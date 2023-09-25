Üzüm sirkesi içmek zayıflatır mı? Faydaları neler? Uzman Diyetisyen Şükrü Can Gülşen anlattı

Yüzyıllardır şifa deposu olarak bilinen elma sirkesi, temizlikten cilt bakımına kadar pek çok farklı alanda kullanılıyor. Aynı zamanda hızlı kilo vermek isteyenlerin gündeminde de üzüm sirkesi yer alıyor. Uzman Diyetisyen Şükrü Can Gülşen üzüm sirkesine dair merak edilenleri anlattı.

Üzüm sirkesi kaç kalori? Besin değerleri neler?

100 g üzüm sirkesinde 18 Kalori (kcal) bulunur. içerisinde Sodyum (2 mg), Potasyum (2 mg), Kalsiyum (6 mg ) ve Magnezyum (1 mg) mevcuttur.

Üzüm sirkesi içmek zayıflatır mı?

Hayır kesinlikle zayıflatmaz. Tek başına tüketildiğinde hiç bir sirke zayıflatmaz. Diyet sürecinde metabolizmayı hızlandırmak ve sindirimi kolaylaştırmak için kullanılır. Sağlıklı beslenme düzeni içinde tüketilen üzüm sirkesi, kişilerin bağırsaklarını çalışmasını sağlar.

Üzüm sirkesinin zayıflama etkisi varsa ne şekilde tüketilmeli?

Zayıflatmaz ama salatalarda ve sakatat çorbalarında tüketilebilirsiniz.

Günde kaç defa içilmeli?

Fazla tüketildiğinde mide ve bağırsak duvarı yapısını bozacağında günde en fazla 3 yemek kaşığı tüketilmelidir.

Sabah aç karnına içilen sirke zayıflatır mı?

Hayır. Bu doğru bilinen bir yanlış. Hiçbir sirke tek başına tüketildiğinde zayıflatmaz.

Üzüm sirkesi faydaları neler?

Yeterli ve dengeli tüketildiğinde mide ve bağırsakları temizler, sindirimi kolaylaştırır, boğaz ağrısına iyi gelir, iştahı bastırır, antiseptik olduğundan temizlik için kullanılabilir. Ayrıca ciltte kullanıldığında yeni hücre oluşumunu hızlandırır.

Üzüm sirkesi zararları var mı?

Fazla tüketildiğinde mide ve bağırsakta yara veya deliklere sebebiyet verebilir, yine ciltte fazla kullanıldığında cildi çok kurutur ve saç derisinde fazla kullanılırsa saçlarda dökülmeye sebebiyet verebilir

Üzüm sirkesi kimler tüketmemeli?

Mide ve bağırsağında reflü, gastrit ya da ülser gibi rahatsızlıkları olanlar alsa tüketilmemeli, bağırsağı gelişmemiş olan bebek ve çocuklar asla tüketmemeli ve gebeler asla tüketmemelidir.