere ve bakterilere karşı %99,99 etkili olduklarını söyleyebilirler ancak norovirüsün genellikle bu %0,1'de olduğu ortaya çıkıyor," diye açıklıyor.

Bunun nedeni norovirüsün çivi kadar sert dış yüzeyinin dağılmasının neredeyse imkansız olmasıdır. Doktor, "Çoğu temizlik maddesine karşı hassas hale getiren bir yağ veya lipit zarıyla çevrili olan grip virüsünün aksine, norovirüsün... nüfuz etmesi daha zor olan sert bir protein koruyucu kılıfı vardır," diye açıklıyor.

"Birçok şirket etkili olabilecek ürünler üretiyor ancak norovirüsün gerçekten listelerinde yer alıp almadığını görmek için etiketleri okumalısınız," diye devam ediyor.

Gupta, en güvenli yöntemlerinizden birinin çamaşır suyu ile temizlik yapmak olduğunu söylüyor. Ancak, Clorox gibi hidrojen peroksit içeren bir dezenfektan spreyi de kullanabileceğinizi paylaşıyor. Sadece etiketi kontrol ettiğinizden emin olun; norovirüs açıkça listelenmemişse, o zaman işe yaramayacaktır.

Örneğin, Lysol sözcüsü, "Lysol Dezenfektan Sprey ve Lysol Dezenfektan Sprey PRO, talimatlara uygun şekilde kullanıldığında, evdeki sert yüzeylerdeki Norovirüsü öldürdüğü test edilmiş ve kanıtlanmıştır," dedi. Bu, etiketlerinde belirtiliyor.

Kendin yap çamaşır suyu temizleme solüsyonu nasıl yapılır?

Ulusal Gıda ve Tarım Enstitüsü (NIFA), "Kullanışlı olsa da, piyasadaki dezenfektan mendillerin çoğu norovirüsü öldürmede tamamen etkili değil veya en azından etkili oldukları kanıtlanmadı," diye uyarıyor. "Bu, sabun ve suyla el yıkamak yerine kullanılmaması gereken ancak el yıkamaya ek olarak kullanılabilen alkol bazlı el dezenfektanlarının çoğu için de geçerlidir."

Bu nedenlerden dolayı, NIFA tezgah ve kapı kolları gibi sert yüzeyleri dezenfekte etmek için kendinizin bir çamaşır suyu solüsyonu yapmanızı öneriyor. Plastik bir kovada, bir galon suya beş ila 25 yemek kaşığı ev tipi çamaşır suyu karıştırın. Dezenfeksiyona başlamadan önce, NIFA'nın birkaç kullanışlı temizlik ipucu var:

Kusmuk dahil olmak üzere insan atıklarını temizlemek için çamaşır suyu kullanmayın. Ajans, "Bu çözelti norovirüsü öldürmede harikadır ancak çok fazla organik maddeye maruz kaldığında daha az etkili hale gelir" diye açıklıyor. Bunun yerine, çamaşır suyu kullanmadan önce alanı temizleyin.

Çamaşır suyu çözeltisini yalnızca bir sprey şişesi, paspaslar, süngerler, kağıt havlular veya diğer tek kullanımlık ürünlerle dağıtın.

Bu çamaşır suyu çözeltisi yalnızca gözeneksiz yüzeylerde kullanılmalıdır. (mermer mutfak/banyo tezgahları, paslanmaz çelik aletler, kapı kolları, cam vb.).

Alanı temizlemeden önce çözeltinin en az beş dakika beklemesini sağlayın.

Ekstra koruma için tek kullanımlık eldivenler giyin.



Norovirüs olan evde halıları ve giysileri etkili bir şekilde nasıl temizlersiniz?

Artık DIY çamaşır suyu solüsyonunuzu hazırladığınıza göre, halıları ve giysileri norovirüsten nasıl dezenfekte edeceğinizi merak ediyor olabilirsiniz. Gupta'ya göre, norovirüs 145 derece Fahrenheit kadar yüksek sıcaklıklara dayanabilir, bu nedenle virüsü gerçekten öldürmek için mümkün olan en sıcak ayarları kullanmanız gerekir. Bu, halıları en az beş dakika boyunca 175 derece Fahrenheit'te buharla temizlemek anlamına gelir. Çamaşır yıkamaya gelince, giysileri "en uzun döngüde sıcak suda" yıkamayı ve "en yüksek ısı ayarında kurutmayı" öneriyor.