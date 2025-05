Turşu suyu kas kramplarına iyi gelir: Efsane mi, gerçek mi?

Eğer bir fitness tutkunuysanız, uzun bir koşu veya zorlu bir güç antrenmanından sonra kas krampları yaşamış olmalısınız. Yeni başlayanlar bile, özellikle yeni bir egzersiz rutinine başlarken, kramplarla karşılaşabilir. Tek bir kasta veya tüm bir kas grubunda oluşan ani, ağrılı kasılmaları susuzluğa ve kötü ısınma rutinlerine bağlayabilirsiniz. Fitness seviyeniz ne olursa olsun, reçetesiz satılan ağrı kesicilere başvurmak yerine, kramplar için turşu suyu içmeyi deneyin. Size bu "kramp suyunu" neden tercih etmeniz gerektiğini anlatıyoruz.

Turşu suyu nedir?

Turşu yapmak, sebzeleri, özellikle de salatalıkları korumak için harika bir yoldur. Ve son zamanlarda turşu suyu, fitness dünyasında oldukça popüler hale geldi. Turşu suyu, kramp suyu olarak da bilinir. Su, sirke, tuzdan yapılır; baharat, sarımsak veya dereotu içerebilir. Beslenme uzmanları turşu suyu için, "Özellikle sporcular ve ter yoluyla elektrolit kaybedenler arasında kas kramplarını hafifletmedeki hızlı etkili yeteneği nedeniyle 'kramp suyu' olarak adlandırılır" diyor.

KRAMPLARA TURŞU SUYU NASIL İYİ GELİR?

Kas krampı, ani ve istemsiz kas kasılması, çok fazla ağrıya neden olabilir. Journal Of Electromyography And Kinesiology'de yayınlanan araştırmaya göre, sağlıklı yetişkinlerde kas kramplarının görülme sıklığı en az yüzde 50'dir.

Kramplar için turşu suyu içebilirsiniz çünkü tuzlu içeceğin rahatlama sağlayabileceğine dair kanıtlar var. Medicine And Science In Sports And Exercise'da yayınlanan bir çalışma, turşu suyu içildikten sonra kramp süresinin sudan daha kısa olduğunu gösterdi. Yine başka bir çalışma, kramp başlangıcında suyu içmenin herhangi bir olumsuz etki olmaksızın ağrının şiddetini iyileştirdiğini gösterdi.

Kramplar için turşu suyu içmenin temel faydaları şunlardır:

1. Ağız ve boğazdaki sinirleri uyarır

Turşu suyundaki sirkeden gelen asetik asit, ağız ve boğazdaki sinirleri uyararak omuriliğe sinyaller gönderir. Uzmanlar, "Bu, kramplara neden olan yanlış ateşlenen sinir sinyallerini durduran bir refleksi harekete geçirir. Bu, krampları 30 saniyeden 2 dakikaya kadar hafifletebilir" diyor.

2. Elektrolit desteği

Kramp için turşu suyu tüketin çünkü sodyum bakımından zengindir, bazen potasyum ve magnezyum da içerir. “Bu elektrolitler, terleme sonrası mineral dengesini geri kazandırmaya yardımcı olur ve normal kas kasılması ile gevşemesini destekler

KRAMP OLDUĞUNDA TURŞU SUYU NE ZAMAN İÇİLMELİ?

En iyi zaman, neden kullandığınıza bağlıdır:

-Kas kramplarından hızlı bir şekilde kurtulmak için: Kramp başlar başlamaz 30 ila 90 mL için.

-Önleme için (terleme veya egzersizden sonra): Antrenmandan veya çok fazla terlemeden hemen sonra için. Özellikle kas kramplarına yatkınsanız, terleme yoluyla kaybedilen sodyumu yenilemeye yardımcı olur. Yaklaşık 30 mL meyve suyu için ve ardından su için.

Kramplar için turşu suyu nasıl yapılır?

Daha etkili olması için tatlı veya çok işlenmiş çeşitler yerine doğal tuzlu su tercih edin. İşte kramplar için turşu suyu için basit bir tarif:

Malzemeler:

1 su bardağı su

1 1/2 su bardağı sirke

2 yemek kaşığı tuz

Hazırlanışı:

Tüm malzemeleri bir tavada karıştırın.

Yüksek ateşte kaynatın ve tüm malzemeler eriyene kadar karıştırmaya devam edin.

Tavayı ocaktan alın ve soğumasını bekleyin.

Turşu suyu hazır olduğunda, seçtiğiniz sebzelerin üzerine dökün.

Üzerini örtün ve en az 2 gün buzdolabında soğutun, ardından ihtiyaç duyduğunuzda için.

Kramplar için turşu suyu içmenin yan etkileri nelerdir?

Kramplar için turşu suyu içebilirsiniz ancak bunun bazı olası yan etkileri olduğunu unutmayın: