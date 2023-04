Uzmanların asla yemem dediği 6 yiyecek!

Uzun, stresli bir günün ardından koltuğa oturup en sevdiğiniz atıştırmalığın hayalini kuruyorsunuz. Büyük bir kase çikolatalı dondurma, birkaç dilim pizza, hamburger ya da patates kızartması...

'Her şey ölçüsünde' sözü bu nedenden dolayı var. Çoğu doktor ve beslenme uzmanı, kendinizi sevdiğiniz yiyeceklerden tamamen mahrum bırakmanın geri tepeceğini ve yemeniz gerekenden çok daha fazlasını yemenize neden olacağını söylüyor.

Ancak gastroenterologların bağırsaklarınızı ve sindirim sisteminizi sağlıklı tutma konusunda uzmanlaşmış doktorların kaçındığı bazı yiyecekler vardır. Ara sıra yerseniz, bu yiyeceklerden hiçbiri hayatınızdan yıllar almaz, ancak GI doktorlarının nadiren yediği bazı yiyecekler vardır. İşte onlardan altı tanesi...

UZMANLARIN ASLA YEMEM DEDİĞİ 6 YİYECEK

1-Protein barlar

Protein barları sağlıklı olarak biliyoruz değil mi? Bazıları gerçek meyve ve kuruyemiş parçaları içeriyor. Dr. Harmony Allison, yüksek oranda işlenmiş olanları asla yemediğini söylüyor. Özellikle, aşırı işlenmiş protein çubukları şişkinliğe ve gaza neden olabilir. Faydası bilinmeyen birçok katkı maddesi içerirler. Aynı miktarda proteini bir bardak süt, bir porsiyon fıstık ezmesi, fındık veya kabak çekirdeğinden alabilirsiniz.

2- Biftek

Üzgünüz kırmızı et severler... Dr. Reezwana Chowdhury, "Kırmızı etten, özellikle biftek ve hamburgerlerden kaçınıyorum" dedi. “Kırmızı et ve işlenmiş et kolon kanseri ve kolon polip riskini artırıyor. Doymuş yağ oranı yüksektir, ancak tüketecekseniz, tüketilen miktar önemlidir: Günde 100 gramdan fazla tüketenlerde kolon kanseri riski daha yüksektir.

3- Sosisli sandviçler ve diğer işlenmiş etler

Sosisli sandviçi geri çeviren çok az insan vardır, ancak gastroenterolog ve NYU Grossman Tıp Okulu'nda tıp profesörü yardımcısı olan Dr. Rabia De Latour, bunun gibi işlenmiş etlerden uzak duruyor. Veriler, kırmızı ve işlenmiş etlerin haftada dört veya daha fazla tüketilmesinin kolon kanseri riskini %20'ye varan oranda artırdığını gösteriyor.

4-Kızarmış balık veya tavuk

Fileto balıklar ve bir kutu tavuk nugget lezzetli görünebilir ama bağırsak sağlığınıza hiç iyi gelmiyor. Dr. Mahmoud Ghannoum, "Çalışmalar, kızartma yağının bağırsak mikrobiyomunu olumsuz yönde değiştirebileceğini ve aterosklerozun (arter duvarlarında yağ ve diğer maddelerin birikmesi) şiddetlenmesine yol açabileceğini göstermiştir" diyor. Uzun vadede, bu birikim kalp krizi ve felç gibi sonuçlara yol açabilir.



5- Kola

Düzenli bir kola veya başka bir şekerli içecek tüketicisiyseniz, bu alışkanlığı bırakmanın zamanı gelmiş olabilir. Dr. Simon C. Matthews, "Bu içecekler kolay tüketilebilse de, diyabet ve kalp hastalığı gibi kronik durumlarla da bağlantılıdır" diyor. Ayrıca, özellikle karbonatlı ve kafeinli formlarında birleştirildiklerinde, genellikle şişkinlik, geğirme ve reflü gibi gastrointestinal semptomları tetiklemekle ilişkilendirilirler.

6- Beyaz ekmek

Dr. Shilpa Grover'a göre, rafine edilmiş tahıllar bağırsaklarınız için pek iyi değil.

"Beslenme üzerindeki çalışmalar, yüksek miktarda rafine edilmiş tahıl alımının, divertikülit adı verilen (sindirim sistemindeki iltihaplı keseler) riskinin artmasıyla ilişkili olduğunu açıkça göstermiştir" diyor.